https://ria.ru/20200816/1575848380.html
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:21
2020-08-16T11:54
республика крым
украина
в мире
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https://ria.ru/20200724/1574866111.html
Лексей Кукаков
Вы же 23 года паспорт Украины носили в кармане
15
Лексей Кукаков
За 23 года существования Крыма в составе Украины в Крыму не осталось русского населения от слова вообще
13
27
республика крым
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1400x0_80_0_0_56cd40676bfc9b3322c25e4f1b13cef5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.
"Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты", — сказал он РИА Новости.
По словам Молохов, акция оказалась по сути пустой, никчемной и бессмысленной.
"Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — добавил собеседник агентства.
Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар", связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина". Куда флаг улетел, неизвестно.