Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574963951.html
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Танзании
Власти Танзании, авиасообщение с которой готовится возобновить Россия, с начала пандемии выявили 509 случаев коронавирусной инфекции, это число не увеличивалось РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T10:21
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
воз
великобритания
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
https://ria.ru/20200724/1574870864.html
великобритания
турция
танзания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_513:0:2561:2048_1400x0_80_0_0_dccd2dde40e566cc62d11249b2b2d1e6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, воз, великобритания, турция, танзания, в мире

ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Танзании

10:21 27.07.2020
406
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Танзании, авиасообщение с которой готовится возобновить Россия, с начала пандемии выявили 509 случаев коронавирусной инфекции, это число не увеличивалось два с половиной месяца, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По состоянию на 26 июля в восточноафриканской стране скончался 21 пациент с COVID-19.
Согласно ежедневным докладам ВОЗ, число инфицированных не менялось в Танзании с 8 мая. Наиболее резкий прирост наблюдался в конце апреля, когда число случаев выросло с 299 до 480.
На прошлой неделе в Танзании на 82-м году жизни скончался экс-президент Бенджамин Мкапа. Его семья опровергла слухи о том, что причиной смерти стал коронавирус. По их словам, Мкапа болел малярией и скончался от сердечного приступа, сообщают местные СМИ.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали возобновление авиасообщения с Россией хорошими новостями, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Гора Килиманджаро
24 июля, 15:33Туризм
В посольстве рассказали, чем Танзания может привлечь российских туристов
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВОЗВеликобританияТурцияТанзанияВ мире
Рекомендуем
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
ВОЗ оценила систему здравоохранения в ЮАР
Детский отдых в оздоровительном лагере Парус
В Челябинской области выявили COVID-19 у двух детей в санатории
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в ЮАР
Пассажиры переполненного поезда в Соуэто, ЮАР
В соседних с ЮАР странах наблюдается рост заболеваемости COVID-19
Армянские военные в Тавушской области
Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Музыканты военного духового оркестра в Кишиневе
В Молдавии отменили мероприятия в День Независимости из-за коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от COVID-19
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве выявили 694 новых случая заражения коронавирусом
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 2019
Врач скорой медицинской помощи
В России выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом
Белград
В Сербии заявили, что соглашение с ЕАЭС дает большие возможности
Москва
В Москве отметили снижение числа новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
22:13Суд в Саратове вынес приговор водителю автобуса за ДТП с 15 пострадавшими
Лента новостейМолния