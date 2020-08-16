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Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли поддержит идею российского лидера Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по Ирану. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T03:31
россия
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совет безопасности оон
владимир путин
иран
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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россия, дональд трамп, совет безопасности оон, владимир путин, иран, сша, в мире

Трамп не поддержал идею саммита по Ирану до выборов в США

00:58 16.08.2020 (обновлено: 03:31 16.08.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли поддержит идею российского лидера Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по Ирану.
Путинв пятницу предложил в самое ближайшее время провести онлайн-встречу глав государств-постоянных членов Совбеза ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы избежать обострения ситуации. Он также подчеркнул, что Москва сохраняет полную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.
"Наверное, нет. Думаю, мы подождем до окончания выборов", - сказал Трамп журналистам в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, отвечая на соответствующий вопрос.
Трансляция его пресс-конференции велась на сайте Белого дома.
Ранее в Госдепе США заявили РИА Новости, что Совет безопасности ООН является лучшим местом для проведения дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН.
Президент США Дональд Трамп
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Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
Совбез ООН в пятницу не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.
Согласно договоренностям в рамках СВПД, разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября.
За резолюцию проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.

СВПД

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго снимут с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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РоссияДональд ТрампСовет Безопасности ООНВладимир ПутинИранСШАВ мире
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