Чернышенко заявил о старте программы кешбэка за покупку туров по России

"Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа, в 00.00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа", - сказал Чернышенко в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Гостей из других регионов Крым принимает четвертую неделю. За это время на полуострове побывали уже более 400 тысяч человек, всего же только в июле Крым рассчитывает принять не менее 1,5 миллиона туристов.
На пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, лежаки и другой инвентарь дезинфицируют, у входа — стенды с информацией о коронавирусе. В республике действует масочный режим, но это не касается побережья.
Гостей из других регионов Крым принимает четвертую неделю. За это время на полуострове побывали уже более 400 тысяч человек, всего же только в июле Крым рассчитывает принять не менее 1,5 миллиона туристов.
На пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, лежаки и другой инвентарь дезинфицируют, у входа — стенды с информацией о коронавирусе. В республике действует масочный режим, но это не касается побережья.
С полуостровом возобновили авиа- и железнодорожное сообщение. Средний чек на перелет из разных городов России — 11,3 тысячи рублей, из Москвы туда и обратно — семь-восемь тысяч. С 10 июля в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак можно попасть по единому билету от вокзалов Краснодара, Анапы и через международный аэропорт Витязево. Второго августа отправятся первые беспересадочные вагоны по маршруту Псков — Евпатория.
С полуостровом возобновили авиа- и железнодорожное сообщение. Средний чек на перелет из разных городов России — 11,3 тысячи рублей, из Москвы туда и обратно — семь-восемь тысяч. С 10 июля в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак можно попасть по единому билету от вокзалов Краснодара, Анапы и через международный аэропорт Витязево. Второго августа отправятся первые беспересадочные вагоны по маршруту Псков — Евпатория.
В Ялте активно бронируют отели высокого уровня. Стоит поторопиться: закрытые границы обернулись ажиотажным спросом на люксовые варианты размещения.
"Свободных VIP-вилл в Крыму практически не осталось, а желающих снять их очень много", — говорит председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму Алексей Черняк.
По словам Оксаны Шустиковой, директора сервиса бронирования жилья, поселки Приморский и Береговое предпочитают серферы, так как здесь лучшие места для катания и великолепные пляжи.
В Ялте активно бронируют отели высокого уровня. Стоит поторопиться: закрытые границы обернулись ажиотажным спросом на люксовые варианты размещения.
"Свободных VIP-вилл в Крыму практически не осталось, а желающих снять их очень много", — говорит председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму Алексей Черняк.
По словам Оксаны Шустиковой, директора сервиса бронирования жилья, поселки Приморский и Береговое предпочитают серферы, так как здесь лучшие места для катания и великолепные пляжи.
Новофедоровка в 30 километрах от Евпатории славится прозрачной водой и галечно-песчаным пляжем. Море — без резких перепадов глубины, поэтому с детьми тут очень комфортно.
Новофедоровка в 30 километрах от Евпатории славится прозрачной водой и галечно-песчаным пляжем. Море — без резких перепадов глубины, поэтому с детьми тут очень комфортно.
Также, отмечают туристы, камни на берегу некрупные и плоские, ходить по ним довольно удобно. Еще в Новофедоровке хвалят удивительно красивые рассветы и закаты.
"Шикарные набережная, пляж, отличная инфраструктура", — отзываются гости об отдыхе в этом поселке. Аккуратные домики, брусчатка на набережной у некоторых путешественников даже вызывают ассоциации с зарубежными курортами. Но это Россия.
Также, отмечают туристы, камни на берегу некрупные и плоские, ходить по ним довольно удобно. Еще в Новофедоровке хвалят удивительно красивые рассветы и закаты.
"Шикарные набережная, пляж, отличная инфраструктура", — отзываются гости об отдыхе в этом поселке. Аккуратные домики, брусчатка на набережной у некоторых путешественников даже вызывают ассоциации с зарубежными курортами. Но это Россия.
Еще одна достопримечательность поселка — пирс длиной 150 метров. Его построили в 1962 году для отправки военной техники на Кубу. Теперь это место облюбовали рыбаки и отдыхающие.
