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Чернышенко заявил о старте программы кешбэка за покупку туров по России
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю,... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T12:03
новости - туризм
россия
дмитрий чернышенко
туризм
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644276_0:269:3161:2047_1400x0_80_0_0_3d962ad2c5a781e60bed9e820515c0a4.jpg
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новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко, туризм, михаил мишустин, общество

Чернышенко заявил о старте программы кешбэка за покупку туров по России

11:42 10.08.2020 (обновлено: 12:03 10.08.2020)
913
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости/Прайм. Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, до полуночи 28 августа, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Эта программа стартует уже скоро, в ночь с 20 на 21 августа, в 00.00 по московскому времени. Она продлится ровно неделю и закончится в полночь 28 августа", - сказал Чернышенко в ходе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Власти РФ рассчитывают, что в программе кешбэка за покупку туров по России примут участие около 3 миллионов человек, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По нашим оценкам, в ней примут участие около 3 миллионов человек", - сказал Чернышенко на оперативном совещании у премьер-министра РФ.
Он напомнил, что участники программы получат возврат средств от 5 до 15 тысяч рублей, то есть до 20% от стоимости поездки. "Поездку необходимо совершить до конца этого года", - добавил Чернышенко. По его словам, в программе участвуют все регионы страны.
Отдыхающие на пляже в Ялте
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Он также разъяснил, как получить кешбэк. "С 21 по 28 августа все, что нужно сделать - это просто зайти на портал мирпутешествий.рф, дальше там можно выбрать тур или проживание в отеле сроком от 4 ночей стоимостью от 25 тысяч рублей, и остается только оплатить поездку картой национальной платежной системы "Мир и уже участвовать в программе", - рассказал вице-премьер.
Чернышенко отметил, что к программе уже подключилось более 700 туроператоров и более 3 тысяч гостиниц.
Крым ждет! Лучшие пляжи и курорты полуострова
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Гостей из других регионов Крым принимает четвертую неделю. За это время на полуострове побывали уже более 400 тысяч человек, всего же только в июле Крым рассчитывает принять не менее 1,5 миллиона туристов.

На пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, лежаки и другой инвентарь дезинфицируют, у входа — стенды с информацией о коронавирусе. В республике действует масочный режим, но это не касается побережья.

Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
1 из 10

Гостей из других регионов Крым принимает четвертую неделю. За это время на полуострове побывали уже более 400 тысяч человек, всего же только в июле Крым рассчитывает принять не менее 1,5 миллиона туристов.

На пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, лежаки и другой инвентарь дезинфицируют, у входа — стенды с информацией о коронавирусе. В республике действует масочный режим, но это не касается побережья.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

С полуостровом возобновили авиа- и железнодорожное сообщение. Средний чек на перелет из разных городов России — 11,3 тысячи рублей, из Москвы туда и обратно — семь-восемь тысяч. С 10 июля в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак можно попасть по единому билету от вокзалов Краснодара, Анапы и через международный аэропорт Витязево. Второго августа отправятся первые беспересадочные вагоны по маршруту Псков — Евпатория.

Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
2 из 10

С полуостровом возобновили авиа- и железнодорожное сообщение. Средний чек на перелет из разных городов России — 11,3 тысячи рублей, из Москвы туда и обратно — семь-восемь тысяч. С 10 июля в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак можно попасть по единому билету от вокзалов Краснодара, Анапы и через международный аэропорт Витязево. Второго августа отправятся первые беспересадочные вагоны по маршруту Псков — Евпатория.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Ялте активно бронируют отели высокого уровня. Стоит поторопиться: закрытые границы обернулись ажиотажным спросом на люксовые варианты размещения.

"Свободных VIP-вилл в Крыму практически не осталось, а желающих снять их очень много", — говорит председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму Алексей Черняк.

По словам Оксаны Шустиковой, директора сервиса бронирования жилья, поселки Приморский и Береговое предпочитают серферы, так как здесь лучшие места для катания и великолепные пляжи.

Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
3 из 10

В Ялте активно бронируют отели высокого уровня. Стоит поторопиться: закрытые границы обернулись ажиотажным спросом на люксовые варианты размещения.

"Свободных VIP-вилл в Крыму практически не осталось, а желающих снять их очень много", — говорит председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму Алексей Черняк.

По словам Оксаны Шустиковой, директора сервиса бронирования жилья, поселки Приморский и Береговое предпочитают серферы, так как здесь лучшие места для катания и великолепные пляжи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Новофедоровка в 30 километрах от Евпатории славится прозрачной водой и галечно-песчаным пляжем. Море — без резких перепадов глубины, поэтому с детьми тут очень комфортно.

Мужчина с ребенком на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
4 из 10

Новофедоровка в 30 километрах от Евпатории славится прозрачной водой и галечно-песчаным пляжем. Море — без резких перепадов глубины, поэтому с детьми тут очень комфортно.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Также, отмечают туристы, камни на берегу некрупные и плоские, ходить по ним довольно удобно. Еще в Новофедоровке хвалят удивительно красивые рассветы и закаты.

