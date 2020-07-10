В Крым начались перевозки по единому билету

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. В Алушту, Ялту, Феодосию и Судак стартовали перевозки по единому билету, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" ("ЕТД").
Крым начал принимать желающих отдохнуть из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стал возможным 15 июня.
"АНО "ЕТД" 10 июля начала перевозки автобусами по единому билету в Крым с использованием железнодорожного и воздушного транспорта от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крымского полуострова", — сообщили в компании.
Единый билет обеспечивает удобную стыковку между рейсами, возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной его части, одноразовую оплату всего маршрута.
Оформить проездной документ можно удаленно, куплено уже более 2,5 тысячи билетов.