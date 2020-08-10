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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575605458.html
В Минске милиция призвала людей разойтись
Патрули белорусского ОМОНа призывают разойтись прохожих и зевак, собравшихся вечером в понедельник в районе стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T19:15
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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милиция-полиция понимают только силу а не слова и здравый смысл, на Украине после майдана беркутовцы прилюдно все вместе на колени становились прося прощение у людей опасаясь расправы, это же будет с их белорусскими коллегами.
21
В ближайшее время на российских федеральных каналах состоится премьера сериала под названием "Лишь бы не как в Белоруссии". Шестилетняя мыльная опера "Только бы не как на Украине" потеряла актуальность...
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске милиция призвала людей разойтись

19:09 10.08.2020 (обновлено: 19:15 10.08.2020)
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© SputnikСотрудники милиции во время задержания в Минске
Сотрудники милиции во время задержания в Минске
© Sputnik
МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Патрули белорусского ОМОНа призывают разойтись прохожих и зевак, собравшихся вечером в понедельник в районе стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости.
Силовики в районе стелы объясняют прохожим, что находиться там небезопасно, также они запрещают делать фотографии. Патрули ОМОНа ходят по периметру выставленного ограждения в прилегающих скверах, а также в переулках, подходят к прохожим и зевакам, призывают их не толпиться.
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Как передает корреспондент РИА Новости, омоновцы интересуются у прохожих целью нахождения в этом районе, задержаны два или три человека, вызвавших у них подозрение. В районе собираются небольшие группы молодежи. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова находится большое количество автозаков и милицейских микроавтобусов.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
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Обсудить 11
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
милиция-полиция понимают только силу а не слова и здравый смысл, на Украине после майдана беркутовцы прилюдно все вместе на колени становились прося прощение у людей опасаясь расправы, это же будет с их белорусскими коллегами.
10 августа, 19:27
Иван Иванов
7011111
В ближайшее время на российских федеральных каналах состоится премьера сериала под названием "Лишь бы не как в Белоруссии". Шестилетняя мыльная опера "Только бы не как на Украине" потеряла актуальность...
10 августа, 19:37
SSanchousg80
620004
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