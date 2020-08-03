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Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами
Журнал Forbes составил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса, имеющих самые высокие доходы на 2020 год. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T12:22
новости культуры
ленинград
би-2
forbes
коронавирус covid-19
россия
юлия зиверт (zivert)
шоу-бизнес
сергей жуков
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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новости культуры, ленинград, би-2, forbes, коронавирус covid-19, россия, юлия зиверт (zivert), шоу-бизнес, сергей жуков, егор крид, стас михайлов, валерий меладзе, григорий лепс, баста (василий вакуленко), тимати (тимур юнусов), максим галкин, шнур (сергей шнуров), полина гагарина, иван ургант, дима билан (виктор белан), общество

Forbes назвал российских звезд с самыми высокими доходами

09:36 03.08.2020 (обновлено: 12:22 03.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыкант Сергей Шнуров
Музыкант Сергей Шнуров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Музыкант Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса, имеющих самые высокие доходы на 2020 год.
Первое место в списке издания занял певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Его доходы оцениваются в 8,8 миллиона долларов. За ним следуют певцы Егор Крид и Дима Билан. Их доходы, по оценке Forbes, составляют 6,9 миллиона долларов и 6,8 миллиона долларов соответственно.
Четвертую строчку рейтинга занял рэп-исполнитель Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) с доходом в 6,6 миллиона долларов. На пятом месте расположился певец Филипп Киркоров также с доходом в 6,6 миллиона долларов, а на шестом — певица Полина Гагарина. По данным издания, артистка заработала 6,4 миллиона долларов.
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На седьмом месте — группа "Би-2" с доходом в шесть миллионов долларов. Далее следует Григорий Лепс (его доход, по оценкам издания, составляет 5,3 миллиона долларов) и Тимати (Тимур Юнусов). Первую десятку замыкает телеведущий Иван Ургант. Forbes оценил доходы Тимати и Урганта в 5,1 миллиона долларов.
Также в список вошли музыкант Сергей Жуков ("Руки вверх!"), певцы Николай Басков и Сергей Лазарев, юморист и певец Александр Ревва, актер и шоумен Дмитрий Нагиев, певец Стас Михайлов, телеведущий Максим Галкин, певец Валерий Меладзе и певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт).
Forbes отметил, что доходы всех лиц из составленного списка были бы выше в среднем на 12,5 процента, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий. Он был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Доходы звезд считались за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля нынешнего года.
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Новости культурыЛенинградБи-2ForbesКоронавирус COVID-19РоссияЮлия Зиверт (Zivert)Шоу-бизнесСергей ЖуковЕгор КридСтас МихайловВалерий МеладзеГригорий ЛепсБаста (Василий Вакуленко)Тимати (Тимур Юнусов)Максим ГалкинШнур (Сергей Шнуров)Полина ГагаринаИван УргантДима Билан (Виктор Белан)Общество
Популярные комментарии
А как стонали что коронавирус чуть ли не пустил их по миру.
3 августа, 09:42
Арсений Новиков
86171004
Налоги со всех доходов заплатили?
3 августа, 09:42
Егор Панкратов
31110001
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