ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Танзании

По состоянию на 26 июля в восточноафриканской стране скончался 21 пациент с COVID-19.

Согласно ежедневным докладам ВОЗ, число инфицированных не менялось в Танзании с 8 мая. Наиболее резкий прирост наблюдался в конце апреля, когда число случаев выросло с 299 до 480.

На прошлой неделе в Танзании на 82-м году жизни скончался экс-президент Бенджамин Мкапа. Его семья опровергла слухи о том, что причиной смерти стал коронавирус. По их словам, Мкапа болел малярией и скончался от сердечного приступа, сообщают местные СМИ.