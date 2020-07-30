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Китай направит военных в Россию для участия в АрМИ-2020
Китай направит в Россию военных для участия в армейских международных играх АрМИ-2020, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:04
арми-2020
коронавирус covid-19
минобороны кнр
сергей шойгу
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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арми-2020, коронавирус covid-19, минобороны кнр, сергей шойгу, китай, в мире

Китай направит военных в Россию для участия в АрМИ-2020

12:04 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Экипаж команды армии Китая на Армейских международных Играх-2017
 Экипаж команды армии Китая на Армейских международных Играх-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Китай направит в Россию военных для участия в армейских международных играх АрМИ-2020, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.
"По согласованию с Центральным военным советом сухопутные и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая направят в Россию персонал для участия в Международных армейских играх АрМИ-2020, которые пройдут с 29 августа по 5 сентября", - заявил на брифинге Жэнь Гоцян.
Танки грязи не боятся: скоростные гонки на АрМИ-2020
3 июля, 12:36
Грязи не боятся: гонки "Танковый биатлон" АрМИ-2020 в ПодмосковьеНа полигоне Алабино Западного военного округа в Подмосковье состоялись первые индивидуальные гонки конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями.
Он подчеркнул, что этот шаг направлен на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран.
Ранее начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев сообщил, что Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка отказались проводить на своей территории этапы армейских международных игр в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Он добавил, что в 2020 году в рамках АрМИ планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств. В итоге шесть конкурсов пройдут в Армении, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане, еще 24 - в России.
Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся 23 августа одновременно с форумом "Армия" и закончатся 5 сентября. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в этом году к играм были приглашены 90 государств, включая входящие в НАТО. Ожидается, что приедут 250 команд, всего порядка 5 тысяч человек.
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АрМИ-2020Коронавирус COVID-19Минобороны КНРСергей ШойгуКитайВ мире
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