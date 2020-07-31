Пушков заявил о желании Польши пробиться к Черному морю с помощью Украины

О создании "Люблинского треугольника"- нового формата сотрудничества, который предусматривает углубление взаимоотношений между тремя странами, было объявлено во вторник в ходе встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины. По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, "благодаря введению определенных механизмов сотрудничества" трех стран возможно реализовывать "цели по устойчивому участию в развитии Восточного партнерства, эффективной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей".