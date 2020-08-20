https://ria.ru/20200820/1576013783.html

Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и уведомит членов Совбеза о возврате санкций против Ирана, говорится в... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T01:26

2020-08-20T01:26

2020-08-20T02:25

санкции

государственный департамент сша

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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Госсекретарь США Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и уведомит членов Совбеза о возврате санкций против Ирана, говорится в заявлении госдепартамента.Отмечается, что через 30 дней после этого будут восстановлены ряд санкций, включая требование, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. Также еще на 13 лет США продлят эмбарго на поставки оружия в Иран.Помпео намерен встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, чтобы обсудить Иран и другие вопросы, представляющие общий интерес.О намерении Вашингтона запустить механизм восстановления санкций против Ирана ранее сообщил Дональд Трамп.На прошлой неделе Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года после многомесячных переговоров достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Предусматривалось, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.Однако сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200820/1576013843.html

Лысый Кучерявый Санкционные штаты омерики. Фашингтон уже давно снял маску оплота демократии. Хотя реально никакой демократии в природе не существует вовсе. это сказки капиталистов, чтобы беззастенчиво обдирать и грабить тружеников. 17

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, государственный департамент сша, оон, иран, сша, в мире