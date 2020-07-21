Крым ждет! Лучшие пляжи и курорты полуострова

Гостей из других регионов Крым принимает четвертую неделю. За это время на полуострове побывали уже более 400 тысяч человек, всего же только в июле Крым рассчитывает принять не менее 1,5 миллиона туристов.

На пляжах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, лежаки и другой инвентарь дезинфицируют, у входа — стенды с информацией о коронавирусе. В республике действует масочный режим, но это не касается побережья.