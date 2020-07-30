Китай направит военных в Россию для участия в АрМИ-2020

ПЕКИН, 30 июл - РИА Новости. Китай направит в Россию военных для участия в армейских международных играх АрМИ-2020, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Жэнь Гоцян.
"По согласованию с Центральным военным советом сухопутные и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая направят в Россию персонал для участия в Международных армейских играх АрМИ-2020, которые пройдут с 29 августа по 5 сентября", - заявил на брифинге Жэнь Гоцян.
3 июля, 12:36Грязи не боятся: гонки "Танковый биатлон" АрМИ-2020 в ПодмосковьеНа полигоне Алабино Западного военного округа в Подмосковье состоялись первые индивидуальные гонки конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями.
Он подчеркнул, что этот шаг направлен на дальнейшее укрепление стратегического взаимодействия между вооруженными силами двух стран.
Ранее начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев сообщил, что Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка отказались проводить на своей территории этапы армейских международных игр в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Он добавил, что в 2020 году в рамках АрМИ планировалось провести 30 конкурсов на территории 11 государств. В итоге шесть конкурсов пройдут в Армении, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане, еще 24 - в России.
Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся 23 августа одновременно с форумом "Армия" и закончатся 5 сентября. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в этом году к играм были приглашены 90 государств, включая входящие в НАТО. Ожидается, что приедут 250 команд, всего порядка 5 тысяч человек.