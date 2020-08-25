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https://ria.ru/20200825/forbes-1576269095.html
Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:03
2020-08-25T10:36
россия
роман ротенберг
forbes
михаил гуцериев
андрей гурьев
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Семья <a href="http://ria.ru/person_RomanRotenberg/" target="_blank" data-auto="true">Ротенбергов</a>, ключевым активом во владении которой является компания "<a href="http://ria.ru/organization_Mostotrest/" target="_blank" data-auto="true">Мостотрест</a>", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Guceriev/" target="_blank" data-auto="true">Гуцериевых</a>, пишет журнал <a href="https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/407493-10-bogateyshih-semeynyh-klanov-rossii-2020" target="_blank" rel="nofollow noopener">Forbes</a>.Состояние этой семьи за год увеличилось на 270 миллионов долларов, до 5,45 миллиарда. Это на 100 миллионов долларов меньше, чем в 2014 году, когда Ротенберги в первый и единственный раз были в начале рейтинга. По данным журнала, их состояние выросло главным образом после реализации компании "<a href="http://ria.ru/organization_Strojjgazmontazh/" target="_blank" data-auto="true">Стройгазмонтаж</a>" государственному концерну "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>" за 75 миллиардов рублей.На втором месте в списке семья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Gurev/" target="_blank" data-auto="true">Гурьевых</a>, у которых во владении находится компания "<a href="http://ria.ru/organization_FosAgro/" target="_blank" data-auto="true">Фосагро</a>", их состояние оценивается в 5,1 миллиарда долларов. В нынешнем году журнал включил их в рейтинг впервые. Бизнес-клан Гуцериевых, пять раз подряд находившийся во главе рейтинга, сейчас опустился на третье место, их состояние оценено в сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 2,45 миллиарда меньше, чем в предыдущем году. Forbes отмечает, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, проекты Гуцериевых в сфере недвижимости серьезно обесценились, понизились и котировки входящей в группу "<a href="http://ria.ru/organization_RussNeft/" target="_blank" data-auto="true">Русснефти</a>".На четвертом месте находится семья Шаймиевых, у которой во владении доли группы ТАИФ, на 2,85 миллиарда долларов. Сыновья первого президента Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Mintimer_SHajjmiev/" target="_blank" data-auto="true">Минтимера Шаймиева</a> Радик и Айрат сохранили статус самых богатых бизнесменов республики, притом что в прошлом году они находились на третьем месте в перечне.Журнал указывает, что основной критерий их рейтинга — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть в нем долями, по этой причине в новом списке отсутствует семья Гапонцевых. Глава этой семьи, основатель самого крупного в мире производителя промышленных лазеров IPG Photonics <a href="http://ria.ru/person_valentin-gapontsev/" target="_blank" data-auto="true">Валентин Гапонцев</a> живет и работает в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Соединенных Штатах</a>, а сын Денис ранее разошелся с ним во взглядах на бизнес и покинул компанию. В минувшем году семья Гапонцевых занимала в рейтинге четвертое место.Пятое место, как и годом ранее, у семьи <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Evtushenkov/" target="_blank" data-auto="true">Евтушенковых</a>, владеющей АФК "Система", с оценкой в 2,3 миллиарда долларов. Шестое у Бажаевых (группа "Альянс", группа "Полис") с 1,9 миллиарда, на седьмом Рахимкуловы, владеющие инвесткомпанией Kafijat, с 1,8 миллиарда, восьмое у Саркисовых (группа <a href="http://ria.ru/organization_RESO_Garantija/" target="_blank" data-auto="true">РЕСО</a>) с 1,7 миллиарда, на девятой позиции — <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Linnik/" target="_blank" data-auto="true">Линники</a> (АПХ "<a href="http://ria.ru/organization_Miratorg/" target="_blank" data-auto="true">Мираторг</a>") с 1,35 миллиарда, на десятой — Михайловы (владеют группой "Черкизово") с оценкой состояния в 1,1 миллиарда долларов.По данным Forbes, суммарное состояние десяти самых обеспеченных семей России выросло на 1,5 миллиарда долларов — до 26,8 миллиарда. Это произошло в основном благодаря включению в список новых участников — семьи Гурьевых, которая сразу оказалась на второй строчке. Нижняя планка вхождения в рейтинг при этом опустилась с 1,16 миллиарда долларов год назад до 1,1 миллиарда.
https://ria.ru/20200805/1575403059.html
https://ria.ru/20200601/1572271627.html
https://ria.ru/20200521/1571770820.html
Вот эти и являются источником всего зла в России. Из-на них и таких как они у нас столько нищих и потребляет большинство россиян не понятно что. И существуют на нищенские зарплаты и кредиты. Ну и экологию угробили в масштабах Земли совместно с такими же в других странах.
