Артемий Лебедев назвал "Родину-мать" уродской
15:18 19.08.2020 (обновлено: 16:29 19.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Артемий Лебедев в грубой форме отозвался о монументе "Родина-мать зовет!" в Волгограде, назвав его "уродским".
Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение.
"Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом, и ее нельзя ни снести, ничего. Ее будут вечно поддерживать", — сказал он в видеоблоге на YouTube.
По словам Лебедева, единственным достоинством скульптуры можно считать вид, который открывается с ее верхушки.
"Родина-мать зовет!" — композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров — это одна из самых высоких статуй в мире.
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