Еще одна достопримечательность поселка — пирс длиной 150 метров. Его построили в 1962 году для отправки военной техники на Кубу. Теперь это место облюбовали рыбаки и отдыхающие.
На набережной в Новофедоровке можно перекусить, не отрываясь от пляжного отдыха. Но гости и местные жители все же советуют потратить время на полноценный обед. Например, в одном из ресторанов подают свежайшие устрицы и мидии с местной фермы. Кстати, по словам председателя Крымской ассоциации аквакультуры Сергея Грищенко, крымский моллюск вкуснее средиземноморского.
Вечером — музыка и танцы в развлекательном пляжном комплексе. Там выступают местные кавер-группы, проводятся пенные и тематические вечеринки. Например, на прошлой неделе гостям предложили вернуться "назад в СССР".
На набережной в Новофедоровке можно перекусить, не отрываясь от пляжного отдыха. Но гости и местные жители все же советуют потратить время на полноценный обед. Например, в одном из ресторанов подают свежайшие устрицы и мидии с местной фермы. Кстати, по словам председателя Крымской ассоциации аквакультуры Сергея Грищенко, крымский моллюск вкуснее средиземноморского.
Вечером — музыка и танцы в развлекательном пляжном комплексе. Там выступают местные кавер-группы, проводятся пенные и тематические вечеринки. Например, на прошлой неделе гостям предложили вернуться "назад в СССР".
Если на пляже слишком многолюдно, есть смысл поменять морской отдых на озерный. Всего в семи километрах от Новофедоровки, в городе Саки — уникальное соленое озеро с лечебными грязями.
Всего там семь водоемов, часть используют для лечения, другие законсервированы. Есть бассейн с пресной водой и буферный, в котором накапливают отработанные лечебные грязи и рапу (покровную соленую воду, применяемую в лечебных процедурах).
"Уникальное озеро, широко известное целебными свойствами, не уступающими грязям Мертвого моря", — объясняет туристка Елена Крючкова. Но все же проводить оздоровительные процедуры самостоятельно не стоит, лучше обратиться к профессионалам.
Если на пляже слишком многолюдно, есть смысл поменять морской отдых на озерный. Всего в семи километрах от Новофедоровки, в городе Саки — уникальное соленое озеро с лечебными грязями.
Всего там семь водоемов, часть используют для лечения, другие законсервированы. Есть бассейн с пресной водой и буферный, в котором накапливают отработанные лечебные грязи и рапу (покровную соленую воду, применяемую в лечебных процедурах).
"Уникальное озеро, широко известное целебными свойствами, не уступающими грязям Мертвого моря", — объясняет туристка Елена Крючкова. Но все же проводить оздоровительные процедуры самостоятельно не стоит, лучше обратиться к профессионалам.
В Ялте одна из главных достопримечательностей — конечно, набережная. Обязательно стоит прогуляться по ней. Обратите внимание на платан Айседоры Дункан высотой более 30 метров — легендарная танцовщица восхищалась этим гигантом. Под ним — "скамейка любви". Романтическую прогулку можно продолжить на канатной дороге, запечатленной в фильме "Асса", кабинки — только для двоих.
В Ялте одна из главных достопримечательностей — конечно, набережная. Обязательно стоит прогуляться по ней. Обратите внимание на платан Айседоры Дункан высотой более 30 метров — легендарная танцовщица восхищалась этим гигантом. Под ним — "скамейка любви". Романтическую прогулку можно продолжить на канатной дороге, запечатленной в фильме "Асса", кабинки — только для двоих.
Практически по всему Крыму предлагают морские прогулки. Открыли движение и на быстроходных "Кометах": из Ялты до Севастополя — всего два часа. Цена — от 200 рублей (детский) до 800 (комфорт).
"Снаружи выглядит как подводная лодка, а внутри — как самолет", — описывают "Комету" путешественники.
Практически по всему Крыму предлагают морские прогулки. Открыли движение и на быстроходных "Кометах": из Ялты до Севастополя — всего два часа. Цена — от 200 рублей (детский) до 800 (комфорт).
"Снаружи выглядит как подводная лодка, а внутри — как самолет", — описывают "Комету" путешественники.
