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https://ria.ru/20200820/1576014745.html
В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему "Родину-мать" уродской
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин раскритиковал в беседе с телеканалом "360" высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который назвал монумент... РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T03:48
2020-08-20T09:31
никита березин
россия
артемий лебедев
лдпр
госдума рф
волгоград
общество
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. </strong>Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_nikita-berezin/" target="_blank" data-auto="true">Никита Березин</a> раскритиковал в беседе с телеканалом "<a href="https://360tv.ru/news/obschestvo/deputat-gosdumy-raskritikoval-artemija-lebedeva-za-slova-o-monumente-rodina-mat-v-volgograde/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" высказывание дизайнера <a href="http://ria.ru/person_Artemijj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Артемия Лебедева</a>, который назвал монумент "Родина-мать зовет!" в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> "уродским".В среду Лебедев <a href="https://ria.ru/20200819/1575988678.html" target="_blank">заявил</a>, что считает памятник "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей города вернуть монументу прежнее освещение.Парламентарий отметил, что дизайнер имеет право на свое мнение, однако выражать его в такой форме неправильно и недопустимо.Депутат заключил, что в своих высказываниях нужно быть умеренным. Он призвал уважать павших воинов, в память о которых был поставлен монумент.
https://ria.ru/20200819/1576007165.html
пусть меня заблокируют, но Лебедев мерзавец после таких слов
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Это синее чудо тоже не является образцом гармонии среди представителей человеческого рода.
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россия
волгоград
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никита березин, россия, артемий лебедев, лдпр, госдума рф, волгоград, общество

В Госдуме ответили Лебедеву, назвавшему "Родину-мать" уродской

03:48 20.08.2020 (обновлено: 09:31 20.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Никита Березин раскритиковал в беседе с телеканалом "360" высказывание дизайнера Артемия Лебедева, который назвал монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде "уродским".
В среду Лебедев заявил, что считает памятник "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей города вернуть монументу прежнее освещение.
Парламентарий отметил, что дизайнер имеет право на свое мнение, однако выражать его в такой форме неправильно и недопустимо.

"С историко-человеческой точки зрения это некорректно. Монумент в Волгограде — наше достояние. Мы боремся за каждый памятник, поставленный ветеранам войны не только в России, но и в других странах", — подчеркнул Березин.

Депутат заключил, что в своих высказываниях нужно быть умеренным. Он призвал уважать павших воинов, в память о которых был поставлен монумент.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации
Вчера, 20:2075 лет Великой Победы
Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре "Родина-мать"
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Обсудить 71
Никита БерезинРоссияАртемий ЛебедевЛДПРГосдума РФВолгоградОбщество
Популярные комментарии
пусть меня заблокируют, но Лебедев мерзавец после таких слов
20 августа, 05:06
АМАлександр Марков
21811026
Это синее чудо тоже не является образцом гармонии среди представителей человеческого рода.
20 августа, 05:25
Дмитрий К
17230005
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