Подсчитаны расходы на подготовку ребенка к школе

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Набор школьника из пенала, ранца, спортивной и школьной формы в текущем году может обойтись российским родителям в среднем в 3 180 рублей, говорится в исследовании аналитического центра сервиса для размещения объявлений "Авито".

"В обычный комплект для обучения в школе входит пенал, ранец, а также спортивная и школьная формы. Такой набор обойдется родителям в среднем в 3 180 рублей. Ранец в среднем стоит около 1 150 рублей, школьная форма обойдется в 1 060 рублей . Эти предметы немного подорожали за год, в августе 2020 года ранец вырос в цене на 3%, а форма - на 7%", - рассказали РИА Новости в компании.