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Одни чуреки...
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россия, роман ротенберг, forbes, михаил гуцериев, андрей гурьев, экономика

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

09:03 25.08.2020 (обновлено: 10:36 25.08.2020)
69397
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг
Председатель совета директоров ООО Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
Состояние этой семьи за год увеличилось на 270 миллионов долларов, до 5,45 миллиарда. Это на 100 миллионов долларов меньше, чем в 2014 году, когда Ротенберги в первый и единственный раз были в начале рейтинга. По данным журнала, их состояние выросло главным образом после реализации компании "Стройгазмонтаж" государственному концерну "Газпром" за 75 миллиардов рублей.
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На втором месте в списке семья Гурьевых, у которых во владении находится компания "Фосагро", их состояние оценивается в 5,1 миллиарда долларов. В нынешнем году журнал включил их в рейтинг впервые. Бизнес-клан Гуцериевых, пять раз подряд находившийся во главе рейтинга, сейчас опустился на третье место, их состояние оценено в сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 2,45 миллиарда меньше, чем в предыдущем году. Forbes отмечает, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, проекты Гуцериевых в сфере недвижимости серьезно обесценились, понизились и котировки входящей в группу "Русснефти".
На четвертом месте находится семья Шаймиевых, у которой во владении доли группы ТАИФ, на 2,85 миллиарда долларов. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат сохранили статус самых богатых бизнесменов республики, притом что в прошлом году они находились на третьем месте в перечне.
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Журнал указывает, что основной критерий их рейтинга — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть в нем долями, по этой причине в новом списке отсутствует семья Гапонцевых. Глава этой семьи, основатель самого крупного в мире производителя промышленных лазеров IPG Photonics Валентин Гапонцев живет и работает в Соединенных Штатах, а сын Денис ранее разошелся с ним во взглядах на бизнес и покинул компанию. В минувшем году семья Гапонцевых занимала в рейтинге четвертое место.
Пятое место, как и годом ранее, у семьи Евтушенковых, владеющей АФК "Система", с оценкой в 2,3 миллиарда долларов. Шестое у Бажаевых (группа "Альянс", группа "Полис") с 1,9 миллиарда, на седьмом Рахимкуловы, владеющие инвесткомпанией Kafijat, с 1,8 миллиарда, восьмое у Саркисовых (группа РЕСО) с 1,7 миллиарда, на девятой позиции — Линники (АПХ "Мираторг") с 1,35 миллиарда, на десятой — Михайловы (владеют группой "Черкизово") с оценкой состояния в 1,1 миллиарда долларов.
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По данным Forbes, суммарное состояние десяти самых обеспеченных семей России выросло на 1,5 миллиарда долларов — до 26,8 миллиарда. Это произошло в основном благодаря включению в список новых участников — семьи Гурьевых, которая сразу оказалась на второй строчке. Нижняя планка вхождения в рейтинг при этом опустилась с 1,16 миллиарда долларов год назад до 1,1 миллиарда.
3132111089475
Обсудить 103
РоссияРоман РотенбергForbesМихаил ГуцериевАндрей ГурьевЭкономика
Популярные комментарии
Вот эти и являются источником всего зла в России. Из-на них и таких как они у нас столько нищих и потребляет большинство россиян не понятно что. И существуют на нищенские зарплаты и кредиты. Ну и экологию угробили в масштабах Земли совместно с такими же в других странах.
25 августа, 09:09
ЛКЛысый Кучерявый
282122117
Одни чуреки...
25 августа, 09:36
ЕТЕвгений Токарев
1892036016
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