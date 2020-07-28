АТОР разъяснила порядок въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию

Девять с половиной часов в самолете из Москвы — и вы в Танзании, в юго-восточной части Африки. Там, на острове Занзибар, родился и вырос мальчик Фаррух Булсара, впоследствии ставший легендарным Фредди Меркьюри. А еще это место упоминает в знаменитом стихотворении "Айболит" Корней Чуковский: "Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре".
Девять с половиной часов в самолете из Москвы — и вы в Танзании, в юго-восточной части Африки. Там, на острове Занзибар, родился и вырос мальчик Фаррух Булсара, впоследствии ставший легендарным Фредди Меркьюри. А еще это место упоминает в знаменитом стихотворении "Айболит" Корней Чуковский: "Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре".
Танзания наряду с Турцией и Великобританией — в числе стран, с которыми Россия возобновляет международное авиасообщение 1 августа, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Танзания наряду с Турцией и Великобританией — в числе стран, с которыми Россия возобновляет международное авиасообщение 1 августа, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Страна не сильно пострадала от пандемии COVID-19. Там выявили всего 509 случаев коронавирусной инфекции, скончался 21 пациент.
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных не менялось с 8 мая.
Страна не сильно пострадала от пандемии COVID-19. Там выявили всего 509 случаев коронавирусной инфекции, скончался 21 пациент.
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных не менялось с 8 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напоминает о значении Танзании для туристической отрасли: "У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из страны, показывает, что это место очень популярное".
Официальный представитель МИД Мария Захарова напоминает о значении Танзании для туристической отрасли: "У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из страны, показывает, что это место очень популярное".
Кроме того, это одно из немногих государств, где от гостей не требуют "ковидных" справок и соблюдения карантина по прибытии.
С 18 мая Танзания открыла границу для туристов, рассказывает гид Артем Злобин. Визу можно получить по прилете.
В отелях не работают буфеты, обслуживание только a la carte — по меню. Столики расставлены с соблюдением социальной дистанции.
В общественных местах предлагают чаще мыть руки — везде вода, мыло и санитайзеры. Маски носить необязательно, но многие все же это делают, рассказывает экскурсовод. В некоторые магазины не пускают посетителей с незащищенным лицом.
Кроме того, это одно из немногих государств, где от гостей не требуют "ковидных" справок и соблюдения карантина по прибытии.
С 18 мая Танзания открыла границу для туристов, рассказывает гид Артем Злобин. Визу можно получить по прилете.
В отелях не работают буфеты, обслуживание только a la carte — по меню. Столики расставлены с соблюдением социальной дистанции.
В общественных местах предлагают чаще мыть руки — везде вода, мыло и санитайзеры. Маски носить необязательно, но многие все же это делают, рассказывает экскурсовод. В некоторые магазины не пускают посетителей с незащищенным лицом.
Для поездки в Танзанию специальные прививки не нужны. "Раньше необходимо было обезопасить себя от желтой лихорадки и брюшного тифа, но потом это правило отменили", — говорит Артем Злобин.
Правда, если туристы планируют посетить и соседнюю Кению, запастись сертификатом о противолихорадочной вакцинации все же нужно.
Для поездки в Танзанию специальные прививки не нужны. "Раньше необходимо было обезопасить себя от желтой лихорадки и брюшного тифа, но потом это правило отменили", — говорит Артем Злобин.
Правда, если туристы планируют посетить и соседнюю Кению, запастись сертификатом о противолихорадочной вакцинации все же нужно.
Туроператоры рассказывают о росте интереса к отдыху в Танзании как минимум на протяжении последних трех лет. Если в 2017 году там побывали менее 500 россиян, то в 2018-м — около десяти тысяч, а в прошлом году — примерно 6,5 тысячи. В основном туристы летели чартерами на остров Занзибар.
Туроператоры рассказывают о росте интереса к отдыху в Танзании как минимум на протяжении последних трех лет. Если в 2017 году там побывали менее 500 россиян, то в 2018-м — около десяти тысяч, а в прошлом году — примерно 6,5 тысячи. В основном туристы летели чартерами на остров Занзибар.
Килиманджаро — высочайшая точка Африканского континента, 5895 метров над уровнем моря. Вулкан можно увидеть и из соседней Кении, но попасть наверх — только приехав в Танзанию, рассказывает Артем Злобин.
