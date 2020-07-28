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https://ria.ru/20200728/1574982415.html
Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании
Теплый океан, белоснежные песчаные пляжи, нетронутая природа, самый крупный вулкан Африки, экзотические животные и племена, сохранившие многовековой уклад... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T08:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании

08:00 28.07.2020
11662
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Теплый океан, белоснежные песчаные пляжи, нетронутая природа, самый крупный вулкан Африки, экзотические животные и племена, сохранившие многовековой уклад жизни, — за всем этим туристы летят в Танзанию. Как организовать незабываемый и в то же время бюджетный отдых в этой стране — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Pixabay / Олег Дьяченко

Девять с половиной часов в самолете из Москвы — и вы в Танзании, в юго-восточной части Африки. Там, на острове Занзибар, родился и вырос мальчик Фаррух Булсара, впоследствии ставший легендарным Фредди Меркьюри. А еще это место упоминает в знаменитом стихотворении "Айболит" Корней Чуковский: "Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре".

Отель в Занзибаре
1 из 17

Девять с половиной часов в самолете из Москвы — и вы в Танзании, в юго-восточной части Африки. Там, на острове Занзибар, родился и вырос мальчик Фаррух Булсара, впоследствии ставший легендарным Фредди Меркьюри. А еще это место упоминает в знаменитом стихотворении "Айболит" Корней Чуковский: "Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре".

© Фото : Pixabay / Олег Дьяченко
© Фото : Pixabay / Jade G

Танзания наряду с Турцией и Великобританией — в числе стран, с которыми Россия возобновляет международное авиасообщение 1 августа, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Туристы катаются на лодке в Занзибаре
2 из 17

Танзания наряду с Турцией и Великобританией — в числе стран, с которыми Россия возобновляет международное авиасообщение 1 августа, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

© Фото : Pixabay / Jade G
© Фото : Pixabay / Rudy Gort

Страна не сильно пострадала от пандемии COVID-19. Там выявили всего 509 случаев коронавирусной инфекции, скончался 21 пациент.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных не менялось с 8 мая.

Рынок в Танзании
3 из 17

Страна не сильно пострадала от пандемии COVID-19. Там выявили всего 509 случаев коронавирусной инфекции, скончался 21 пациент.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество инфицированных не менялось с 8 мая.

© Фото : Pixabay / Rudy Gort
© Фото : Pixabay / Jefferson Rusali

Официальный представитель МИД Мария Захарова напоминает о значении Танзании для туристической отрасли: "У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из страны, показывает, что это место очень популярное".

Павлин в Занзибаре
4 из 17

Официальный представитель МИД Мария Захарова напоминает о значении Танзании для туристической отрасли: "У нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать. То количество людей, которое мы вывезли из страны, показывает, что это место очень популярное".

© Фото : Pixabay / Jefferson Rusali
© Фото : Pixabay / skeeze

Кроме того, это одно из немногих государств, где от гостей не требуют "ковидных" справок и соблюдения карантина по прибытии.

С 18 мая Танзания открыла границу для туристов, рассказывает гид Артем Злобин. Визу можно получить по прилете.

В отелях не работают буфеты, обслуживание только a la carte — по меню. Столики расставлены с соблюдением социальной дистанции.

В общественных местах предлагают чаще мыть руки — везде вода, мыло и санитайзеры. Маски носить необязательно, но многие все же это делают, рассказывает экскурсовод. В некоторые магазины не пускают посетителей с незащищенным лицом.

Фламинго в национальном парке Серенгети в Танзании
5 из 17

Кроме того, это одно из немногих государств, где от гостей не требуют "ковидных" справок и соблюдения карантина по прибытии.

С 18 мая Танзания открыла границу для туристов, рассказывает гид Артем Злобин. Визу можно получить по прилете.

В отелях не работают буфеты, обслуживание только a la carte — по меню. Столики расставлены с соблюдением социальной дистанции.

