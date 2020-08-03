Армения заявила о восьми нарушениях перемирия со стороны Азербайджана

ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в понедельник, что азербайджанская сторона восемь раз за ночь нарушила режим прекращения огня на границе, произведя около 95 выстрелов из стрелкового оружия.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь со 2 на 3 августа и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня из различного стрелкового оружия восемь раз, произведя по армянским позициям около 95 выстрелов", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
По ее словам, были обстреляны армянские боевые посты, дислоцированные близ сел Коти и Зангагатун.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.