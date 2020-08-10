В Минске милиция призвала людей разойтись

МИНСК, 10 авг - РИА Новости. Патрули белорусского ОМОНа призывают разойтись прохожих и зевак, собравшихся вечером в понедельник в районе стелы "Минск – город-герой", передает корреспондент РИА Новости.

Силовики в районе стелы объясняют прохожим, что находиться там небезопасно, также они запрещают делать фотографии. Патрули ОМОНа ходят по периметру выставленного ограждения в прилегающих скверах, а также в переулках, подходят к прохожим и зевакам, призывают их не толпиться.

Как передает корреспондент РИА Новости, омоновцы интересуются у прохожих целью нахождения в этом районе, задержаны два или три человека, вызвавших у них подозрение. В районе собираются небольшие группы молодежи. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова находится большое количество автозаков и милицейских микроавтобусов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.