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РИА Новости

В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

03:51, 6 августа 2019
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© РИА Новости / П. Барахта / Перейти в фотобанкГород Хиросима
Город Хиросима
© РИА Новости / П. Барахта
Перейти в фотобанк
Город Хиросима. Архивное фото
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла во вторник в японском городе Хиросима: ровно 74 года назад американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
Поминальные церемонии начались в Парке Мира в 08.00 по местному времени (02.00 мск). Ровно в 08.15 (02.15 мск) — время, когда на высоте 600 метров над Хиросимой взорвалась атомная бомба мощностью, по различным данным, от 13 до 18 килотонн, — наступила минута молчания.
Хиросима
Вчера, 03:49
Путина и Трампа призвали посетить музей памяти жертв атаки Хиросимы
В памятных мероприятиях по случаю Дня Хиросимы, который отмечается международным сообществом как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, приняли участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, представители японских властей и дипломаты из 90 стран.
Выступая на церемонии, Мацуи подчеркнул, что подобные трагедии никогда не должны повториться.
"Наша страна, как единственная в мире, пережившая атомные бомбардировки, должна сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась", - отметил он.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки являются единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.
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ЯпонияХиросима (город)В мире
Популярные комментарии
Не забудьте букеты цветов возложить к воротам американских баз, в знак благодарности.
6 августа, 06:45
прпавел рябышев
1500000
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