В 400 метрах под кратером главной вершины Кибо — горячая лава. Документированных извержений там не было, зато происходят выбросы пара.
Килиманджаро — высочайшая точка Африканского континента, 5895 метров над уровнем моря. Вулкан можно увидеть и из соседней Кении, но попасть наверх — только приехав в Танзанию, рассказывает Артем Злобин.
В 400 метрах под кратером главной вершины Кибо — горячая лава. Документированных извержений там не было, зато происходят выбросы пара.
Занзибар иногда называют бюджетными Мальдивами — за широкие пляжи с белым песком и красивый океан. Правда, подводный мир у берегов африканской страны значительно беднее.
Отдыхать там можно круглый год, пик сезона приходится на конец лета и осень. В ноябре и с марта по май идут дожди.
Занзибар иногда называют бюджетными Мальдивами — за широкие пляжи с белым песком и красивый океан. Правда, подводный мир у берегов африканской страны значительно беднее.
Отдыхать там можно круглый год, пик сезона приходится на конец лета и осень. В ноябре и с марта по май идут дожди.
Это направление никогда не было бюджетным, хотя и обходилось существенно дешевле, чем азиатская экзотика.
По данным АТОР, за путевку на двоих на десять дней с перелетом чартером нужно было заплатить примерно 120 тысяч рублей (завтраки включены). Средняя цена такого путешествия составляла примерно 185 тысяч рублей на двоих.
Это направление никогда не было бюджетным, хотя и обходилось существенно дешевле, чем азиатская экзотика.
По данным АТОР, за путевку на двоих на десять дней с перелетом чартером нужно было заплатить примерно 120 тысяч рублей (завтраки включены). Средняя цена такого путешествия составляла примерно 185 тысяч рублей на двоих.
Самостоятельные туристы чаще всего интересовались сафари на джипах — наблюдением за животными в естественной среде — и прилетали на материковую часть Танзании регулярными рейсами. Из России им придется добираться с пересадкой.
В стране 17 нацпарков, но самые известные — Серенгети, Тарангире, Лейк-Маньяра.
Самостоятельные туристы чаще всего интересовались сафари на джипах — наблюдением за животными в естественной среде — и прилетали на материковую часть Танзании регулярными рейсами. Из России им придется добираться с пересадкой.
В стране 17 нацпарков, но самые известные — Серенгети, Тарангире, Лейк-Маньяра.
В саванне можно увидеть так называемую большую африканскую пятерку, рассказывает гид Хассан Маганга, — слонов, буйволов, носорогов, львов и леопардов.
В саванне можно увидеть так называемую большую африканскую пятерку, рассказывает гид Хассан Маганга, — слонов, буйволов, носорогов, львов и леопардов.
Еще туристы хотят посмотреть на Килиманджаро и три великих африканских озера — Викторию (самое большое пресноводное на континенте), Танганьику (второе по величине в мире) и Ньяса.
Еще туристы хотят посмотреть на Килиманджаро и три великих африканских озера — Викторию (самое большое пресноводное на континенте), Танганьику (второе по величине в мире) и Ньяса.
Во время сафари путешественников привозят в деревни, где живут племена масаи или хадза.
Во время сафари путешественников привозят в деревни, где живут племена масаи или хадза.
Местные жители знакомят гостей с устройством поселения, бытом, культурой — например, исполняют танец воинов. Рассказывают, что яркая одежда отгоняет от них зло.
Местные жители знакомят гостей с устройством поселения, бытом, культурой — например, исполняют танец воинов. Рассказывают, что яркая одежда отгоняет от них зло.
Стоит попробовать местную кухню — жареные бананы, рис пилау (с пряностями), разнообразные супы, советует Хассан Маганга.
Стоит попробовать местную кухню — жареные бананы, рис пилау (с пряностями), разнообразные супы, советует Хассан Маганга.
В качестве сувениров туристы увозят специи. "Здесь самая лучшая в мире гвоздика", — говорит Артем Злобин. Также покупают кардамон, куркуму, мускатный орех.
Пользуются популярностью у иностранцев яркие ткани и пледы племени масаи, украшения ручной работы, изделия из эбенового дерева.
В качестве сувениров туристы увозят специи. "Здесь самая лучшая в мире гвоздика", — говорит Артем Злобин. Также покупают кардамон, куркуму, мускатный орех.
Пользуются популярностью у иностранцев яркие ткани и пледы племени масаи, украшения ручной работы, изделия из эбенового дерева.
