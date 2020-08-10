https://ria.ru/20200810/1575601107.html
Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:40
2020-08-10T18:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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Вовыч Ко
Во как, сдулась девчина. И стоило выставлять себя на выборах
112
Sergey Samoylov
Отвести подозрения и сберечься от дубинки. А чехи с поляками будут дистанционно разжигать и пожертвуют пешками.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг — РИА Новости.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Красулина.
"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", — сказала собеседница агентства.
Красулина уточнила, что из-за провокаций Тихановская не хотела бы оказаться "рядом со своим мужем", который сейчас находится в СИЗО.
Выборы в республике состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске
и других городах начались беспорядки, продолжавшиеся до утра. Недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
По всей стране задержали около трех тысяч человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Александр Лукашенко
, комментируя ситуацию с протестами, заявил, что митингующими управляли из-за границы: по его словам, местные спецслужбы зафиксировали звонки из Польши, Великобритании, Чехии, Украины и России.
Согласно уточненным данным ЦИК, за действующего президента проголосовали 80,08 процента избирателей, за Тихановскую — 10,09 процента. При этом в ее штабе РИА Новости ранее заявили, что не признают результаты ЦИК: как подчеркнули представители политика, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов. Анна Канопацкая набрала 1,68 процента голосов, Андрей Дмитриев — 1,21, а Сергей Черечень — 1,15.
Тихановская намерена обжаловать итоги голосования и подала жалобу в Центризбирком.