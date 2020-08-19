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Артемий Лебедев назвал "Родину-мать" уродской
Артемий Лебедев в грубой форме отозвался о монументе "Родина-мать зовет!" в Волгограде, назвав его "уродским". РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T15:18
2020-08-19T16:29
родина-мать зовёт!
артемий лебедев
волгоград
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Artemijj_Lebedev/" target="_blank" data-auto="true">Артемий Лебедев</a> в грубой форме отозвался о <a href="https://ria.ru/creativework_Motherland_is_calling/" target="_blank">монументе</a> "Родина-мать зовет!" в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>, назвав его "уродским".Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение.По словам Лебедева, единственным достоинством скульптуры можно считать вид, который открывается с ее верхушки."Родина-мать зовет!" — композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров — это одна из самых высоких статуй в мире.
https://ria.ru/20180713/1524525866.html
А я считаю - Лебедева, уродцким образчиком либерального псевдо-искусства. И слова его ничтожны.
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Петух закукарекал
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родина-мать зовёт!, артемий лебедев, волгоград, общество

Артемий Лебедев назвал "Родину-мать" уродской

15:18 19.08.2020 (обновлено: 16:29 19.08.2020)
42446
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Артемий Лебедев в грубой форме отозвался о монументе "Родина-мать зовет!" в Волгограде, назвав его "уродским".
Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение.

"Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом, и ее нельзя ни снести, ничего. Ее будут вечно поддерживать", — сказал он в видеоблоге на YouTube.

По словам Лебедева, единственным достоинством скульптуры можно считать вид, который открывается с ее верхушки.
"Родина-мать зовет!" — композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров — это одна из самых высоких статуй в мире.
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Родина-мать зовёт!Артемий ЛебедевВолгоградОбщество
Популярные комментарии
А я считаю - Лебедева, уродцким образчиком либерального псевдо-искусства. И слова его ничтожны.
19 августа, 15:27
СТСвятослав Трофимович
704501128
Петух закукарекал
19 августа, 15:18
Pavel Kiryukhin
5961401027
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