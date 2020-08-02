https://ria.ru/20200802/1575266806.html
Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T03:58
2020-08-02T13:17
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
владимир макей
совет федерации рф
мид украины
мид белоруссии
алексей пушков
польша
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1400x0_80_0_0_8f5721a8aec0719e573f906dcf490058.jpg
https://ria.ru/20200801/1575245956.html
вячеслав иванов
Батько подписал себе приговор! Белоруссы не пойдут на сделку с врагами - поляндией и прибалтией.Он не мудреет с годами и поэтому ему не быть больше президентом. Жалко , что сейчас начнётся как в Украине.
274
nowarem2005
Помню одного, то же на двух стульях седеть хотел и Россию любил и Запад, а сейчас квартирка в Ростове.
155
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россия
польша
белоруссия
литва
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1400x0_80_0_0_8f5721a8aec0719e573f906dcf490058.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, владимир макей , совет федерации рф, мид украины, мид белоруссии, алексей пушков, польша, белоруссия, литва, украина, в мире