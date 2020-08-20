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https://ria.ru/20200820/1576013843.html
Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T01:41
2020-08-20T01:57
россия
санкции
китай
оон
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, то Вашингтон ответит санкциями.Ведущий телеканала <a href="https://video.foxnews.com/v/5614615980001/?#sp=watch-live" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a> спросил Помпео, ответят ли США санкциями в отношении России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, если они откажутся выполнять режим санкций в отношении Ирана."Мы уже делали это, когда мы видели, когда страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это и мы будем делать так же в отношении более широких санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>", - отметил Помпео.Ранее президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что госсекретарь США по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН.В минувшую пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. Теперь США обещают в ближайшие дни запустить процедуру восстановления всех предыдущих санкций ООН против Ирана, предусмотренную в резолюции 2231, регламентировавшей создание СВПД.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200815/1575800465.html
https://ria.ru/20200728/1575006052.html
https://ria.ru/20200727/1574946832.html
Вопрос в том, когда до них дойдет, что мир изменился, что язык угроз воспринимается как оскорбление в современном мире и напрочь отметает все варианты конструктивного диалога. Сидеть и размахивать дубиной и при этом ждать, что кто-то будет относится к тебе, как к договороспособной стороне по меньшей мере глупо. Помпео живет в каком-то, только ему ведомом, иллюзорном мире.
83
Не надоело им? )) Понятно, истерика. ВВП молодец, не дает им покоя))
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россия
китай
иран
сша
РИА Новости
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россия, санкции, китай, оон, иран, сша, в мире

Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана

01:41 20.08.2020 (обновлено: 01:57 20.08.2020)
14417
© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями.
Ведущий телеканала Fox News спросил Помпео, ответят ли США санкциями в отношении России и Китая, если они откажутся выполнять режим санкций в отношении Ирана.
"Совершенно верно", - сказал Помпео в телеэфире.
"Мы уже делали это, когда мы видели, когда страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН", - отметил Помпео.
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Ранее президент Дональд Трамп заявил, что госсекретарь США по его поручению направится в ООН, чтобы уведомить организацию о начале процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231. В США заявляют, что санкции начнут действовать через 30 дней после официального уведомления ООН.
В минувшую пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. Теперь США обещают в ближайшие дни запустить процедуру восстановления всех предыдущих санкций ООН против Ирана, предусмотренную в резолюции 2231, регламентировавшей создание СВПД.
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что, если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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РоссияСанкцииКитайООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Вопрос в том, когда до них дойдет, что мир изменился, что язык угроз воспринимается как оскорбление в современном мире и напрочь отметает все варианты конструктивного диалога. Сидеть и размахивать дубиной и при этом ждать, что кто-то будет относится к тебе, как к договороспособной стороне по меньшей мере глупо. Помпео живет в каком-то, только ему ведомом, иллюзорном мире.
20 августа, 02:01
ggoldmikron
7800005
Не надоело им? )) Понятно, истерика. ВВП молодец, не дает им покоя))
20 августа, 01:49
ААлексей
6730013
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