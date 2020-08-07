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Twitter промаркировал аккаунты Госдумы, Совфеда и посольства в США
Список учетных записей с маркировкой Twitter пополнился аккаунтами Совета Федерации и Государственной думы, посольств России в Великобритании, Франции и США. РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T12:22
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, совет федерации рф, госдума рф, twitter, общество

Twitter промаркировал аккаунты Госдумы, Совфеда и посольства в США

11:14 07.08.2020 (обновлено: 12:22 07.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Список учетных записей с маркировкой Twitter пополнился аккаунтами Совета Федерации и Государственной думы, посольств России в Великобритании, Франции и США.
В четверг американская компания Twitter сообщила, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.
Говоря о маркировке контролируемых государством СМИ, компания заявила, что намерена помечать профили как самих СМИ, так и их главных редакторов и/или их руководящих сотрудников. Она также перестанет включать подобные аккаунты и их сообщения в рекомендации. Финансируемые государством СМИ "с редакционной независимостью", такие как Би-би-си в Великобритании и NPR в США, маркироваться не будут.
Днем ранее специальная маркировка "Правительственная учетная запись, Россия" появилась на аккаунтах президента РФ, правительства и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
В официальном Twitter-аккаунте МИД России также появилась надпись "Правительственная учетная запись, Россия", как и на странице постпредства РФ при ООН. Такая же маркировка теперь на официальных страницах Совфеда и Госдумы, посольств России во Франции, Великобритании и США. К примеру, у посольства России в Испании и посольства России в Белоруссии значка нет.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
6 августа, 23:00
Киселев напомнил Twitter о западных государственных СМИ
На страницах РИА Новости, Р-спорт, пресс-центра МИА "Россия сегодня", Вести и Вести FM, RT, личной страницы главреда RT, МИА "Россия сегодня" и ряда других СМИ маркировка - "Государственное издание, Россия". Ранее в пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что медиахолдинг следит за развитием ситуации и ожидает, что компания во избежание обвинений в двойных стандартах будет аналогичным образом поступать в отношении западных СМИ.
Аккаунты российских министерств, партий, депутатов Госдумы, сенаторов, общественных деятелей, руководителей госкорпораций, занимающихся, в том числе, добычей нефти и газа, никак специально не отмечены. Также без маркировки остались Twitter-аккаунты Роскосмоса, один из которых ранее принадлежал его главе Дмитрию Рогозину.
Twitter
6 августа, 22:23
Twitter промаркировал страницы президента, правительства и РИА Новости
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РоссияСовет Федерации РФГосдума РФTwitterОбщество
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