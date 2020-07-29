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На выборы губернаторов в кандидаты выдвинулись 147 человек
Порядка 147 человек выдвинулись в кандидаты на выборы губернаторов в 18 регионах России, на данный момент по численности выдвиженцев лидирует Иркутская область... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:12
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политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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лдпр, кпрф, иркутская область, костромская область, камчатский край, патриоты россии, политика

На выборы губернаторов в кандидаты выдвинулись 147 человек

11:12 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование
Голосование
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Голосование. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Порядка 147 человек выдвинулись в кандидаты на выборы губернаторов в 18 регионах России, на данный момент по численности выдвиженцев лидирует Иркутская область - 17 представителей партий и самовыдвиженцев, сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"В 2020 году пройдут выборы губернаторов, высших должностных лиц регионов, 18 регионов. На данный момент на этих выборах у нас выдвинуто 147 человек. Причем активно участвуют в этом как парламентские, так и непарламентские партии. Своих кандидатов на данный момент выдвинули 24 партии. Это достаточно большое количество партий, которые участвуют в самих выборах и выдвигают своих кандидатов", - сказал Григорьев на пресс-конференции.
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По его словам, наибольшее количество кандидатов, которые заявили о своем выдвижении, в Иркутской области - 17 человек, из них 11 самовыдвиженцев и шесть кандидатов от партий, при этом в 2015 году в этом регионе выдвигалось только семь кандидатов.
"То, что такое количество людей участвует, это, конечно, характеризует доверие к избирательной системе и веру в собственные силы, раз они выдвигаются", - отметил он.
Также он добавил, что следующий регион, где тоже много участников, это Камчатский край - 16 выдвинувшихся, которые хотят стать кандидатами, из которых шесть самодвиженцев и 10 представителей партий - КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская платформа", "Патриоты России", Партия прогресса, Демократическая партия России, Партия роста, Партия за справедливость, "Российский общенародный союз".
"Хочу напомнить, что в 2015 году в Камчатском крае выдвигалось только шесть кандидатов... Еврейская автономная область - в 2015 году было только пять кандидатов, сейчас в 2020 году у нас аж девять выдвиженцев. Еще один пример - Костромская область. В 2015 году было шесть кандидатов, а в 2020 году выдвинулось 10 кандидатов", - пояснил Григорьев.
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ЛДПРКПРФИркутская областьКостромская областьКамчатский крайПатриоты РоссииПолитика
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