В Белоруссии начались новые задержания

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В некоторых белорусских городах начались задержания, передает В некоторых белорусских городах начались задержания, передает Sputnik Беларусь

Минск

По словам корреспондента агентства, к стеле "Минск — город-герой" стягиваются усиленные наряды милиции и ОМОНа, они оцепили площадь. Сотрудники правоохранительных органов оградили прилегающие скверы и пропускают только после досмотра.

Sputnik. Некоторые из проезжающих водителей поддерживают оппозицию гудками. В район стягиваются небольшие группы людей. Автомобильное движение в районе стелы пока сохраняется, сообщаетНекоторые из проезжающих водителей поддерживают оппозицию гудками. В район стягиваются небольшие группы людей.

В центре города есть и те, кто наблюдает за происходящим на расстоянии. Журналисты предполагают, что они относятся к сторонникам митингующих, так как на них надеты белые майки — символы протеста. По словам корреспондента РИА Новости, ОМОН призывает зевак разойтись. Четыре центральные станции метрополитена работают только на выход.

На набережной реки Свислочи дежурят спасательные катера, готовые прийти на помощь в экстренной ситуации. Один из активистов, убегая от ОМОНа, прыгнул в реку, спасатели помогли ему добраться до другого берега.

В какой-то момент силовики начали использовать светошумовые гранаты и резиновые пули.

Брест

Как передает Sputnik, пару часов назад сотрудники ОМОНа выборочно задерживали людей на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской. При этом сами собравшиеся в этом месте ничего не скандировали.

По данным агентства, проезжающие машины сигналили, а люди просто хлопали.

Изначально местные жители собирались в районе ЦУМ. Когда туда направились силовики, некоторые отошли, но полностью не разошлись.

Затем милиция начала использовать светошумовые шашки.

"Протестующие в ответ забрасывают силы правопорядка бутылками и мусорными баками. Люди наступают на ОМОН, сотрудники загородились щитами", — говорится в Telegram-канале Sputnik.

Протестующие выстроили своего рода баррикаду из скамеек, расположенных на проспекте, и стоят за ней. Несколько скамеек разобрали, взяв деревянные части в качестве оружия.

Гродно

Также сотрудники правоохранительных органов проводят массовые задержания на центральной улице в Гродно.

"По всей Советской площади <...> ездит спецтехника. В разных частях площади людей ведут и даже несут в автозаки", — говорится в сообщении Sputnik в Telegram.

Отмечается, что силовики "хватают всех подряд".

Ранее сообщалось, что движение в центре было перекрыто, магазины и кафе по техническим причинам работали до 17:00.

Витебск

Правоохранители стягивают дополнительные силы в центр Витебска.

Милиция дежурит возле сквера через дорогу от площади Победы. Туда же прибыли автозаки и автобусы с силовиками. Пока на площади и в зоне отдыха возле монумента протестующих не видно.

Усиленные наряды сотрудников милиции также дежурят на прилегающем к площади Победы проспекте Черняховского, где накануне прошли основные протестные акции.

В воскресенье после завершения голосования на выборах президента в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции. Для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Всего в результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

По предварительной информации, Александр Лукашенко набирает на выборах 80,08 процента голосов, Светлана Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты. Кандидат считает, что получила 70-80 процентов голосов, она подала жалобу в ЦИК. Тем не менее приходить на акции протеста Тихановская отказалась