Девять с половиной часов в самолете из Москвы — и вы в Танзании, в юго-восточной части Африки. Там, на острове Занзибар, родился и вырос мальчик Фаррух Булсара, впоследствии ставший легендарным Фредди Меркьюри. А еще это место упоминает в знаменитом стихотворении "Айболит" Корней Чуковский: "Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре".
Танзания наряду с Турцией и Великобританией — в числе стран, с которыми Россия возобновляет международное авиасообщение 1 августа, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Страна не сильно пострадала от пандемии COVID-19. Там выявили всего 509 случаев коронавирусной инфекции, скончался 21 пациент.
По данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных не менялось с 8 мая.
Официальный представитель МИД Мария Захарова напоминает о значении Танзании для туристической отрасли: "У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из страны, показывает, что это место очень популярное".
Кроме того, это одно из немногих государств, где от гостей не требуют "ковидных" справок и соблюдения карантина по прибытии.
С 18 мая Танзания открыла границу для туристов, рассказывает гид Артем Злобин. Визу можно получить по прилете.
В отелях не работают буфеты, обслуживание только a la carte — по меню. Столики расставлены с соблюдением социальной дистанции.
В общественных местах предлагают чаще мыть руки — везде вода, мыло и санитайзеры. Маски носить необязательно, но многие все же это делают, рассказывает экскурсовод. В некоторые магазины не пускают посетителей с незащищенным лицом.
Для поездки в Танзанию специальные прививки не нужны. "Раньше необходимо было обезопасить себя от желтой лихорадки и брюшного тифа, но потом это правило отменили", — говорит Артем Злобин.
Правда, если туристы планируют посетить и соседнюю Кению, запастись сертификатом о противолихорадочной вакцинации все же нужно.
Туроператоры рассказывают о росте интереса к отдыху в Танзании как минимум на протяжении последних трех лет. Если в 2017 году там побывали менее 500 россиян, то в 2018-м — около десяти тысяч, а в прошлом году — примерно 6,5 тысячи. В основном туристы летели чартерами на остров Занзибар.
Килиманджаро — высочайшая точка Африканского континента, 5895 метров над уровнем моря. Вулкан можно увидеть и из соседней Кении, но попасть наверх — только приехав в Танзанию, рассказывает Артем Злобин.
В 400 метрах под кратером главной вершины Кибо — горячая лава. Документированных извержений там не было, зато происходят выбросы пара.
Занзибар иногда называют бюджетными Мальдивами — за широкие пляжи с белым песком и красивый океан. Правда, подводный мир у берегов африканской страны значительно беднее.
Отдыхать там можно круглый год, пик сезона приходится на конец лета и осень. В ноябре и с марта по май идут дожди.
Это направление никогда не было бюджетным, хотя и обходилось существенно дешевле, чем азиатская экзотика.
По данным АТОР, за путевку на двоих на десять дней с перелетом чартером нужно было заплатить примерно 120 тысяч рублей (завтраки включены). Средняя цена такого путешествия составляла примерно 185 тысяч рублей на двоих.
Самостоятельные туристы чаще всего интересовались сафари на джипах — наблюдением за животными в естественной среде — и прилетали на материковую часть Танзании регулярными рейсами. Из России им придется добираться с пересадкой.
В стране 17 нацпарков, но самые известные — Серенгети, Тарангире, Лейк-Маньяра.
В саванне можно увидеть так называемую большую африканскую пятерку, рассказывает гид Хассан Маганга, — слонов, буйволов, носорогов, львов и леопардов.
Еще туристы хотят посмотреть на Килиманджаро и три великих африканских озера — Викторию (самое большое пресноводное на континенте), Танганьику (второе по величине в мире) и Ньяса.
Во время сафари путешественников привозят в деревни, где живут племена масаи или хадза.
Местные жители знакомят гостей с устройством поселения, бытом, культурой — например, исполняют танец воинов. Рассказывают, что яркая одежда отгоняет от них зло.
Стоит попробовать местную кухню — жареные бананы, рис пилау (с пряностями), разнообразные супы, советует Хассан Маганга.
В качестве сувениров туристы увозят специи. "Здесь самая лучшая в мире гвоздика", — говорит Артем Злобин. Также покупают кардамон, куркуму, мускатный орех.
Пользуются популярностью у иностранцев яркие ткани и пледы племени масаи, украшения ручной работы, изделия из эбенового дерева.