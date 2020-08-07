Twitter промаркировал аккаунты Госдумы, Совфеда и посольства в США

В четверг американская компания Twitter сообщила, что начнет маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов, официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом личные аккаунты глав государств маркироваться не будут.

Говоря о маркировке контролируемых государством СМИ, компания заявила, что намерена помечать профили как самих СМИ, так и их главных редакторов и/или их руководящих сотрудников. Она также перестанет включать подобные аккаунты и их сообщения в рекомендации. Финансируемые государством СМИ "с редакционной независимостью", такие как Би-би-си в Великобритании и NPR в США, маркироваться не будут.

Днем ранее специальная маркировка "Правительственная учетная запись, Россия" появилась на аккаунтах президента РФ, правительства и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В официальном Twitter-аккаунте МИД России также появилась надпись "Правительственная учетная запись, Россия", как и на странице постпредства РФ при ООН. Такая же маркировка теперь на официальных страницах Совфеда и Госдумы, посольств России во Франции, Великобритании и США. К примеру, у посольства России в Испании и посольства России в Белоруссии значка нет.

На страницах РИА Новости, Р-спорт, пресс-центра МИА "Россия сегодня", Вести и Вести FM, RT, личной страницы главреда RT, МИА "Россия сегодня" и ряда других СМИ маркировка - "Государственное издание, Россия". Ранее в пресс-службе МИА "Россия сегодня" заявили, что медиахолдинг следит за развитием ситуации и ожидает, что компания во избежание обвинений в двойных стандартах будет аналогичным образом поступать в отношении западных СМИ.