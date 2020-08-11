Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200811/1575617097.html
Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
Набор школьника из пенала, ранца, спортивной и школьной формы в текущем году может обойтись российским родителям в среднем в 3 180 рублей, говорится в... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T03:24
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_2e32666ce0cbaaa8f48dc7f851047bb2.jpg
https://ria.ru/20200810/1575583647.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575353748.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_2e32666ce0cbaaa8f48dc7f851047bb2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1400x0_80_0_0_28174a3d3278eabf6cc1fdbf375254e5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_333:0:1668:1335_1400x0_80_0_0_20b3af391bb7090b81e6c68f910393d8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе

03:24 11.08.2020
687
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Набор школьника из пенала, ранца, спортивной и школьной формы в текущем году может обойтись российским родителям в среднем в 3 180 рублей, говорится в исследовании аналитического центра сервиса для размещения объявлений "Авито".
"В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 180 рублей. Ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, школьная форма обойдется в 1 060 рублей . Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 года ранец вырос в цене на 3%, а форма - на 7%", - рассказали РИА Новости в компании.
Урок в школе
Вчера, 12:32
В Минпросвещения сообщили о начале учебы в традиционном формате
Спортивная форма обойдется в среднем в 640 рублей, пенал - в 330 рублей. Однако "расширенный" набор товаров для учебы - с учетом предметов на случай необходимости дистанционного обучения - будет стоить существенно дороже. Стоимость такого комплекта "Авито" оценивает чуть более чем в 20 тысяч рублей.
"В этот набор, помимо базовых вещей из обычного набора, входят также ноутбук и компьютерное кресло - важные предметы для организации домашнего обучения в 2020 году. Такой комплект товаров поднялся в цене на 6% по сравнению с кануном 1 сентября 2019 года - год назад родители могли потратить на него ориентировочно 19 тысяч рублей", - сообщили в сервисе.
По оценке компании, дороже всего сборы в школу обойдутся родителям из Казани - более 32 тысяч рублей за полный комплект для онлайн- и офлайн-обучения. Стоимость полного набора для учебы в Нижнем Новгороде оценивается в 26 тысяч рублей, в Москве - в 24 тысячи.
Ассортимент школьных принадлежностей на школьной ярмарке в ГУМе
4 августа, 14:35
Психолог рассказала, как правильно подготовить ребенка к школе
"Дешевле всего подготовка к школе в Тольятти (16 тысяч рублей), Ульяновске (17,6 тысячи рублей) и Саратове (17,6 тысячи рублей)", - подсчитали эксперты. Сильнее всего за год стоимость школьных товаров в крупных городах выросла в Волгограде - на 20%, а снизилась - в Ижевске (на 9%). В Иркутске стоимость набора не изменилась.
233247
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Ученица
Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Удаленный режим работы
В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
Бананы, орехи, шоколад.
Врач назвала продукты, улучшающие настроение
Муж и жена ссорятся
Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
Выход в открытый космос
Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
Девушка пишет ручкой
Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
Вручение первых ключей от квартир жильцам нового дома в Новосибирске
Эксперт рассказал, какой налог могут отменить следующим
Книга
Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
Видео испытаний новейшего дрона-дальнобойщика
Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Избиратель на участке для предварительного голосования по отбору кандидатов на президентских выборах в США
Трамп рассказал, кто вмешивается в американские выборы
Сотрудники МЧС работают на месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Американский сенатор прокомментировал ситуацию с выборами в Белоруссии
06:07Пушков объяснил, почему Германия борется с США за "Северный поток — 2"
05:58Байден обрушился на Лукашенко с критикой
05:30Посол России рассказал, сколько российских граждан удалось вывезти из США
04:55Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
04:48Стало известно, что говорят о человеке бессознательные рисунки на бумаге
04:39СМИ: Селена Гомес снимется со Стивом Мартином в новом комедийном сериале
04:36Врач назвала продукты, улучшающие настроение
04:19При аварии на нефтепроводе Оха – Комсомольск вытекло более 120 тонн нефти
04:18Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой
04:05Самой популярной в Белоруссии электронной книгой стала "Восстание масс"
03:56Целебные свойства крика: психиатр рассказал, когда можно "поорать"
03:44"Дурдом!": в Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
03:32Исследование выявило отношение россиян к школьному онлайн-образованию
03:28При стрельбе у Белого дома пострадали два человека
03:24Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе
03:20Госдеп приветствует высылку российских дипломатов из Словакии
03:10Роскосмос анонсировал следующий выход российских космонавтов с борта МКС
03:06В Минтруде разъяснили порядок перевода россиян на удаленку
03:02Впервые опубликовано видео испытаний российского дрона-дальнобойщика
Лента новостейМолния