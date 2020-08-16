Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США

Совбез ООН в пятницу не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

СВПД

Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго снимут с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.