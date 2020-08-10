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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575603600.html
В Белоруссии начались новые задержания
В некоторых белорусских городах начались задержания, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:24
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Ух как охраняет президент свои 80% поддержавших! Прячет их чтобы никто не украл!
199
Не надо нарушать законы, не поддаваться провокаторам, тогда все будет в порядке.
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176
минск
белоруссия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Центральные улицы Минска в первый вечер после дня выборов
Центральные улицы Минска в первый вечер после дня выборов
2020-08-10T18:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии начались новые задержания

18:34 10.08.2020 (обновлено: 22:24 10.08.2020)
41945
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В некоторых белорусских городах начались задержания, передает Sputnik Беларусь.

Минск

По словам корреспондента агентства, к стеле "Минск — город-герой" стягиваются усиленные наряды милиции и ОМОНа, они оцепили площадь. Сотрудники правоохранительных органов оградили прилегающие скверы и пропускают только после досмотра.
Автомобильное движение в районе стелы пока сохраняется, сообщает Sputnik. Некоторые из проезжающих водителей поддерживают оппозицию гудками. В район стягиваются небольшие группы людей.
Протесты в Белоруссии
Вчера, 14:54
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В центре города есть и те, кто наблюдает за происходящим на расстоянии. Журналисты предполагают, что они относятся к сторонникам митингующих, так как на них надеты белые майки — символы протеста. По словам корреспондента РИА Новости, ОМОН призывает зевак разойтись. Четыре центральные станции метрополитена работают только на выход.
На набережной реки Свислочи дежурят спасательные катера, готовые прийти на помощь в экстренной ситуации. Один из активистов, убегая от ОМОНа, прыгнул в реку, спасатели помогли ему добраться до другого берега.
В какой-то момент силовики начали использовать светошумовые гранаты и резиновые пули.

Брест

Как передает Sputnik, пару часов назад сотрудники ОМОНа выборочно задерживали людей на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской. При этом сами собравшиеся в этом месте ничего не скандировали.
По данным агентства, проезжающие машины сигналили, а люди просто хлопали.
Изначально местные жители собирались в районе ЦУМ. Когда туда направились силовики, некоторые отошли, но полностью не разошлись.
Затем милиция начала использовать светошумовые шашки.
"Протестующие в ответ забрасывают силы правопорядка бутылками и мусорными баками. Люди наступают на ОМОН, сотрудники загородились щитами", — говорится в Telegram-канале Sputnik.
Протестующие выстроили своего рода баррикаду из скамеек, расположенных на проспекте, и стоят за ней. Несколько скамеек разобрали, взяв деревянные части в качестве оружия.

Гродно

Также сотрудники правоохранительных органов проводят массовые задержания на центральной улице в Гродно.
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"По всей Советской площади <...> ездит спецтехника. В разных частях площади людей ведут и даже несут в автозаки", — говорится в сообщении Sputnik в Telegram.
Отмечается, что силовики "хватают всех подряд".
Ранее сообщалось, что движение в центре было перекрыто, магазины и кафе по техническим причинам работали до 17:00.

Витебск

Правоохранители стягивают дополнительные силы в центр Витебска.
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Лукашенко назвал прошедшие выборы в Белоруссии праздником
Милиция дежурит возле сквера через дорогу от площади Победы. Туда же прибыли автозаки и автобусы с силовиками. Пока на площади и в зоне отдыха возле монумента протестующих не видно.
Усиленные наряды сотрудников милиции также дежурят на прилегающем к площади Победы проспекте Черняховского, где накануне прошли основные протестные акции.
В воскресенье после завершения голосования на выборах президента в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции. Для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Всего в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
По предварительной информации, Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, Светлана Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты. Кандидат считает, что получила 70-80 процентов голосов, она подала жалобу в ЦИК. Тем не менее приходить на акции протеста Тихановская отказалась.
Лукашенко, в свою очередь, назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.
Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ух как охраняет президент свои 80% поддержавших! Прячет их чтобы никто не украл!
10 августа, 18:36
AIAlexander Ivanov
841032199
Не надо нарушать законы, не поддаваться провокаторам, тогда все будет в порядке.
10 августа, 18:37
chuvashkrsk
136210451
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