В день Крещения Руси в главном храме Росгвардии прошла первая литургия

"Всего за несколько дней до литургии в храме были установлены резной деревянный и мраморный иконостасы. Сейчас завершаются работы по внутренней и внешней отделке", - сообщили в пресс-службе Ресина.

"Важно, что вместе со строительством новых храмов, возрождением ранее разрушенных святынь, возрождена и традиция возведения воинских храмов, которые раньше возводились при полковых дворах и назывались приписными или полковыми церквями... У воинов, готовых в любой момент встать на защиту родины и своего народа должно быть место уединения с Богом, место молитвы и успокоения - эту роль испокон века брали на себя воинские храмы", - прокомментировал первую литургию в храме Росгвардии Владимир Ресин.