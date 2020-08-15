https://ria.ru/20200815/1575833368.html
В Крыму считают запуск украинцами флага на границе "осваиванием средств"
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец назвал запуск большого украинского флага в сторону Крыма "дешевой и бесполезной... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T17:49
2020-08-15T23:35
роман чегринец
ситуация на украине
республика крым
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман чегринец, ситуация на украине, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости.
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец
назвал запуск большого украинского флага в сторону Крыма "дешевой и бесполезной провокацией".
Ранее украинские СМИ сообщили, что на границе с Крымом группа украинских активистов запустила в сторону полуострова на воздушных шарах 25-метровый украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина". Местонахождение отправленного флага неизвестно.
"В измученной гражданской войной стране полным-полно внутренних проблем, но вместо того, чтобы сообща их решать, мы видим проявление со стороны националистов очередной неадекватной выходки. При потакании властей они занимаются дешевыми и бесполезными провокациями", — сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, за подобной акцией, скорее всего, стоит "банальное осваивание средств", выделенных государством или "каким-то западным фондом на развитие демократии".
"Очередные гранты, как всегда, растащили, а для заметания следов запускают шарики. Не исключено, что это просто инсценировка, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, а сам флаг упал на взлете, дальность полета — минус сто метров", — подчеркнул Чегринец.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым
и Севастополя
высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине
в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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