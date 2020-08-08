Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter опубликовал подборку высокооплачиваемых вакансий в России за август.
Самыми выгодными оказались должности директора E-commerce и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве: работодатели готовы платить таким специалистам от 400 и от 350 тысяч соответственно.
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Помимо этого, высокооплачиваемые вакансии нашли и в регионах. Так, менеджер по развитию территории в Набережных Челнах и руководитель строительного (особо опасного) объекта на Дальнем Востоке смогут заработать от 350 тысяч рублей до вычета налогов.
Несколько меньше — от 300 тысяч рублей на руки — предлагают директору по маркетингу в Ульяновске, директору обособленного подразделения в ХМАО и профессиональному Android-разработчику в Москве.
Также среди высокооплачиваемых должностей значатся такие, как разработчик React Front-End в Анапе, технический менеджер проектов в Санкт-Петербурге и гидрограф в Москве.
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