"Шикарные набережная, пляж, отличная инфраструктура", — отзываются гости об отдыхе в этом поселке. Аккуратные домики, брусчатка на набережной у некоторых путешественников даже вызывают ассоциации с зарубежными курортами. Но это Россия.

Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
5 из 10

Также, отмечают туристы, камни на берегу некрупные и плоские, ходить по ним довольно удобно. Еще в Новофедоровке хвалят удивительно красивые рассветы и закаты.

"Шикарные набережная, пляж, отличная инфраструктура", — отзываются гости об отдыхе в этом поселке. Аккуратные домики, брусчатка на набережной у некоторых путешественников даже вызывают ассоциации с зарубежными курортами. Но это Россия.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Еще одна достопримечательность поселка — пирс длиной 150 метров. Его построили в 1962 году для отправки военной техники на Кубу. Теперь это место облюбовали рыбаки и отдыхающие.

Мужчина прыгает с пирса на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
6 из 10

Еще одна достопримечательность поселка — пирс длиной 150 метров. Его построили в 1962 году для отправки военной техники на Кубу. Теперь это место облюбовали рыбаки и отдыхающие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

На набережной в Новофедоровке можно перекусить, не отрываясь от пляжного отдыха. Но гости и местные жители все же советуют потратить время на полноценный обед. Например, в одном из ресторанов подают свежайшие устрицы и мидии с местной фермы. Кстати, по словам председателя Крымской ассоциации аквакультуры Сергея Грищенко, крымский моллюск вкуснее средиземноморского.

Вечером — музыка и танцы в развлекательном пляжном комплексе. Там выступают местные кавер-группы, проводятся пенные и тематические вечеринки. Например, на прошлой неделе гостям предложили вернуться "назад в СССР".

Девочки смотрят на производство сладкой ваты на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
7 из 10

На набережной в Новофедоровке можно перекусить, не отрываясь от пляжного отдыха. Но гости и местные жители все же советуют потратить время на полноценный обед. Например, в одном из ресторанов подают свежайшие устрицы и мидии с местной фермы. Кстати, по словам председателя Крымской ассоциации аквакультуры Сергея Грищенко, крымский моллюск вкуснее средиземноморского.

Вечером — музыка и танцы в развлекательном пляжном комплексе. Там выступают местные кавер-группы, проводятся пенные и тематические вечеринки. Например, на прошлой неделе гостям предложили вернуться "назад в СССР".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Если на пляже слишком многолюдно, есть смысл поменять морской отдых на озерный. Всего в семи километрах от Новофедоровки, в городе Саки — уникальное соленое озеро с лечебными грязями.

Всего там семь водоемов, часть используют для лечения, другие законсервированы. Есть бассейн с пресной водой и буферный, в котором накапливают отработанные лечебные грязи и рапу (покровную соленую воду, применяемую в лечебных процедурах).

"Уникальное озеро, широко известное целебными свойствами, не уступающими грязям Мертвого моря", — объясняет туристка Елена Крючкова. Но все же проводить оздоровительные процедуры самостоятельно не стоит, лучше обратиться к профессионалам.

Отдыхающие на пляже в посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района
8 из 10

Если на пляже слишком многолюдно, есть смысл поменять морской отдых на озерный. Всего в семи километрах от Новофедоровки, в городе Саки — уникальное соленое озеро с лечебными грязями.

Всего там семь водоемов, часть используют для лечения, другие законсервированы. Есть бассейн с пресной водой и буферный, в котором накапливают отработанные лечебные грязи и рапу (покровную соленую воду, применяемую в лечебных процедурах).

"Уникальное озеро, широко известное целебными свойствами, не уступающими грязям Мертвого моря", — объясняет туристка Елена Крючкова. Но все же проводить оздоровительные процедуры самостоятельно не стоит, лучше обратиться к профессионалам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Ялте одна из главных достопримечательностей — конечно, набережная. Обязательно стоит прогуляться по ней. Обратите внимание на платан Айседоры Дункан высотой более 30 метров — легендарная танцовщица восхищалась этим гигантом. Под ним — "скамейка любви". Романтическую прогулку можно продолжить на канатной дороге, запечатленной в фильме "Асса", кабинки — только для двоих.

Отдыхающие на набережной в Ялте
9 из 10

В Ялте одна из главных достопримечательностей — конечно, набережная. Обязательно стоит прогуляться по ней. Обратите внимание на платан Айседоры Дункан высотой более 30 метров — легендарная танцовщица восхищалась этим гигантом. Под ним — "скамейка любви". Романтическую прогулку можно продолжить на канатной дороге, запечатленной в фильме "Асса", кабинки — только для двоих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Практически по всему Крыму предлагают морские прогулки. Открыли движение и на быстроходных "Кометах": из Ялты до Севастополя — всего два часа. Цена — от 200 рублей (детский) до 800 (комфорт).

