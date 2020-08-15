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В Крыму считают запуск украинцами флага на границе "осваиванием средств"
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец назвал запуск большого украинского флага в сторону Крыма "дешевой и бесполезной... РИА Новости, 15.08.2020
2020-08-15T23:35
роман чегринец
ситуация на украине
республика крым
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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роман чегринец, ситуация на украине, республика крым, украина, в мире

В Крыму считают запуск украинцами флага на границе "осваиванием средств"

17:49 15.08.2020 (обновлено: 23:35 15.08.2020)
33992
© РИА Новости / Александр Полегенько Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец
 Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец
© РИА Новости / Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец назвал запуск большого украинского флага в сторону Крыма "дешевой и бесполезной провокацией".
Ранее украинские СМИ сообщили, что на границе с Крымом группа украинских активистов запустила в сторону полуострова на воздушных шарах 25-метровый украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина". Местонахождение отправленного флага неизвестно.
"В измученной гражданской войной стране полным-полно внутренних проблем, но вместо того, чтобы сообща их решать, мы видим проявление со стороны националистов очередной неадекватной выходки. При потакании властей они занимаются дешевыми и бесполезными провокациями", — сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, за подобной акцией, скорее всего, стоит "банальное осваивание средств", выделенных государством или "каким-то западным фондом на развитие демократии".
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"Очередные гранты, как всегда, растащили, а для заметания следов запускают шарики. Не исключено, что это просто инсценировка, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, а сам флаг упал на взлете, дальность полета — минус сто метров", — подчеркнул Чегринец.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Роман ЧегринецСитуация на УкраинеРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А у нас украинская символика запрещена? Новость о чём?
15 августа, 18:01
РПРеверс Передачи
13200351
Это всё упадет в море и всё, хана рыбкам .... спс, только мусорить и могут.
15 августа, 18:02
Зе Че так
5051103
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