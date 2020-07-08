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Туризм
https://ria.ru/20200708/1574050158.html
Эксперты: отели класса люкс в Крыму подорожают из-за высокого спроса
Туроператоры предупреждают, что большой спрос на отдых в Крыму и желание вернуть недополученные доходы, позволят местным отельерам повысить цены на оставшиеся... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T12:22
туризм
туризм
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новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, республика крым

Эксперты: отели класса люкс в Крыму подорожают из-за высокого спроса

12:22 08.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПятизвездочный отель "Mriya Resort & Spa" в Ялте
Пятизвездочный отель Mriya Resort & Spa в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Туроператоры предупреждают, что большой спрос на отдых в Крыму и желание вернуть недополученные доходы, позволят местным отельерам повысить цены на оставшиеся свободные места летом 2020 года, сообщает АТОР.
Как сообщил Алексей Черняк, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, "свободных мест с каждым днем все меньше и меньше, в середине июля средняя загрузка объектов размещения в Крыму превысит 90 процентов".
По его словам, закрытые границы привели к "сумасшедшему спросу" на люксовые объекты размещения, "свободных VIP-вилл в Крыму практически не осталось, а желающих снять их очень много".
В регионе оценили потери туристической отрасли из-за простоя в апреле, мае и июне. Только в мае Крым не досчитался миллиона туристов.
Как отметил Черняк, несмотря на хорошие объемы бронирований и заполняемость, в регионе понимают, что это во многом связано с переносами заездов, которые не состоялись весной и в июне. При этом, по словам эксперта, есть риски недополучения прибыли, так как цены в апреле-мае и в середине лета существенно различаются. Соответственно, на волне огромного спроса крымские отельеры готовы продавать оставшиеся свободные номера по более высокой стоимости.
О том, что подорожание уже произошло, сообщают представители турбизнеса. Так, директор сети агентств Алексан Мкртчян рассказал, что рост цен на люксовые объекты в Крыму достигает 50 процентов и выше по сравнению с прошлым годом.
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