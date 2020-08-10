В Минске начали применять резиновые пули против протестующих

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Силовики в Минске вытесняют протестующих с проспекта Победителей, используя светошумовые гранаты и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.

Там находились несколько сотен сторонников оппозиции. Часть из них отбежала в район старого города, чтобы укрыться в барах и кафе, остальные стараются перегруппироваться в другом месте.

Большая группа митингующих также перебежала по автомобильному мосту через реку Свислочь. Еще часть людей направилась в сторону улицы Романовская слобода и к площади Независимости, отмечает корреспондент.

Проезжающие водители выражают поддержку протестующим автомобильными гудками, некоторые высовывают в окна флаги и руки, сжатые в кулаки. В то же время в центр продолжают подходить новые группы протестующих с окраин Минска.