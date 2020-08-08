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Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей
Сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter опубликовал подборку высокооплачиваемых вакансий в России за август. РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T18:45
россия
дальний восток
headhunter
москва
ульяновск
анапа
санкт-петербург
общество
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8
россия
дальний восток
москва
ульяновск
анапа
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150125/77/1501257717_0:0:6000:3375_1400x0_80_0_0_f7e1e2503d870c160c2e25f08bb34c57.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дальний восток, headhunter, москва, ульяновск, анапа, санкт-петербург, общество

Названы вакансии с зарплатой более 300 тысяч рублей

18:18 08.08.2020 (обновлено: 18:45 08.08.2020)
12306
© Fotolia / Nichizhenova ElenaСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Nichizhenova Elena
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter опубликовал подборку высокооплачиваемых вакансий в России за август.
Самыми выгодными оказались должности директора E-commerce и руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями в Москве: работодатели готовы платить таким специалистам от 400 и от 350 тысяч соответственно.
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6 августа, 10:31
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Помимо этого, высокооплачиваемые вакансии нашли и в регионах. Так, менеджер по развитию территории в Набережных Челнах и руководитель строительного (особо опасного) объекта на Дальнем Востоке смогут заработать от 350 тысяч рублей до вычета налогов.
Несколько меньше — от 300 тысяч рублей на руки — предлагают директору по маркетингу в Ульяновске, директору обособленного подразделения в ХМАО и профессиональному Android-разработчику в Москве.
Также среди высокооплачиваемых должностей значатся такие, как разработчик React Front-End в Анапе, технический менеджер проектов в Санкт-Петербурге и гидрограф в Москве.
Рубли
5 августа, 03:12
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305485956
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РоссияДальний ВостокHeadHunterМоскваУльяновскАнапаСанкт-ПетербургОбщество
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