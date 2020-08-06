День Хиросимы – Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия ежегодно отмечается во всем мире 6 августа. В этот день в 1945 году американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму

Подготовка к боевому применению атомной бомбы началась летом 1944 года. В течение мая-июня 1945 года на остров Тиниан в архипелаге Марианских островов в Тихом океане прибыла американская 509-я смешанная авиационная группа. 25 июля 1945 года президент США Гарри Трумэн одобрил приказ бомбить одну из следующих целей: Хиросиму, Кокуру, Ниигату или Нагасаки.

6 августа 1945 года в намеченные районы впереди взлетевшего самолета-носителя В-29 Enola Gay ("Энола Гэй") под командованием полковника Пола Тиббетса вышли три самолета-разведчика погоды. На удалении шести-семи километров от самолета-носителя следовал самолет с аппаратурой, регистрирующей параметры ядерного взрыва, в 70 километрах шел бомбардировщик с целью фотографирования результатов взрыва.

За час до бомбардировки сеть японских радаров раннего предупреждения зафиксировала приближение нескольких самолетов, но из-за их малочисленности воздушная тревога, объявленная в Хиросиме, вскоре была отменена.

В 8 часов 15 минут после визуального прицеливания с высоты 10 тысяч метров на Хиросиму была сброшена атомная бомба Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, тротиловый эквивалент которого составлял около 20 тысяч тонн. Бомба взорвалась на высоте 600 метров.

В результате нанесенного удара было мгновенно убито около 80 тысяч человек, более 12 тысяч пропали без вести, были ранены 40 тысяч человек. В радиусе четырех километров от эпицентра взрыва в течение многих часов продолжались пожары. На площади 12 квадратных километров строения были полностью разрушены, из 90 тысяч домов уничтожено 62 тысячи.

9 августа в 11 часов 01 минуту экипаж самолета-носителя сбросил атомную бомбу Fat Man ("Толстяк") с плутониевым зарядом (тротиловый эквивалент 20 тысяч тонн) на Нагасаки.

Пересеченный характер местности и отклонение эпицентра взрыва на два километра от намеченной точки (центр города) несколько снизили потери и разрушения. Было убито и пропало без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерло еще 35 тысяч человек.

Более 50% пострадавших были поражены ожогами, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть зданий.

В результате обеих бомбардировок пострадали около 300 тысяч человек (убиты, пропали без вести), около 200 тысяч человек подверглись радиоактивному облучению.

С военной точки зрения бомбардировки двух мирных японских городов не были ничем объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией, союзницей нацистской Германии, была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками.

Бомбардировками мирных городов Соединенные Штаты преследовали, прежде всего, политические цели – продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

6 августа 1955 года в Хиросиме состоялась первая международная конференция за запрещение атомного и водородного оружия. В 1985 году южная часть Тихого океана была объявлена безъядерной зоной (Договор Раротонга).

Хиросима стала символом борьбы против оружия массового уничтожения. День Хиросимы стал отмечаться международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В самом городе в этот день ежегодно проходит церемония памяти. Как постоянное напоминание о страшной трагедии в центре города оставлен нетронутым кусок земли с оставшимися после взрыва руинами.

Под лозунгом "Нет – войне и ядерному оружию!" ежегодно в Японии организуется "Марш мира".

По 13 маршрутам, связывающим все 47 префектур страны, участники марша проходят более 10 тысяч километров и заканчивают свое шествие 6 августа в хиросимском Парке мира, расположенном вокруг эпицентра атомного взрыва.

Памятник жертвам Хиросимы – серый бетонный шатер, раскинутый среди зелени парка. Внутри памятника – известковая плита, под ней – ларец с именами погибших. Каждый год к этому списку добавляется примерно 100 новых имен. На братской могиле начертаны слова: "Спите спокойно, ошибка не повторится". Недалеко от памятника – Мемориальный музей мира.

Возле Мемориального музея висит колокол, надпись на нем гласит : "Пусть каждый проходящий мимо ударит в колокол, чтобы тот всегда напоминал нам об угрозе атомной войны".

Ритуал церемонии Дня Хиросимы включает минуту молчания, стаи голубей, скорбные удары поминального колокола. После этого в мемориальный памятник помещаются списки людей, которые в ушедшем году скончались от последствий ядерного взрыва.

В 2010 году на мероприятиях, посвященных годовщине атомной бомбардировки, впервые в истории присутствовали представитель США – посол США в Японии Джон Рус (John Roos) и генсек ООН Пан Ги Мун

В том же году мемориальный комплекс в Хиросиме посетили нобелевские лауреаты премии мира Фредерик Виллем де Клерк, Мэйрид Корриган Магуайр, Мохаммед эль-Барадеи, Джоди Уильямс, Ширин Эбади и Далай-лама XIV.

В 2012 году в церемонии поминовения в Хиросиме принял участие внук экс-президента США Гарри Трумэна Клифтон Трумэн Дэниел.

11 апреля 2016 года в преддверии саммита "большой семерки" (G7) в Японии министры иностранных дел Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады почтили в Парке мира память жертв американской ядерной бомбардировки 1945 года. Среди участников церемонии был госсекретарь США Джон Керри, который стал первым за 70 лет главой американского МИД, посетившим Хиросиму.

27 мая 2016 года впервые Хиросиму посетил действующий американский президент Барак Обама, который в Парке мира возложил цветы к мемориалу памяти жертв атомной бомбардировки. Он призвал мир отказаться от ядерного оружия.

Однако лидер США так и не принес извинения за атомные бомбардировки японских городов.

6 августа 2019 года Хиросима отметила 74-ю годовщину атомной бомбежки. В память о погибших была объявлена минута молчания. В мероприятиях приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр города Кадзуми Мацуи и др.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат, Москва. В 8 томах, 2004 г.)