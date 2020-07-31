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Пушков заявил о желании Польши пробиться к Черному морю с помощью Украины
Сенатор Алексей Пушков оценил создание Польшей, Литвой и Украиной "Люблинского треугольника", выразив мнение, что Варшава таким образом стремится выйти к Черном РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T04:31
черное море
алексей пушков
польша
литва
украина
в мире
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Умазаключения Пушкова удивительны. Всё о чём он додумался, в открытую говорят поляки на всех конференциях.
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черное море
польша
литва
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
черное море, алексей пушков, польша, литва, украина, в мире

Пушков заявил о желании Польши пробиться к Черному морю с помощью Украины

04:31 31.07.2020
8394
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков оценил создание Польшей, Литвой и Украиной "Люблинского треугольника", выразив мнение, что Варшава таким образом стремится выйти к Черном морю. Соответствующий пост сенатор разместил в своем Twitter.
О создании "Люблинского треугольника"- нового формата сотрудничества, который предусматривает углубление взаимоотношений между тремя странами, было объявлено во вторник в ходе встречи министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины. По словам главы МИД Польши Яцека Чапутовича, "благодаря введению определенных механизмов сотрудничества" трех стран возможно реализовывать "цели по устойчивому участию в развитии Восточного партнерства, эффективной борьбе с пандемией коронавируса, поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины и связей этой страны с Инициативой трех морей".
"C помощью "Люблинского треугольника" с участием Литвы и Украины Польша намерена выйти к Черному морю. Старая мечта польской элиты времен Пилсудского – "Польша от моря до моря"", - написал Пушков.
Он отметил, что политика Пилсудского привела к трагедии для Польши.
"Ее нынешний интерес к Черному морю отдает фарсом", - выразил мнение сенатор.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
29 июля, 12:32
Польша и Литва привлекут Украину к координации отношений ЕС с Россией
1942541710
Обсудить 7
Черное мореАлексей ПушковПольшаЛитваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Умазаключения Пушкова удивительны. Всё о чём он додумался, в открытую говорят поляки на всех конференциях.
31 июля, 06:56
Егор Панкратов
4000115
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