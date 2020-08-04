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В Ленобласти разработают отраслевой стандарт мест накопления ТКО
В Ленинградской области приступили к разработке отраслевого стандарта мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в котором будут отражены... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T13:06
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

В Ленобласти разработают отраслевой стандарт мест накопления ТКО

13:06 04.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. В Ленинградской области приступили к разработке отраслевого стандарта мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в котором будут отражены унифицированные параметры мусорных площадок и предусмотрено наличие несколько видов загрузки отходов в транспортные средства, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Мусорные площадки

Как отметил собеседник агентства, власти Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко на протяжении нескольких лет проводят последовательную политику наведения порядка в сфере обращения с ТКО. В конце прошлого года регион полностью перешел на новую систему обращения с отходами. Теперь настала очередь за отраслевыми стандартами, в котором будут отражены унифицированные параметры мусорных площадок и предусмотрено наличие несколько видов загрузки отходов в транспортные средства.
Проблему содержания мусорных площадок обсудили на совещании с перевозчиками ТКО, которое заместитель председателя правительства области Михаил Ильин провел совместно с комитетом по обращению с отходами.
"Площадки должны быть чистыми. За их захламление должны нести солидарную ответственность перевозчики и местные администрации. Если нарушения совершаются местными жителями или муниципальными властями, пожалуйста, направляйте информацию в мой адрес. Но я знаю, что и перевозчики не всегда добросовестно подходят к этому вопросу", — обратился к транспортным компаниям Ильин.
Как сообщил председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов, при разработке отраслевого стандарта мест накопления отходов будет учтена специфика техники, которая сейчас работает на территории Ленинградской области.
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"Но в любом случае перемены будут. Без согласованных стандартов мы не сможем сформировать полноценную и понятную отрасль", — отметил Пименов.
Помимо этого, для дополнительного контроля рассматривается возможность установки камер наблюдения.

Современная утилизация

Также в обладминистрации отметили, что вопрос по утилизации мусора в Ленобласти будут решать не только власти области, но и соседнего мегаполиса – Санкт-Петербурга. Так, например, планирует выбрать единого оператора, который будет вывозить ТКО на оборудованные площадки.
При этом, согласно поручению Дрозденко, с 1 июля 2023 года в области будет запрещена утилизация мусора в виде складирования на полигонах отходов, а с 1 января того же года все действующие полигоны должны уйти на рекультивацию.
К этому же моменту планируются построить три мусороперерабатывающих завода полного цикла с нулевым объемом неперерабатываемых отходов. Предположительная мощность каждого предприятия будет составлять 320 тысяч тонн, а на выходе будет получено 24 фракции ценного сырья и альтернативное биотопливо.
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Для воплощения данного решения к середине августа текущего года будет собрана конкурсная комиссия, которая выберет подрядчика для строительства заводов.
"Завод будет построен только на средства инвестора: финансовое участие бюджетов всех уровней не планируется, - заявил глава региона. - Мы открыты для любого инвестора, хоть испанского, хоть китайского".
Сроки постройки и местоположение предприятий пока не называются. Перед принятием каких-либо решений экологический совет региона при губернаторе должен будет изучить исследования о влиянии таких производств на экологию. Однако губернатор заметил, что среди предполагаемых мест, где могут появиться заводы, нет Нового Света Гатчинского района, поскольку эта площадка не подходит по санитарно-защитным правилам. В настоящее время полигон "Новый Свет Эко" почти исчерпал свои проектные возможности. В следующем году он будет планово закрыт.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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