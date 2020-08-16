В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов прокомментировал акцию украинских активистов, запустивших в сторону полуострова большой украинский флаг на воздушных шарах.

"Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты", — сказал он РИА Новости.

По словам Молохов, акция оказалась по сути пустой, никчемной и бессмысленной.

"Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — добавил собеседник агентства.