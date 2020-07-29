На выборы губернаторов в кандидаты выдвинулись 147 человек

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 147 человек выдвинулись в кандидаты на выборы губернаторов в 18 регионах России, на данный момент по численности выдвиженцев лидирует Порядка 147 человек выдвинулись в кандидаты на выборы губернаторов в 18 регионах России, на данный момент по численности выдвиженцев лидирует Иркутская область - 17 представителей партий и самовыдвиженцев, сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"В 2020 году пройдут выборы губернаторов, высших должностных лиц регионов, 18 регионов. На данный момент на этих выборах у нас выдвинуто 147 человек. Причем активно участвуют в этом как парламентские, так и непарламентские партии. Своих кандидатов на данный момент выдвинули 24 партии. Это достаточно большое количество партий, которые участвуют в самих выборах и выдвигают своих кандидатов", - сказал Григорьев на пресс-конференции.

По его словам, наибольшее количество кандидатов, которые заявили о своем выдвижении, в Иркутской области - 17 человек, из них 11 самовыдвиженцев и шесть кандидатов от партий, при этом в 2015 году в этом регионе выдвигалось только семь кандидатов.

"То, что такое количество людей участвует, это, конечно, характеризует доверие к избирательной системе и веру в собственные силы, раз они выдвигаются", - отметил он.