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В России прокомментировали запуск украинского флага в сторону Крыма
Российские политики сочли бессмысленной акцию с запуском украинского флага в сторону Крыма. РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T17:37
россия
ситуация на украине
республика крым
украина
в мире
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Скатерку послали. А где сало и горилка. :-)
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Да ладно,про дешёвую провокацию, чем бы дитя ни тешилось и театр абсурда. Это самый удачный из множества план по деоккупации Крыма)))*...но ЗРАДИЩЕ - gадская тряпка улетела неизвестно куда)*
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россия
республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, ситуация на украине, республика крым, украина, в мире

В России прокомментировали запуск украинского флага в сторону Крыма

16:58 16.08.2020 (обновлено: 17:37 16.08.2020)
28471
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российские политики сочли бессмысленной акцию с запуском украинского флага в сторону Крыма.
Накануне активисты из Украины подняли на воздушных шарах желто-синее полотно и направили в сторону полуострова. Вместе с флагом также запустили несколько тысяч листовок с надписью "Крым — это Украина". Куда улетел флаг, неизвестно.

"Дешевая провокация"

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец счел эту акцию "дешевой и бесполезной провокацией".
Он заявил, что на Украине полно внутренних проблем, однако вместо решения трудностей, националисты отметились очередной "неадекватной" выходкой.
По его мнению, за подобными действиями стоит "банальное осваивание средств", выделенных государством или "каким-то западным фондом на развитие демократии".
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"Очередные гранты, как всегда, растащили, а для заметания следов запускают шарики. Не исключено, что это просто инсценировка, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, а сам флаг упал на взлете, дальность полета — минус сто метров", — сказал Чегринец РИА Новости.

"Чем бы дитя ни тешилось"

Главе рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александру Молохову эта акция напомнила мультик про Винни-Пуха.
"Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступили не до конца адекватные украинские активисты", — заявил он в разговоре с РИА Новости.
По его словам, акция оказалась пустой, никчемной и бессмысленной.
"Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — заключил Молохов.
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"Театр абсурда"

Депутат Госсовета Крыма Николай Волков также отметил, что эти действия направлены на то, чтобы отвлечь внимание украинцев от реального положения дел в стране.
"То, что сейчас происходит на Украине, — театр абсурда. Там делают абсолютно все, чтобы народ не задумывался о более важных вещах, о том, что гибнут люди, о том, что сняли мораторий на продажу земли и сейчас иностранные компании раскупят весь чернозем", — подчеркнул он в разговоре с РИА Новости Крым.
Парламентарий предположил, что отмена моратория приведет к необратимым последствиям для жителей Украины.
"Теперь украинцы будут жить в резервациях — в крупных городах, а земля будет принадлежать иностранным корпорациям. Как некогда жили индейцы. Ну разве что миллиона три украинцев оставят, чтобы они обслуживали эти земли, а все остальные лишние. Так, что все, что им осталось, — запускать в Крым шарики и флаги", — резюмировал Волков.
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РоссияСитуация на УкраинеРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Скатерку послали. А где сало и горилка. :-)
16 августа, 17:16
Sergej Klassen
57381001
Да ладно,про дешёвую провокацию, чем бы дитя ни тешилось и театр абсурда. Это самый удачный из множества план по деоккупации Крыма)))*...но ЗРАДИЩЕ - gадская тряпка улетела неизвестно куда)*
16 августа, 17:06
галина волох ( Морозова )
42500004
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