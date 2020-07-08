Эксперты: отели класса люкс в Крыму подорожают из-за высокого спроса

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Туроператоры предупреждают, что большой спрос на отдых в Крыму и желание вернуть недополученные доходы, позволят местным отельерам повысить цены на оставшиеся свободные места летом 2020 года, Туроператоры предупреждают, что большой спрос на отдых в Крыму и желание вернуть недополученные доходы, позволят местным отельерам повысить цены на оставшиеся свободные места летом 2020 года, сообщает АТОР.

Как сообщил Алексей Черняк, председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по туризму, "свободных мест с каждым днем все меньше и меньше, в середине июля средняя загрузка объектов размещения в Крыму превысит 90 процентов".

По его словам, закрытые границы привели к "сумасшедшему спросу" на люксовые объекты размещения, "свободных VIP-вилл в Крыму практически не осталось, а желающих снять их очень много".

В регионе оценили потери туристической отрасли из-за простоя в апреле, мае и июне. Только в мае Крым не досчитался миллиона туристов.

Как отметил Черняк, несмотря на хорошие объемы бронирований и заполняемость, в регионе понимают, что это во многом связано с переносами заездов, которые не состоялись весной и в июне. При этом, по словам эксперта, есть риски недополучения прибыли, так как цены в апреле-мае и в середине лета существенно различаются. Соответственно, на волне огромного спроса крымские отельеры готовы продавать оставшиеся свободные номера по более высокой стоимости.