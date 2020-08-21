https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

Санкции против Ирана: мнение США и неправильное

Госсекретарь Майк Помпео лично посетит штаб-квартиру ООН, чтобы уведомить членов Совета Безопасности о возврате санкций против Ирана. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:00

2020-08-21T08:00

майк помпео

дональд трамп

с-400 «триумф»

владимир путин

оон

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сша

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Госсекретарь Майк Помпео <a href="https://ria.ru/20200820/1576013783.html" target="_blank">лично посетит</a> штаб-квартиру ООН, чтобы уведомить членов Совета Безопасности о возврате санкций против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>.Также глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов дал интервью телеканалу Fox News, подробно изложив дальнейшее развитие событий, каким его видит американское руководство.По словам Помпео, "все санкции будут восстановлены", а "мир станет безопаснее", поскольку "у иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке". Если же другие страны (в первую очередь именно Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>) откажутся соблюдать возобновляемый Штатами режим ограничений, то их самих <a href="https://ria.ru/20200820/1576013843.html" target="_blank">ждут рестрикции</a>. Руководитель Госдепартамента заявил, что США "уже делали это, <...> когда страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем делать так же в отношении более широких санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank">ООН</a>".Очередное резкое оживление иранской темы связано с приближением важной даты — 18 октября 2020 года.Именно в этот день истекает срок действия одного из важнейших пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>, чаще называемого просто "ядерной сделкой") — оружейного эмбарго. До 18 октября поставки в Иран военной техники носят разрешительный характер и требуют специального одобрения ООН по каждому случаю.США вышли из СВПД еще в 2018-м, однако приближающееся окончание действия оружейного эмбарго заставило их вновь активизировать работу с остальными его участниками — уж слишком важна для американцев данная тема.Именно в этом вопросе они неделю назад потерпели крайне болезненный провал. Вашингтон попытался — безуспешно — провести через <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбез ООН</a> резолюцию о продлении эмбарго.Дело даже не в том, что Россия и Китай воспользовались правом вето. Штаты <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-04/china-russia-likely-to-veto-u-s-bid-on-iran-envoy-craft-says" target="_blank">заранее были готовы</a> к такому исходу. Куда неприятнее для них то, что их в принципе поддержала только одна страна — Доминиканская Республика. Все остальные члены Совбеза — как постоянные, так и временные — предпочли воздержаться. Вряд ли можно представить более унизительный для Вашингтона результат, свидетельствующий о том, что они своей антииранской одержимостью утомили всех, включая самых близких союзников.Но, разумеется, это никак не повлияло на занимаемую ими позицию.Сначала Дональд Трамп <a href="https://ria.ru/20200816/1575842372.html" target="_blank">отверг</a> идею <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> провести на высшем уровне онлайн-саммит по Ирану. В то время как российский президент выдвинул предложение о саммите, чтобы не допустить эскалации ситуации вокруг Ирана, грозящей перерасти в полномасштабный конфликт, американская сторона заявила, что Совбез ООН — "лучшее место для дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго", и вообще возмутилась, что Москва "неоднократно и необъяснимо твердила об отсутствии юридического основания" для обсуждения этого вопроса.И вот новый шаг в исполнении Майка Помпео, дающий понять, что Вашингтон не намерен ни на йоту отступать и готов принимать меры, чтобы добиться поставленной цели.Стоит отдать должное последовательности и упорству американских властей, которые игнорируют любые препятствия, продолжая двигаться в намеченном направлении. Беда в том, что двигаются они теперь, в основном оставаясь на месте. Закономерно встает вопрос о соотношении прилагаемых ими усилий и получаемых результатов — и в целом эффективности подобного подхода.Проблема в том, что уже достаточно давно эффективность такого подхода стала настолько сомнительной, а перечень американских внешнеполитических неудач столь обширен, что обещания покарать всех непослушных и принудить их к желаемому поведению вызывают все чаще не опасения, а снисходительную иронию, равнодушие и уверенность в отсутствии у Соединенных Штатов возможностей, которые бы позволили им добиться своего.Невозможно напугать санкциями уже находящихся под ними Россию и Китай. К тому же на другой чаше весов — Иран с острой нуждой в обновлении вооружений и готовностью платить за это. Каковы шансы у американцев добиться своего со "страной-изгоем", если они даже с собственным союзником в лице <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, купившей российские <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, не справились?Да и воздержавшиеся при голосовании в ООН западные страны, включая ближайшую союзницу США <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, судя по всему, также весьма не прочь получить кусок внушительного иранского оружейного рынка. Настолько не прочь, что недовольство и угрозы заокеанского партнера не кажутся им убедительными причинами менять свою позицию.

https://ria.ru/20200820/1576013843.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575912590.html

https://ria.ru/20200725/1574852583.html

Андрей Савельев . Если же другие страны (в первую очередь именно Россия и Китай) откажутся соблюдать возобновляемый Штатами режим ограничений, то их самих ждут рестрикции. во борзота 43

Роман р Интересно если европа не поддержит новые санкции, что сшп сделает? Войска которые их "защищают" от России выведут? Или войну начнут? 14

4

иран

сша

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

майк помпео, дональд трамп, с-400 «триумф», владимир путин, оон, иран, сша, авторы