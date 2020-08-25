Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
09:03 25.08.2020 (обновлено: 10:36 25.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Горностаев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
Состояние этой семьи за год увеличилось на 270 миллионов долларов, до 5,45 миллиарда. Это на 100 миллионов долларов меньше, чем в 2014 году, когда Ротенберги в первый и единственный раз были в начале рейтинга. По данным журнала, их состояние выросло главным образом после реализации компании "Стройгазмонтаж" государственному концерну "Газпром" за 75 миллиардов рублей.
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На втором месте в списке семья Гурьевых, у которых во владении находится компания "Фосагро", их состояние оценивается в 5,1 миллиарда долларов. В нынешнем году журнал включил их в рейтинг впервые. Бизнес-клан Гуцериевых, пять раз подряд находившийся во главе рейтинга, сейчас опустился на третье место, их состояние оценено в сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 2,45 миллиарда меньше, чем в предыдущем году. Forbes отмечает, что из-за кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, проекты Гуцериевых в сфере недвижимости серьезно обесценились, понизились и котировки входящей в группу "Русснефти".
На четвертом месте находится семья Шаймиевых, у которой во владении доли группы ТАИФ, на 2,85 миллиарда долларов. Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат сохранили статус самых богатых бизнесменов республики, притом что в прошлом году они находились на третьем месте в перечне.
Журнал указывает, что основной критерий их рейтинга — члены семьи должны участвовать в управлении семейным бизнесом и владеть в нем долями, по этой причине в новом списке отсутствует семья Гапонцевых. Глава этой семьи, основатель самого крупного в мире производителя промышленных лазеров IPG Photonics Валентин Гапонцев живет и работает в Соединенных Штатах, а сын Денис ранее разошелся с ним во взглядах на бизнес и покинул компанию. В минувшем году семья Гапонцевых занимала в рейтинге четвертое место.
Пятое место, как и годом ранее, у семьи Евтушенковых, владеющей АФК "Система", с оценкой в 2,3 миллиарда долларов. Шестое у Бажаевых (группа "Альянс", группа "Полис") с 1,9 миллиарда, на седьмом Рахимкуловы, владеющие инвесткомпанией Kafijat, с 1,8 миллиарда, восьмое у Саркисовых (группа РЕСО) с 1,7 миллиарда, на девятой позиции — Линники (АПХ "Мираторг") с 1,35 миллиарда, на десятой — Михайловы (владеют группой "Черкизово") с оценкой состояния в 1,1 миллиарда долларов.
По данным Forbes, суммарное состояние десяти самых обеспеченных семей России выросло на 1,5 миллиарда долларов — до 26,8 миллиарда. Это произошло в основном благодаря включению в список новых участников — семьи Гурьевых, которая сразу оказалась на второй строчке. Нижняя планка вхождения в рейтинг при этом опустилась с 1,16 миллиарда долларов год назад до 1,1 миллиарда.