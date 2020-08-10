Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста

"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", — сказала собеседница агентства.

Красулина уточнила, что из-за провокаций Тихановская не хотела бы оказаться "рядом со своим мужем", который сейчас находится в СИЗО.

Согласно уточненным данным ЦИК, за действующего президента проголосовали 80,08 процента избирателей, за Тихановскую — 10,09 процента. При этом в ее штабе РИА Новости ранее заявили, что не признают результаты ЦИК: как подчеркнули представители политика, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов. Анна Канопацкая набрала 1,68 процента голосов, Андрей Дмитриев — 1,21, а Сергей Черечень — 1,15.