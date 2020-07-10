В Крым начались перевозки по единому билету

"АНО "ЕТД" 10 июля начала перевозки автобусами по единому билету в Крым с использованием железнодорожного и воздушного транспорта от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крымского полуострова", — сообщили в компании.