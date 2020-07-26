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Сенатор обвинил Зеленского в срыве исполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский имитирует миротворческую деятельность, но по факту поэтапно срывает исполнение минских соглашений, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T19:39
минские соглашения
алексей кондратьев
совет федерации рф
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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минские соглашения, алексей кондратьев, совет федерации рф, владимир зеленский, украина, в мире

Сенатор обвинил Зеленского в срыве исполнения Минских соглашений

19:39 26.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский имитирует миротворческую деятельность, но по факту поэтапно срывает исполнение минских соглашений, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Зеленский в воскресенье позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
23 июля, 23:44
МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения
"Киев поэтапно срывает достигнутые ранее договоренности в Париже по минским соглашениям", - сказал Кондратьев.
При этом Зеленскому "необходимо сохранить политическое лицо", добавил он. "Прежде всего, зная, что Россия не участник конфликта, Зеленский через разговор с Путиным имитирует бурную миротворческую деятельность", - заключил он.
На первом за три года саммите "нормандского формата", прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Министерство иностранных дел Украины
21 июля, 11:20
Глава МИД Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
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Минские соглашенияАлексей КондратьевСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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