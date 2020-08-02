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Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России
Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ... РИА Новости, 02.08.2020
2020-08-02T13:17
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
владимир макей
совет федерации рф
мид украины
мид белоруссии
алексей пушков
польша
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Батько подписал себе приговор! Белоруссы не пойдут на сделку с врагами - поляндией и прибалтией.Он не мудреет с годами и поэтому ему не быть больше президентом. Жалко , что сейчас начнётся как в Украине.
274
Помню одного, то же на двух стульях седеть хотел и Россию любил и Запад, а сейчас квартирка в Ростове.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, владимир макей , совет федерации рф, мид украины, мид белоруссии, алексей пушков, польша, белоруссия, литва, украина, в мире

Пушков заявил о вовлечении Белоруссии в игры против России

03:58 02.08.2020 (обновлено: 13:17 02.08.2020)
38378
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Илья Питалев
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Белоруссию начинают откровенно завлекать в "игры против России", заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Так сенатор прокомментировал сообщение портала Украина.ру о телефонном разговоре глав МИД Украины и Белоруссии Дмитрия Кулебы и Владимира Макея. Отмечается, что Макея пригласили в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины.
Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Пушков
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"Начинается откровенное вовлечение Белоруссии в антироссийские игры. Люблинский треугольник всеми своими углами направлен против России. Минск поощряют к дальнейшим действиям против Москвы", — написал Пушков.
Ранее сенатор оценил создание "Люблинского треугольника" из трех государств. По его мнению, таким образом Варшава нацелена на выход к Черному морю.
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Обсудить 122
РоссияСитуация на УкраинеДмитрий КулебаВладимир МакейСовет Федерации РФМИД УкраиныМИД БелоруссииАлексей ПушковПольшаБелоруссияЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Батько подписал себе приговор! Белоруссы не пойдут на сделку с врагами - поляндией и прибалтией.Он не мудреет с годами и поэтому ему не быть больше президентом. Жалко , что сейчас начнётся как в Украине.
2 августа, 05:42
вячеслав иванов
210421156
Помню одного, то же на двух стульях седеть хотел и Россию любил и Запад, а сейчас квартирка в Ростове.
2 августа, 06:49
nnowarem2005
14180123
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