В общественных местах предлагают чаще мыть руки — везде вода, мыло и санитайзеры. Маски носить необязательно, но многие все же это делают, рассказывает экскурсовод. В некоторые магазины не пускают посетителей с незащищенным лицом.

© Фото : Pixabay / skeeze
© Фото : Pixabay / ramalholore

Для поездки в Танзанию специальные прививки не нужны. "Раньше необходимо было обезопасить себя от желтой лихорадки и брюшного тифа, но потом это правило отменили", — говорит Артем Злобин.

Правда, если туристы планируют посетить и соседнюю Кению, запастись сертификатом о противолихорадочной вакцинации все же нужно.

Жирафы в Танзании
6 из 17

Для поездки в Танзанию специальные прививки не нужны. "Раньше необходимо было обезопасить себя от желтой лихорадки и брюшного тифа, но потом это правило отменили", — говорит Артем Злобин.

Правда, если туристы планируют посетить и соседнюю Кению, запастись сертификатом о противолихорадочной вакцинации все же нужно.

© Фото : Pixabay / ramalholore
© Фото : Pixabay / Nici Keil

Туроператоры рассказывают о росте интереса к отдыху в Танзании как минимум на протяжении последних трех лет. Если в 2017 году там побывали менее 500 россиян, то в 2018-м — около десяти тысяч, а в прошлом году — примерно 6,5 тысячи. В основном туристы летели чартерами на остров Занзибар.

Вид на Дар-эс-Салам в Танзании
7 из 17

Туроператоры рассказывают о росте интереса к отдыху в Танзании как минимум на протяжении последних трех лет. Если в 2017 году там побывали менее 500 россиян, то в 2018-м — около десяти тысяч, а в прошлом году — примерно 6,5 тысячи. В основном туристы летели чартерами на остров Занзибар.

© Фото : Pixabay / Nici Keil
© Фото : Pixabay / Greg Montani

Килиманджаро — высочайшая точка Африканского континента, 5895 метров над уровнем моря. Вулкан можно увидеть и из соседней Кении, но попасть наверх — только приехав в Танзанию, рассказывает Артем Злобин.

В 400 метрах под кратером главной вершины Кибо — горячая лава. Документированных извержений там не было, зато происходят выбросы пара.

Вид на Килиманджаро в Танзании
8 из 17

Килиманджаро — высочайшая точка Африканского континента, 5895 метров над уровнем моря. Вулкан можно увидеть и из соседней Кении, но попасть наверх — только приехав в Танзанию, рассказывает Артем Злобин.

В 400 метрах под кратером главной вершины Кибо — горячая лава. Документированных извержений там не было, зато происходят выбросы пара.

© Фото : Pixabay / Greg Montani
© Фото : Pixabay / Adriana Hristova

Занзибар иногда называют бюджетными Мальдивами — за широкие пляжи с белым песком и красивый океан. Правда, подводный мир у берегов африканской страны значительно беднее.

Отдыхать там можно круглый год, пик сезона приходится на конец лета и осень. В ноябре и с марта по май идут дожди.

Пляж Занзибара
9 из 17

Занзибар иногда называют бюджетными Мальдивами — за широкие пляжи с белым песком и красивый океан. Правда, подводный мир у берегов африканской страны значительно беднее.

Отдыхать там можно круглый год, пик сезона приходится на конец лета и осень. В ноябре и с марта по май идут дожди.

© Фото : Pixabay / Adriana Hristova
© Фото : Pixabay / 3282700

Это направление никогда не было бюджетным, хотя и обходилось существенно дешевле, чем азиатская экзотика.

По данным АТОР, за путевку на двоих на десять дней с перелетом чартером нужно было заплатить примерно 120 тысяч рублей (завтраки включены). Средняя цена такого путешествия составляла примерно 185 тысяч рублей на двоих.

Сафари в Танзании
10 из 17

Это направление никогда не было бюджетным, хотя и обходилось существенно дешевле, чем азиатская экзотика.

