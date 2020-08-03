Армения заявила о восьми нарушениях перемирия со стороны Азербайджана

"На армяно-азербайджанской границе в ночь со 2 на 3 августа и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанская сторона нарушила режим прекращения огня из различного стрелкового оружия восемь раз, произведя по армянским позициям около 95 выстрелов", - написала в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.