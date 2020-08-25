https://ria.ru/20200825/lenoblast-1576290241.html

Ленобласть выделит более одного млрд рублей на развитие Кировского района

Власти Ленинградской области в течение трех лет выделят более одного миллиарда рублей на развитие Кировского района; об этом во время рабочей поездки в район... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T15:09

2020-08-25T15:09

2020-08-25T15:09

ленинградская область

александр дрозденко

кировский район

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в течение трех лет выделят более одного миллиарда рублей на развитие <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировского района</a>; об этом во время рабочей поездки в район сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>.По его словам, за три года в районе планируют провести капитальных ремонт жилых домов и расселить ветхое жилье, провести в удаленные населенные пункты газ, наладить водоснабжение и многое другое.Глава региона напомнил, что в ремонт системы водоснабжения в Кировском районе с 2018 года вложено почти 490 миллионов рублей. Однако проблемы с канализацией еще остаются в <a href="http://ria.ru/location_Kirovsk/" target="_blank" data-auto="true">Кировске</a>, Отрадном, <a href="http://ria.ru/location_Pavlovo/" target="_blank" data-auto="true">Павлово</a> и Шлиссельбурге. До 2023 года объекты здесь будут реконструированы. На эти цели будет направлено 1,3 миллиарда рублей.По программе "Комфортная среда" сейчас находятся в работе четыре общественные территории — стоимость проектов составила порядка 80 миллионов рублей."В 2021 году по итогам отбора заявок минимум пять проектов будут реализованы", — добавил Дрозденко.Говоря о перспективах расселения ветхого и аварийного жилья в Кировском районе, губернатор пообещал, что запланированные 32 дома будет расселены. На это из регионального бюджета выделен 421 миллион рублей.В ближайшие годы в Кировском районе будут построены семь газораспределительных станций, 54 тысячи квартир газифицируют.По словам главы региона, на ремонт дорог в районе в этом году предусмотрено 286 миллионов рублей. На 2021 год уже заложено более 400 миллионов рублей и столько же - на 2022 год. Кроме того, в районе будет установлено новое наружное освещение на дорогах и реконструирован ряд мостовых сооружений."На подъезде к Шлиссельбургу появятся велодорожки", — добавил губернатор.Дрозденко также рассказал о реконструкции центрального стадиона в Кировске, бассейнов в Путилово, Шлиссельбурге и Отрадном, новой воркаутной площадке, детском городке и других спортивных объектах, которые появятся в Кировском районе в ближайшей перспективе.

https://realty.ria.ru/20200214/1564794677.html

кировский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, кировский район