По данным АТОР, за путевку на двоих на десять дней с перелетом чартером нужно было заплатить примерно 120 тысяч рублей (завтраки включены). Средняя цена такого путешествия составляла примерно 185 тысяч рублей на двоих.

© Фото : Pixabay / 3282700
© Фото : Pixabay / Felipe Terron Gomez

Самостоятельные туристы чаще всего интересовались сафари на джипах — наблюдением за животными в естественной среде — и прилетали на материковую часть Танзании регулярными рейсами. Из России им придется добираться с пересадкой.

В стране 17 нацпарков, но самые известные — Серенгети, Тарангире, Лейк-Маньяра.

Лев в национальном парке Серенгети в Танзании
11 из 17

Самостоятельные туристы чаще всего интересовались сафари на джипах — наблюдением за животными в естественной среде — и прилетали на материковую часть Танзании регулярными рейсами. Из России им придется добираться с пересадкой.

В стране 17 нацпарков, но самые известные — Серенгети, Тарангире, Лейк-Маньяра.

© Фото : Pixabay / Felipe Terron Gomez
© Фото : Pixabay / Matthias Gebhardt

В саванне можно увидеть так называемую большую африканскую пятерку, рассказывает гид Хассан Маганга, — слонов, буйволов, носорогов, львов и леопардов.

Слоны в национальном парке Тарангире в Танзании
12 из 17

В саванне можно увидеть так называемую большую африканскую пятерку, рассказывает гид Хассан Маганга, — слонов, буйволов, носорогов, львов и леопардов.

© Фото : Pixabay / Matthias Gebhardt
© Фото : Pixabay / gordon9855

Еще туристы хотят посмотреть на Килиманджаро и три великих африканских озера — Викторию (самое большое пресноводное на континенте), Танганьику (второе по величине в мире) и Ньяса.

Импала в национальном парке Серенгети в Танзании
13 из 17

Еще туристы хотят посмотреть на Килиманджаро и три великих африканских озера — Викторию (самое большое пресноводное на континенте), Танганьику (второе по величине в мире) и Ньяса.

© Фото : Pixabay / gordon9855
© Фото : Pixabay / Andrei Arz

Во время сафари путешественников привозят в деревни, где живут племена масаи или хадза.

Представители племени Масаи в Танзании
14 из 17

Во время сафари путешественников привозят в деревни, где живут племена масаи или хадза.

© Фото : Pixabay / Andrei Arz
© Фото : Pixabay / Tony Knight

Местные жители знакомят гостей с устройством поселения, бытом, культурой — например, исполняют танец воинов. Рассказывают, что яркая одежда отгоняет от них зло.

Представители племени Масаи в Танзании
15 из 17

Местные жители знакомят гостей с устройством поселения, бытом, культурой — например, исполняют танец воинов. Рассказывают, что яркая одежда отгоняет от них зло.

© Фото : Pixabay / Tony Knight
© Фото : Pixabay / David Mark

Стоит попробовать местную кухню — жареные бананы, рис пилау (с пряностями), разнообразные супы, советует Хассан Маганга.

Женщины на ферме в Танзании
16 из 17

Стоит попробовать местную кухню — жареные бананы, рис пилау (с пряностями), разнообразные супы, советует Хассан Маганга.

© Фото : Pixabay / David Mark
© Фото : Pixabay / humster

В качестве сувениров туристы увозят специи. "Здесь самая лучшая в мире гвоздика", — говорит Артем Злобин. Также покупают кардамон, куркуму, мускатный орех.

Пользуются популярностью у иностранцев яркие ткани и пледы племени масаи, украшения ручной работы, изделия из эбенового дерева.

Рынок в Танзании
17 из 17

В качестве сувениров туристы увозят специи. "Здесь самая лучшая в мире гвоздика", — говорит Артем Злобин. Также покупают кардамон, куркуму, мускатный орех.

Пользуются популярностью у иностранцев яркие ткани и пледы племени масаи, украшения ручной работы, изделия из эбенового дерева.

© Фото : Pixabay / humster
2171063618
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