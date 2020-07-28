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Религия и мировоззрение
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В день Крещения Руси в главном храме Росгвардии прошла первая литургия
Первое богослужение состоялось во вторник, в День крещения Руси, в главном храме Росгвардии - строящемся Князь-Владимирском храме в подмосковной Балашихе,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T19:28
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В день Крещения Руси в главном храме Росгвардии прошла первая литургия

19:28 28.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный храм Росгвардии в городе Балашихе Московской области во время установки креста
Главный храм Росгвардии в городе Балашихе Московской области во время установки креста
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Первое богослужение состоялось во вторник, в День крещения Руси, в главном храме Росгвардии - строящемся Князь-Владимирском храме в подмосковной Балашихе, сообщает во вторник пресс-служба куратора программы строительства новых храмов в Москве, депутата Госдумы Владимира Ресина.
"В день Крещения Руси, 28 июля, в новом храме состоялось торжественное богослужение. Праздничный молебен был посвящен дню памяти святого равноапостольного князя Владимира - небесного покровителя Росгвардии", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии, генерал-лейтенант Николай Рябчиков, врио командира ОДОН войск национальной гвардии, полковник Юрий Лукачев, член Совета Федерации генерал-полковник Сергей Меликов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, представители Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского, а также прихожане Балашихи.
"Всего за несколько дней до литургии в храме были установлены резной деревянный и мраморный иконостасы. Сейчас завершаются работы по внутренней и внешней отделке", - сообщили в пресс-службе Ресина.
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Вчера, 02:01Религия и мировоззрение
День крещения Руси
Решение о строительстве Главного храма Росгвардии было принято патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым.
"Важно, что вместе со строительством новых храмов, возрождением ранее разрушенных святынь, возрождена и традиция возведения воинских храмов, которые раньше возводились при полковых дворах и назывались приписными или полковыми церквями... У воинов, готовых в любой момент встать на защиту родины и своего народа должно быть место уединения с Богом, место молитвы и успокоения - эту роль испокон века брали на себя воинские храмы", - прокомментировал первую литургию в храме Росгвардии Владимир Ресин.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСовет Федерации РФГосдума РФВладимир РесинМоскваБалашихаОбщество
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