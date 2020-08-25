https://ria.ru/20200825/restavratsiya-1576304395.html

На границе Ленобласти и Эстонии появится музейное пространство

Власти Ленинградской области и Эстонии договорились о совместной работе по реставрации двух исторических объектов на территории ансамбля крепостей Ивангорода и... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:19

2020-08-25T19:19

2020-08-25T19:19

ленинградская область

реставрация

ивангород

эстония

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> и <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> договорились о совместной работе по реставрации двух исторических объектов на территории ансамбля крепостей <a href="http://ria.ru/location_Ivangorod/" target="_blank" data-auto="true">Ивангорода</a> и Нарвы - Большого порохового амбара и бастиона "Кристервал", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, проект "Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода как единого культурного и туристического объекта" реализуется при поддержке целевого учреждения "Нарвский музей", ГБУК ЛО "Музейное агентство", комитета по культуре Ленинградской области и комитета по внешним связям Ленинградской области.Во время первого этапа проекта, который проводился в 2012-2015 годах, специалистами России и Эстонии была проведена реставрация Малого порохового амбара в Ивангородской крепости и казематов в Нарве.Второй этап проекта реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества России и ЕС "Россия ─ Эстония 2014-2020". В настоящее время основные мероприятия на территории Ивангородской крепости сосредоточены на реставрации Большого порохового амбара, в котором разместится новая музейная экспозиция, благоустройстве территории вокруг него.В Нарвской крепости планируется восстановить бастион "Кристервал" и создать в нем тематическую выставку. Проект также предусматривает проведение в следующем году в Ивангороде капитального ремонта фасадов многоквартирных домов ─ объектов культурного наследия.

https://realty.ria.ru/20200821/1576077201.html

ивангород

эстония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реставрация, ивангород, эстония