"Снаружи выглядит как подводная лодка, а внутри — как самолет", — описывают "Комету" путешественники.

Судно на подводных крыльях Комета в Ялте
10 из 10

Практически по всему Крыму предлагают морские прогулки. Открыли движение и на быстроходных "Кометах": из Ялты до Севастополя — всего два часа. Цена — от 200 рублей (детский) до 800 (комфорт).

"Снаружи выглядит как подводная лодка, а внутри — как самолет", — описывают "Комету" путешественники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 10

Гостей из других регионов Крым принимает четвертую неделю. За это время на полуострове побывали уже более 400 тысяч человек, всего же только в июле Крым рассчитывает принять не менее 1,5 миллиона туристов.

На пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, лежаки и другой инвентарь дезинфицируют, у входа — стенды с информацией о коронавирусе. В республике действует масочный режим, но это не касается побережья.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 10

С полуостровом возобновили авиа- и железнодорожное сообщение. Средний чек на перелет из разных городов России — 11,3 тысячи рублей, из Москвы туда и обратно — семь-восемь тысяч. С 10 июля в Алушту, Ялту, Феодосию и Судак можно попасть по единому билету от вокзалов Краснодара, Анапы и через международный аэропорт Витязево. Второго августа отправятся первые беспересадочные вагоны по маршруту Псков — Евпатория.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 10

В Ялте активно бронируют отели высокого уровня. Стоит поторопиться: закрытые границы обернулись ажиотажным спросом на люксовые варианты размещения.

"Свободных VIP-вилл в Крыму практически не осталось, а желающих снять их очень много", — говорит председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму Алексей Черняк.

По словам Оксаны Шустиковой, директора сервиса бронирования жилья, поселки Приморский и Береговое предпочитают серферы, так как здесь лучшие места для катания и великолепные пляжи.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Новофедоровка в 30 километрах от Евпатории славится прозрачной водой и галечно-песчаным пляжем. Море — без резких перепадов глубины, поэтому с детьми тут очень комфортно.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Также, отмечают туристы, камни на берегу некрупные и плоские, ходить по ним довольно удобно. Еще в Новофедоровке хвалят удивительно красивые рассветы и закаты.

"Шикарные набережная, пляж, отличная инфраструктура", — отзываются гости об отдыхе в этом поселке. Аккуратные домики, брусчатка на набережной у некоторых путешественников даже вызывают ассоциации с зарубежными курортами. Но это Россия.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Еще одна достопримечательность поселка — пирс длиной 150 метров. Его построили в 1962 году для отправки военной техники на Кубу. Теперь это место облюбовали рыбаки и отдыхающие.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 10

На набережной в Новофедоровке можно перекусить, не отрываясь от пляжного отдыха. Но гости и местные жители все же советуют потратить время на полноценный обед. Например, в одном из ресторанов подают свежайшие устрицы и мидии с местной фермы. Кстати, по словам председателя Крымской ассоциации аквакультуры Сергея Грищенко, крымский моллюск вкуснее средиземноморского.

Вечером — музыка и танцы в развлекательном пляжном комплексе. Там выступают местные кавер-группы, проводятся пенные и тематические вечеринки. Например, на прошлой неделе гостям предложили вернуться "назад в СССР".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 10

Если на пляже слишком многолюдно, есть смысл поменять морской отдых на озерный. Всего в семи километрах от Новофедоровки, в городе Саки — уникальное соленое озеро с лечебными грязями.

Всего там семь водоемов, часть используют для лечения, другие законсервированы. Есть бассейн с пресной водой и буферный, в котором накапливают отработанные лечебные грязи и рапу (покровную соленую воду, применяемую в лечебных процедурах).

"Уникальное озеро, широко известное целебными свойствами, не уступающими грязям Мертвого моря", — объясняет туристка Елена Крючкова. Но все же проводить оздоровительные процедуры самостоятельно не стоит, лучше обратиться к профессионалам.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 10

В Ялте одна из главных достопримечательностей — конечно, набережная. Обязательно стоит прогуляться по ней. Обратите внимание на платан Айседоры Дункан высотой более 30 метров — легендарная танцовщица восхищалась этим гигантом. Под ним — "скамейка любви". Романтическую прогулку можно продолжить на канатной дороге, запечатленной в фильме "Асса", кабинки — только для двоих.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Практически по всему Крыму предлагают морские прогулки. Открыли движение и на быстроходных "Кометах": из Ялты до Севастополя — всего два часа. Цена — от 200 рублей (детский) до 800 (комфорт).

"Снаружи выглядит как подводная лодка, а внутри — как самолет", — описывают "Комету" путешественники.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Новости - ТуризмРоссияДмитрий ЧернышенкоТуризмМихаил МишустинОбщество
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