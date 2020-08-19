Артемий Лебедев назвал "Родину-мать" уродской

"Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом, и ее нельзя ни снести, ничего. Ее будут вечно поддерживать", — сказал он в видеоблоге на YouTube.