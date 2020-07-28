"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. После того как Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили конфликт в Донбассе, Киев внезапно согласился исполнять Минские соглашения, подписанные в 2015-м. До того украинские официальные лица регулярно заявляли, что "Минск" уже неактуален и от него можно отказаться. В зоне конфликта объявили перемирие. Действительно ли Украина намерена выполнить взятые на себя обязательства — разбиралось РИА Новости.

Расшифровка соглашений

Телефонный разговор между руководителями России и Украины состоялся в воскресенье вечером. Инициатором выступил Киев. По итогам беседы офис президента выпустил сенсационное сообщение.

В Киеве отметили, что "стороны также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей <...> и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины". Все это — требования Минских соглашений (Вторые минские соглашения, "Минск-2"), подписанных Киевом в феврале 2015-го после поражения в Донбассе. Документ согласовали представители "нормандской четверки" — лидеры России, Украины, Германии и Франции.

Неожиданность в том, что с начала года украинские представители активно дезавуировали "Минск-2". Еще 23 июля после совместного с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой визита в Донбасс Зеленский высказался в том смысле, что соглашения Киеву не вполне понятны: "Мы хотим расшифровки каждого пункта "Минска". Тогда увидим, в состоянии мы это выполнить или нет, как это выполнять и кто ответственный".

Последовала реакция Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: положения "Минска" — исчерпывающие, их не надо расшифровывать.

За неделю до этого Верховная рада приняла постановление о местных выборах на Украине. Согласно Минским соглашениям, правительство получает контроль над государственной границей в Донбассе после проведения в самопровозглашенных республиках выборов под наблюдением ОБСЕ. Однако Рада определила дату голосования по всей стране — за исключением "отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Накануне вице-премьер Алексей Резников говорил , что Минские соглашения "не соответствуют реалиям". А чуть раньше представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов поделился мнением своего визави — заместителя руководителя украинской делегации Александра Мережко. Тот считает, что Киеву вообще необязательно исполнять договоренности. Для украинских властей, привел Грызлов слова Мережко, "Минск" носит рекомендательный характер". "Подобного рода заявление в переговорном процессе было сделано впервые", — прокомментировал российский дипломат.

В мае сформированная Зеленским группа переговорщиков "в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.) в Конституции Украины".

В марте и сам Зеленский анонсировал пересмотр "Минска". Сроки исполнения соглашений он привязал к встрече в "нормандском формате", которая состоялась в Париже в декабре 2019-го. По мысли украинского президента, через год после саммита нужно на что-то решиться: "Если это будет длиться дольше, мы должны сменить формат и избрать другую стратегию".

Имитация бурной деятельности

Член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев считает , что украинский президент, сменив тон, старается "сохранить политическое лицо". "Зная, что Россия — не участник конфликта, Зеленский имитирует бурную миротворческую деятельность", — добавил сенатор, напомнив, что и после "нормандского саммита" Украина срывала исполнение Минских соглашений.

Необычные заявления Киева совпали с началом очередного перемирия в Донбассе. На его условия украинская сторона согласилась после длительных переговоров с самопровозглашенными республиками.

Чтобы бои действительно прекратились, предусмотрели ряд мер — запретили разведку и снайперские атаки, поднимать в воздух дроны, размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах. В передовые части отправились контролеры.

Но в первые же сутки командующий Операцией объединенных сил (так Киев называет силовую операцию в Донбассе) Владимир Кравченко рассказал об обстреле украинских позиций. Представители Донецкой народной республики опровергли эти утверждения. "Мы расцениваем данное заявление как очередную информационную провокацию украинской стороны", — уточнили делегаты ДНР.

С кем Украина воевала

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко не верит, что резкий поворот в риторике украинских чиновников означает корректировку политического курса. "Это только слова. Перемены — это если в Киеве начнут арестовывать людей, которые разжигают войну, зарабатывают и спекулируют на ней", — подчеркивает он.

Белашко скептически отзывается и о перемирии. "Вмешается некая третья сила, огонь откроют неизвестные патриоты или всем известные патриоты, — иронизирует эксперт. — Раньше в это время объявляли так называемое хлебное перемирие — когда убирают урожай, поля стоят сухие. Противники понимают: пшеница сгорит от одной искры. Затем — школьное перемирие. Так что это далеко не первое прекращение огня".

Если устраивающее всех решение не найдут, боевые действия возобновятся, считает Белашко. Все зависит от политической воли. Даже обмен "удерживаемыми лицами" усиливает напряженность. "Стороны захватывают заложников, чтобы их менять. Кого-то уговаривают отказаться от обмена. Сложился рынок торговли людьми, где у каждого своя цена", — описывает эксперт реалии войны в Донбассе.

Для Киева Минские соглашения опасны тем, что придется договариваться с представителями самопровозглашенных республик. Украинские власти утверждают, что якобы воюют с Россией. "Если же Москва выйдет из диалога по Донбассу и он превратится в украинско-донбасский диалог, легитимность властей Украины окажется под вопросом. С кем мы воевали, зачем в несколько раз увеличили военный, полицейский и прочие бюджеты?" — рассуждает Белашко.

В конечном счете все упирается в политическую слабость действующего президента, делает вывод директор Агентства социальных коммуникаций. "Сторонников Порошенко относительно мало, но они есть. У Зеленского их нет, а если есть, то виртуальные, готовые голосовать по принципу "назло всем, мы хотим новых лиц". У электората Зеленского нет консолидации и мотивации, как у приверженцев любого "старого" политика — от Тимошенко до Билецкого или Бойко. А политики, как и избиратели, легко переориентируются на нового фаворита", — отмечает Белашко.

Мир основывается на прочном фундаменте, заключает эксперт: "Глава государства, который доказывает непонятно кому, что он "не лох", надежной базы не создаст".

От контрабанды до карьеры

Заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин признает: изменение тональности Киева действительно удивляет. "Если смотреть на ситуацию в целом, на Украине никто не получит выгоды от прекращения конфликта. Курс на конфронтацию с Россией — базисный консенсус, скрепляющий разномастные силы. Соответственно, партия войны — ведущая. Она объединяет и легитимизирует широкий спектр деятелей — от волонтеров и СМИ до политического бомонда. Многие из третьего-четвертого эшелона выбились на первые роли. Именно агрессивный курс сохраняет их монопольные позиции", — объясняет эксперт.

Такой же консенсус поддерживается среди силовиков. Некоторые из них тоже обязаны взлетом Майдану и последовавшим конфликтам. "Яркий пример — министр внутренних дел Арсен Аваков: на этой волне он поднялся на ведущие позиции. Не нужен мир и армии — военные получают чисто финансовый профит от крышевания контрабанды и карьерного роста. Как только перестанут стрелять, все вернется в естественное, невыгодное состояние", — добавляет Костин.

И Зеленский за мир только на словах, полагает заместитель директора Института национальной стратегии. "Из высказываний украинского президента ясно — его переобувание в воздухе было стремительным, но однозначным. Мы помним, как Зеленский сдавал назад в ситуациях меньшей значимости: позволил затравить близкого ему человека — Сергея Сивохо, курировавшего проект гражданского диалога с Донбассом. Сивохо сдала вся властная вертикаль", — подчеркивает Костин.