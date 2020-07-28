Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании

Кроме того, это одно из немногих государств, где от гостей не требуют "ковидных" справок и соблюдения карантина по прибытии.

С 18 мая Танзания открыла границу для туристов, рассказывает гид Артем Злобин. Визу можно получить по прилете.

В отелях не работают буфеты, обслуживание только a la carte — по меню. Столики расставлены с соблюдением социальной дистанции.

В общественных местах предлагают чаще мыть руки — везде вода, мыло и санитайзеры. Маски носить необязательно, но многие все же это делают, рассказывает экскурсовод. В некоторые магазины не пускают посетителей с незащищенным лицом.