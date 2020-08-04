В Ленобласти разработают отраслевой стандарт мест накопления ТКО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. В Ленинградской области приступили к разработке отраслевого стандарта мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в котором будут отражены унифицированные параметры мусорных площадок и предусмотрено наличие несколько видов загрузки отходов в транспортные средства, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Мусорные площадки

Как отметил собеседник агентства, власти Ленинградской области во главе с губернатором региона Александром Дрозденко на протяжении нескольких лет проводят последовательную политику наведения порядка в сфере обращения с ТКО. В конце прошлого года регион полностью перешел на новую систему обращения с отходами. Теперь настала очередь за отраслевыми стандартами, в котором будут отражены унифицированные параметры мусорных площадок и предусмотрено наличие несколько видов загрузки отходов в транспортные средства.

Проблему содержания мусорных площадок обсудили на совещании с перевозчиками ТКО, которое заместитель председателя правительства области Михаил Ильин провел совместно с комитетом по обращению с отходами.

"Площадки должны быть чистыми. За их захламление должны нести солидарную ответственность перевозчики и местные администрации. Если нарушения совершаются местными жителями или муниципальными властями, пожалуйста, направляйте информацию в мой адрес. Но я знаю, что и перевозчики не всегда добросовестно подходят к этому вопросу", — обратился к транспортным компаниям Ильин.

Как сообщил председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов, при разработке отраслевого стандарта мест накопления отходов будет учтена специфика техники, которая сейчас работает на территории Ленинградской области.

"Но в любом случае перемены будут. Без согласованных стандартов мы не сможем сформировать полноценную и понятную отрасль", — отметил Пименов.

Помимо этого, для дополнительного контроля рассматривается возможность установки камер наблюдения.

Современная утилизация

Также в обладминистрации отметили, что вопрос по утилизации мусора в Ленобласти будут решать не только власти области, но и соседнего мегаполиса – Санкт-Петербурга. Так, например, планирует выбрать единого оператора, который будет вывозить ТКО на оборудованные площадки.

При этом, согласно поручению Дрозденко, с 1 июля 2023 года в области будет запрещена утилизация мусора в виде складирования на полигонах отходов, а с 1 января того же года все действующие полигоны должны уйти на рекультивацию.

К этому же моменту планируются построить три мусороперерабатывающих завода полного цикла с нулевым объемом неперерабатываемых отходов. Предположительная мощность каждого предприятия будет составлять 320 тысяч тонн, а на выходе будет получено 24 фракции ценного сырья и альтернативное биотопливо.

Для воплощения данного решения к середине августа текущего года будет собрана конкурсная комиссия, которая выберет подрядчика для строительства заводов.

"Завод будет построен только на средства инвестора: финансовое участие бюджетов всех уровней не планируется, - заявил глава региона. - Мы открыты для любого инвестора, хоть испанского, хоть китайского".