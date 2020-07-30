Китай направит военных в Россию для участия в АрМИ-2020

Грязи не боятся: гонки "Танковый биатлон" АрМИ-2020 в Подмосковье На полигоне Алабино Западного военного округа в Подмосковье состоялись первые индивидуальные гонки конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями.

Он подчеркнул, что этот шаг направлен на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран.

Он добавил, что в 2020 году в рамках АрМИ планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств. В итоге шесть конкурсов пройдут в Армении, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане, еще 24 - в России.