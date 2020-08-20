https://ria.ru/20200820/1576014745.html

В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему "Родину-мать" уродской

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин раскритиковал в беседе с телеканалом "360" высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который назвал монумент... РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T03:48

2020-08-20T03:48

2020-08-20T09:31

никита березин

россия

артемий лебедев

лдпр

госдума рф

волгоград

общество

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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_nikita-berezin/" target="_blank" data-auto="true">Никита Березин</a> раскритиковал в беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/deputat-gosdumy-raskritikoval-artemija-lebedeva-za-slova-o-monumente-rodina-mat-v-volgograde/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" высказывание дизайнера <a href="http://ria.ru/person_Artemijj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Артемия Лебедева</a>, который назвал монумент "Родина-мать зовет!" в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> "уродским".В среду Лебедев <a href="https://ria.ru/20200819/1575988678.html" target="_blank">заявил</a>, что считает памятник "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей города вернуть монументу прежнее освещение.Парламентарий отметил, что дизайнер имеет право на свое мнение, однако выражать его в такой форме неправильно и недопустимо.Депутат заключил, что в своих высказываниях нужно быть умеренным. Он призвал уважать павших воинов, в память о которых был поставлен монумент.

https://ria.ru/20200819/1576007165.html

Александр Марков пусть меня заблокируют, но Лебедев мерзавец после таких слов 244

Дмитрий К Это синее чудо тоже не является образцом гармонии среди представителей человеческого рода. 192

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волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита березин, россия, артемий лебедев, лдпр, госдума рф, волгоград, общество