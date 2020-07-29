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Ереван заявил о 22 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана за ночь
В министерстве обороны Армении в среду заявили, что азербайджанская сторона 22 раза за ночь нарушила режим прекращения огня на границе, произведя около 500... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T08:33
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Ереван заявил о 22 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана за ночь

08:33 29.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. В министерстве обороны Армении в среду заявили, что азербайджанская сторона 22 раза за ночь нарушила режим прекращения огня на границе, произведя около 500 выстрелов из стрелкового оружия.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 28 на 29 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие. Противник нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия 22 раза, произведя по армянским позициям 497 выстрелов", - написала в среду в Facebook пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян.
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По ее словам, в частности, были обстреляны армянские боевые посты, дислоцированные близ сел Колагир, Мовсес, Неркин Кармирахбюр, Коти, Ерасх, Чива, Зангакатун, Елпин, Бардзруни, Ангегакот.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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28 июля, 08:49
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияВ мире
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