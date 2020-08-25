Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200825/restavratsiya-1576304395.html
На границе Ленобласти и Эстонии появится музейное пространство
Власти Ленинградской области и Эстонии договорились о совместной работе по реставрации двух исторических объектов на территории ансамбля крепостей Ивангорода и... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:19
2020-08-25T19:19
ленинградская область
реставрация
ивангород
эстония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/94940/22/949402280_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_de034b57edad10604f7838ff1fa29625.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> договорились о совместной работе по реставрации двух исторических объектов на территории ансамбля крепостей <a href="http://ria.ru/location_Ivangorod/" target="_blank" data-auto="true">Ивангорода</a> и Нарвы - Большого порохового амбара и бастиона "Кристервал", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, проект "Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта" реализуется при поддержке целевого учреждения "Нарвский музей", ГБУК ЛО "Музейное агентство", комитета по культуре Ленинградской области и комитета по внешним связям Ленинградской области.Во время первого этапа проекта, который проводился в 2012-2015 годах, специалистами России и Эстонии была проведена реставрация Малого порохового амбара в Ивангородской крепости и казематов в Нарве.Второй этап проекта реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества России и ЕС "Россия ─ Эстония 2014-2020". В настоящее время основные мероприятия на территории Ивангородской крепости сосредоточены на реставрации Большого порохового амбара, в котором разместится новая музейная экспозиция, благоустройстве территории вокруг него.В Нарвской крепости планируется восстановить бастион "Кристервал" и создать в нем тематическую выставку. Проект также предусматривает проведение в следующем году в Ивангороде капитального ремонта фасадов многоквартирных домов ─ объектов культурного наследия.
https://realty.ria.ru/20200821/1576077201.html
ивангород
эстония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/94940/22/949402280_294:0:2806:1884_1400x0_80_0_0_592d860226cc61d44d474a5215f3d27c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реставрация, ивангород, эстония

На границе Ленобласти и Эстонии появится музейное пространство

19:19 25.08.2020
12
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКрепость Ивангород
Крепость Ивангород
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Власти Ленинградской области и Эстонии договорились о совместной работе по реставрации двух исторических объектов на территории ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы - Большого порохового амбара и бастиона "Кристервал", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, проект "Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта" реализуется при поддержке целевого учреждения "Нарвский музей", ГБУК ЛО "Музейное агентство", комитета по культуре Ленинградской области и комитета по внешним связям Ленинградской области.
Во время первого этапа проекта, который проводился в 2012-2015 годах, специалистами России и Эстонии была проведена реставрация Малого порохового амбара в Ивангородской крепости и казематов в Нарве.
Второй этап проекта реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества России и ЕС "Россия ─ Эстония 2014-2020". В настоящее время основные мероприятия на территории Ивангородской крепости сосредоточены на реставрации Большого порохового амбара, в котором разместится новая музейная экспозиция, благоустройстве территории вокруг него.
"Новая музейная экспозиция в Большом пороховом амбаре будет состоять из пяти тематических разделов, раскрывающих перед посетителями историю войн, с которыми тесно связана Ивангородская крепость, культуры ивангородской земли, общие страницы истории Ивангорода и Нарвы. Здесь же разместятся зоны для мастер-классов и фондохранилища", - отметили в обладминистрации.
В Нарвской крепости планируется восстановить бастион "Кристервал" и создать в нем тематическую выставку. Проект также предусматривает проведение в следующем году в Ивангороде капитального ремонта фасадов многоквартирных домов ─ объектов культурного наследия.
Монеты номиналом один рубль
21 августа, 10:07
Мост через Оку в историческом центре Орла реконструируют за 1,5 млрд руб
000000
Обсудить 0
Ленинградская областьРеставрацияИвангородЭстония
Рекомендуем
Подарочный набор Я родился в Подмосковье!
В Подмосковье за полгода родилось более 39 тысяч детей
Кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске.
В Верхневолжье с 2017 года отремонтировали почти 500 детских садов и школ
Снос ветхого жилого дома в Москве
Ленобласть выделит более одного млрд рублей на развитие Кировского района
Линия производства молочного завода
Тюменские предприятия вышли в финал конкурса "Экспортер года"
Стартовал новый этап конкурса для школьников Большая перемена
Шесть тысяч школьников вышли в полуфиналы конкурса "Большая перемена"
Уборка пшеницы в Краснодарском крае
Специалисты прогнозируют рекордный урожай зерна в Тамбовской области
Всероссийский форум Здоровье нации — основа процветания России
Парк Оренбуржской скорой пополнится на 22 машины
Логотип Новикомбанка
Новикомбанк профинансирует инвестпроект производства тракторов ANT- 4135F
Сыр пекорино
Свыше 260 млн рублей выделено на поддержку сыроваров в Подмосковье
Здание ПАО Криогенмаш
Совет директоров "Криогенмаша" возглавил Тигран Хачатуров
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ станет интеграционной площадкой для проектов по диверсификации ОПК
Многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554
Астрономы впервые получили многочастотное изображение галактики
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
На круглом столе ПСБ обсудили развитие компетенций военных пенсионеров
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов на Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
ПСБ заключил соглашения с Чувашией, Минпромторгом и предприятиями ОПК
Измерение давления
Диспансеризацию и профосмотры возобновили в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
Лента новостейМолния