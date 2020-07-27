ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Танзании

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Власти Танзании, авиасообщение с которой готовится возобновить Россия, с начала пандемии выявили 509 случаев коронавирусной инфекции, это число не увеличивалось два с половиной месяца, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По состоянию на 26 июля в восточноафриканской стране скончался 21 пациент с COVID-19.
Согласно ежедневным докладам ВОЗ, число инфицированных не менялось в Танзании с 8 мая. Наиболее резкий прирост наблюдался в конце апреля, когда число случаев выросло с 299 до 480.
На прошлой неделе в Танзании на 82-м году жизни скончался экс-президент Бенджамин Мкапа. Его семья опровергла слухи о том, что причиной смерти стал коронавирус. По их словам, Мкапа болел малярией и скончался от сердечного приступа, сообщают местные СМИ.
В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали возобновление авиасообщения с Россией хорошими новостями, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.