Гостей из других регионов Крым принимает четвертую неделю. За это время на полуострове побывали уже более 400 тысяч человек, всего же только в июле Крым рассчитывает принять не менее 1,5 миллиона туристов.
На пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, лежаки и другой инвентарь дезинфицируют, у входа — стенды с информацией о коронавирусе. В республике действует масочный режим, но это не касается побережья.
С полуостровом возобновили авиа- и железнодорожное сообщение. Средний чек на перелет из разных городов России — 11,3 тысячи рублей, из Москвы туда и обратно — семь-восемь тысяч. С 10 июля в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак можно попасть по единому билету от вокзалов Краснодара, Анапы и через международный аэропорт Витязево. Второго августа отправятся первые беспересадочные вагоны по маршруту Псков — Евпатория.
В Ялте активно бронируют отели высокого уровня. Стоит поторопиться: закрытые границы обернулись ажиотажным спросом на люксовые варианты размещения.
"Свободных VIP-вилл в Крыму практически не осталось, а желающих снять их очень много", — говорит председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму Алексей Черняк.
По словам Оксаны Шустиковой, директора сервиса бронирования жилья, поселки Приморский и Береговое предпочитают серферы, так как здесь лучшие места для катания и великолепные пляжи.
Новофедоровка в 30 километрах от Евпатории славится прозрачной водой и галечно-песчаным пляжем. Море — без резких перепадов глубины, поэтому с детьми тут очень комфортно.
Также, отмечают туристы, камни на берегу некрупные и плоские, ходить по ним довольно удобно. Еще в Новофедоровке хвалят удивительно красивые рассветы и закаты.
"Шикарные набережная, пляж, отличная инфраструктура", — отзываются гости об отдыхе в этом поселке. Аккуратные домики, брусчатка на набережной у некоторых путешественников даже вызывают ассоциации с зарубежными курортами. Но это Россия.
Еще одна достопримечательность поселка — пирс длиной 150 метров. Его построили в 1962 году для отправки военной техники на Кубу. Теперь это место облюбовали рыбаки и отдыхающие.
На набережной в Новофедоровке можно перекусить, не отрываясь от пляжного отдыха. Но гости и местные жители все же советуют потратить время на полноценный обед. Например, в одном из ресторанов подают свежайшие устрицы и мидии с местной фермы. Кстати, по словам председателя Крымской ассоциации аквакультуры Сергея Грищенко, крымский моллюск вкуснее средиземноморского.
Вечером — музыка и танцы в развлекательном пляжном комплексе. Там выступают местные кавер-группы, проводятся пенные и тематические вечеринки. Например, на прошлой неделе гостям предложили вернуться "назад в СССР".
Если на пляже слишком многолюдно, есть смысл поменять морской отдых на озерный. Всего в семи километрах от Новофедоровки, в городе Саки — уникальное соленое озеро с лечебными грязями.
Всего там семь водоемов, часть используют для лечения, другие законсервированы. Есть бассейн с пресной водой и буферный, в котором накапливают отработанные лечебные грязи и рапу (покровную соленую воду, применяемую в лечебных процедурах).
"Уникальное озеро, широко известное целебными свойствами, не уступающими грязям Мертвого моря", — объясняет туристка Елена Крючкова. Но все же проводить оздоровительные процедуры самостоятельно не стоит, лучше обратиться к профессионалам.
В Ялте одна из главных достопримечательностей — конечно, набережная. Обязательно стоит прогуляться по ней. Обратите внимание на платан Айседоры Дункан высотой более 30 метров — легендарная танцовщица восхищалась этим гигантом. Под ним — "скамейка любви". Романтическую прогулку можно продолжить на канатной дороге, запечатленной в фильме "Асса", кабинки — только для двоих.
Практически по всему Крыму предлагают морские прогулки. Открыли движение и на быстроходных "Кометах": из Ялты до Севастополя — всего два часа. Цена — от 200 рублей (детский) до 800 (комфорт).
"Снаружи выглядит как подводная лодка, а внутри — как самолет", — описывают "Комету" путешественники.