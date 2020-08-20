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https://ria.ru/20200820/1576013783.html
Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и уведомит членов Совбеза о возврате санкций против Ирана, говорится в... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T01:26
2020-08-20T02:25
санкции
государственный департамент сша
оон
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 20 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Госсекретарь США Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и уведомит членов Совбеза о возврате санкций против Ирана, говорится в заявлении госдепартамента.Отмечается, что через 30 дней после этого будут восстановлены ряд санкций, включая требование, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана. Также еще на 13 лет США продлят эмбарго на поставки оружия в Иран.Помпео намерен встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, чтобы обсудить Иран и другие вопросы, представляющие общий интерес.О намерении Вашингтона запустить механизм восстановления санкций против Ирана ранее сообщил Дональд Трамп.На прошлой неделе Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года после многомесячных переговоров достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Предусматривалось, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.Однако сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200820/1576013843.html
Санкционные штаты омерики. Фашингтон уже давно снял маску оплота демократии. Хотя реально никакой демократии в природе не существует вовсе. это сказки капиталистов, чтобы беззастенчиво обдирать и грабить тружеников.
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6
иран
сша
РИА Новости
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санкции, государственный департамент сша, оон, иран, сша, в мире

Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана

01:26 20.08.2020 (обновлено: 02:25 20.08.2020)
1762
© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Фото : U.S. State Department
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и уведомит членов Совбеза о возврате санкций против Ирана, говорится в заявлении госдепартамента.
Отмечается, что через 30 дней после этого будут восстановлены ряд санкций, включая требование, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащением урана.
Также еще на 13 лет США продлят эмбарго на поставки оружия в Иран.
Помпео намерен встретиться с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, чтобы обсудить Иран и другие вопросы, представляющие общий интерес.
О намерении Вашингтона запустить механизм восстановления санкций против Ирана ранее сообщил Дональд Трамп.
На прошлой неделе Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. В рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.
Государственный секретарь США Майк Помпео
01:41
Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года после многомесячных переговоров достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Предусматривалось, что оружейное эмбарго снимут в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
Однако сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
519001580
Обсудить 6
СанкцииГосударственный департамент СШАООНИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Санкционные штаты омерики. Фашингтон уже давно снял маску оплота демократии. Хотя реально никакой демократии в природе не существует вовсе. это сказки капиталистов, чтобы беззастенчиво обдирать и грабить тружеников.
20 августа, 01:37
ЛКЛысый Кучерявый
1400102
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