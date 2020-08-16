Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200816/1575848380.html
В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал РИА Новости, 16.08.2020
2020-08-16T11:54
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1400x0_80_0_0_56cd40676bfc9b3322c25e4f1b13cef5.jpg
https://ria.ru/20200724/1574866111.html
Вы же 23 года паспорт Украины носили в кармане
15
За 23 года существования Крыма в составе Украины в Крыму не осталось русского населения от слова вообще
13
27
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1400x0_80_0_0_56cd40676bfc9b3322c25e4f1b13cef5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1400x0_80_0_0_6fcadaed8dab3a31e3f1f5ca891f2264.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_469:0:2517:2048_1400x0_80_0_0_8b1248c5fdd610ca3e1c645d138ec5f7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, украина, в мире

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

11:21 16.08.2020 (обновлено: 11:54 16.08.2020)
9224
© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.

"Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты", — сказал он РИА Новости.

По словам Молохов, акция оказалась по сути пустой, никчемной и бессмысленной.
"Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — добавил собеседник агентства.
Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар", связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина". Куда флаг улетел, неизвестно.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
24 июля, 14:43
Украина разработала стратегию по "деоккупации" Крыма
6043323510
Обсудить 27
Республика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вы же 23 года паспорт Украины носили в кармане
16 августа, 12:12
Лексей Кукаков
1100112
За 23 года существования Крыма в составе Украины в Крыму не осталось русского населения от слова вообще
16 августа, 12:35
Лексей Кукаков
1100110
Рекомендуем
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию
Ликвидация вооружений в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений
В США рассказали о "двух шагах" в переговорах по СНВ
Роберт Трамп и Дональд Трамп на приеме в Нью-Йорке 4 ноября 1999 года
Умер брат президента США Роберт Трамп
Вероника Цепкало
Цепкало объяснил отъезд семьи из России
Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга у здания суда
Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга
Где готовят гильотину для доллара и когда она сработает
Мужчина рассматривает двигатель вертолета, разработанный компанией Мотор Сич, представленный на выставке Aviation Expo China в Пекине
США не дают украинскому авиастроению сбежать в Китай
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Цепкало намерен встретиться с "влиятельными политиками" из Вашингтона
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Варфоломей готовит новый удар по Русской церкви
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий
Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви
Баннер с гербом Белоруссии в Минске
В Минске пройдет митинг в поддержку Лукашенко
Белоруссия
Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
Девушка купается в фонтане в парке культуры и отдыха имени Горького в Казани
В Гидрометцентре рассказали, когда вернется летняя жара
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи
Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
Портреты лидера группы Кино Виктора Цоя
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга 0:11
12:55В Германии хакеры могли получить доступ к данным депутатов и военных
12:49Россия и США обсудят ядерные носители на встрече в Вене
12:48Штаб Тихановской готов на переговоры с властями об уходе Лукашенко
12:44В Минске протестующие направились к Дому правительства
12:17Названы сроки начала массовой вакцинации от COVID-19 в России
12:16Задержанные в Минске россияне рассказали, как попали в Белоруссию
12:15Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 начнут через неделю
12:03Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах
11:51Участников служений схимонаха Сергия отлучили от Церкви
11:44Россия призвала США взвесить преимущества саммита СБ ООН по Ирану
11:35Псковский губернатор поручил выяснить причину жестокого убийства собаки
11:21В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре
11:15Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
11:09Опубликованы документы о полномочиях правительства Белоруссии
11:00В Москве обнаружили краснокнижных жуков
11:00Мишустин поздравил летчиков с профессиональным праздником
10:49Цепкало объяснил отъезд семьи из России
10:34В России за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
10:34В Москве выявили 688 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния