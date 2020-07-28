"Как я за вас рада": Валерия поздравила младшего сына с помолвкой

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Певица Валерия поздравила в инстаграме младшего сына, 21-летнего Арсения Шульгина с помолвкой. На выходных он сделал предложение своей девушке Лиане Волковой.

"Я в очередной раз испытала гордость за сына. Я счастливая мать. Дорогие мои, Арсений и Лиана, как я за вас рада", – написала Валерия.

Сын исполнительницы устроил сюрприз возлюбленной в одном из зданий делового центра "Москва-Сити", о чем рассказал у себя в инстаграме, где разместил романтический ролик.

"Я тебя люблю!" – подписал видео Арсений Шульгин.

Известно, что пара начала отношения в прошлом году, и уже успела пережить непростое испытание. В начале декабря Шульгин и Волкова попали в ДТП в Санкт-Петербурге, когда ехали на концерт Валерии. Автомобиль занесло на мокрой трассе, из-за чего он врезался в отбойник.