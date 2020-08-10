https://ria.ru/20200810/1575611607.html
В Минске начали применять резиновые пули против протестующих
Силовики в Минске вытесняют протестующих с проспекта Победителей, используя светошумовые гранаты и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T22:01
2020-08-10T23:19
протесты в белоруссии
минск
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Силовики в Минске вытесняют протестующих с проспекта Победителей, используя светошумовые гранаты и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
Там находились несколько сотен сторонников оппозиции. Часть из них отбежала в район старого города, чтобы укрыться в барах и кафе, остальные стараются перегруппироваться в другом месте.
Большая группа митингующих также перебежала по автомобильному мосту через реку Свислочь. Еще часть людей направилась в сторону улицы Романовская слобода и к площади Независимости, отмечает корреспондент.
Проезжающие водители выражают поддержку протестующим автомобильными гудками, некоторые высовывают в окна флаги и руки, сжатые в кулаки. В то же время в центр продолжают подходить новые группы протестующих с окраин Минска.
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