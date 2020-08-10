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Протесты в Минске. 10.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200810/1575611607.html
В Минске начали применять резиновые пули против протестующих
Силовики в Минске вытесняют протестующих с проспекта Победителей, используя светошумовые гранаты и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T23:19
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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Лукашенко всё-таки задолбал народ..
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минск
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575613301_0:131:3283:1978_1400x0_80_0_0_9da191bc729d569ffbab9a6a3afe7fde.jpg
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РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

В Минске начали применять резиновые пули против протестующих

22:01 10.08.2020 (обновлено: 23:19 10.08.2020)
56029
© REUTERS / VASILY FEDOSENKOСиловики в Минске. 10.08.2020 вечер
Силовики в Минске. 10.08.2020 вечер
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Силовики в Минске вытесняют протестующих с проспекта Победителей, используя светошумовые гранаты и резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
Там находились несколько сотен сторонников оппозиции. Часть из них отбежала в район старого города, чтобы укрыться в барах и кафе, остальные стараются перегруппироваться в другом месте.
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Большая группа митингующих также перебежала по автомобильному мосту через реку Свислочь. Еще часть людей направилась в сторону улицы Романовская слобода и к площади Независимости, отмечает корреспондент.
Проезжающие водители выражают поддержку протестующим автомобильными гудками, некоторые высовывают в окна флаги и руки, сжатые в кулаки. В то же время в центр продолжают подходить новые группы протестующих с окраин Минска.
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Обсудить 125
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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Лукашенко всё-таки задолбал народ..
10 августа, 22:05
Андрей Дашков
20411550164
Кураторы по телеграммканалу из Чехии призывают брать штурмом БЕлтелевидение, так кто кого задолбал?
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