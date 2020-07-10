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Туризм
https://ria.ru/20200710/1574144539.html
В Крым начались перевозки по единому билету
В Алушту, Ялту, Феодосию и Судак стартовали перевозки по единому билету, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" ("ЕТД"). РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:03
туризм
единая транспортная дирекция
республика крым
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республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
единая транспортная дирекция, республика крым

В Крым начались перевозки по единому билету

03:11 10.07.2020 (обновлено: 11:03 10.07.2020)
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© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтактеКрымский мост
Крымский мост
© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтакте
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. В Алушту, Ялту, Феодосию и Судак стартовали перевозки по единому билету, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" ("ЕТД").
Крым начал принимать желающих отдохнуть из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стал возможным 15 июня.

"АНО "ЕТД" 10 июля начала перевозки автобусами по единому билету в Крым с использованием железнодорожного и воздушного транспорта от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крымского полуострова", — сообщили в компании.

Единый билет обеспечивает удобную стыковку между рейсами, возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной его части, одноразовую оплату всего маршрута.
Оформить проездной документ можно удаленно, куплено уже более 2,5 тысячи билетов.
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5324014
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ТуризмЕдиная транспортная дирекцияРеспублика Крым
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