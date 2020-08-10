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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575601107.html
Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T18:27
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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светлана тихановская, белоруссия, в мире

Тихановская отказалась участвовать в акциях протеста

17:40 10.08.2020 (обновлено: 18:27 10.08.2020)
39639
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, сообщила РИА Новости ее пресс-секретарь Анна Красулина.

"Команда приняла решение, что ее появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдет. И она, как командный игрок, подчинилась этому решению", — сказала собеседница агентства.

Красулина уточнила, что из-за провокаций Тихановская не хотела бы оказаться "рядом со своим мужем", который сейчас находится в СИЗО.
Выборы в республике состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске и других городах начались беспорядки, продолжавшиеся до утра. Недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
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По всей стране задержали около трех тысяч человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с протестами, заявил, что митингующими управляли из-за границы: по его словам, местные спецслужбы зафиксировали звонки из Польши, Великобритании, Чехии, Украины и России.
Согласно уточненным данным ЦИК, за действующего президента проголосовали 80,08 процента избирателей, за Тихановскую — 10,09 процента. При этом в ее штабе РИА Новости ранее заявили, что не признают результаты ЦИК: как подчеркнули представители политика, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80 процентов. Анна Канопацкая набрала 1,68 процента голосов, Андрей Дмитриев — 1,21, а Сергей Черечень — 1,15.
Тихановская намерена обжаловать итоги голосования и подала жалобу в Центризбирком.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Во как, сдулась девчина. И стоило выставлять себя на выборах
10 августа, 17:48
Вовыч Ко
77800027
Отвести подозрения и сберечься от дубинки. А чехи с поляками будут дистанционно разжигать и пожертвуют пешками.
10 августа, 17:48
Sergey Samoylov
76200112
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