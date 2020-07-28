Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200728/1574986587.html
"Как я за вас рада": Валерия поздравила младшего сына с помолвкой
Певица Валерия поздравила в инстаграме младшего сына, 21-летнего Арсения Шульгина с помолвкой. На выходных он сделал предложение своей девушке Лиане Волковой. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T00:02
культура
арсений шульгин
новости культуры
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155567/44/1555674432_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_de77dc7cf69fd086e01685fbec1b3712.jpg
https://ria.ru/20200723/1574767440.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155567/44/1555674432_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_de77dc7cf69fd086e01685fbec1b3712.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155567/44/1555674432_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ba27c55241c4ed844e318d9ec860ffdd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155567/44/1555674432_293:0:2341:2048_1400x0_80_0_0_72a3f0c7d3fb4f22e1df7d3d176d1a6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арсений шульгин, новости культуры, шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), санкт-петербург

"Как я за вас рада": Валерия поздравила младшего сына с помолвкой

00:02 28.07.2020
91
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт "Рождество с Григорием Лепсом"
Концерт Рождество с Григорием Лепсом
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Певица Валерия поздравила в инстаграме младшего сына, 21-летнего Арсения Шульгина с помолвкой. На выходных он сделал предложение своей девушке Лиане Волковой.

"Я в очередной раз испытала гордость за сына. Я счастливая мать. Дорогие мои, Арсений и Лиана, как я за вас рада", – написала Валерия.

Сын исполнительницы устроил сюрприз возлюбленной в одном из зданий делового центра "Москва-Сити", о чем рассказал у себя в инстаграме, где разместил романтический ролик.
"Я тебя люблю!" – подписал видео Арсений Шульгин.
Известно, что пара начала отношения в прошлом году, и уже успела пережить непростое испытание. В начале декабря Шульгин и Волкова попали в ДТП в Санкт-Петербурге, когда ехали на концерт Валерии. Автомобиль занесло на мокрой трассе, из-за чего он врезался в отбойник.
Молодые люди получили травмы и попали в больницу. Сразу же после выписки Шульгин стал участником второй аварии: в его такси въехал автобус.
Анна Седокова и Янис Тимма
23 июля, 11:10Культура
Анна Седокова объявила, что выходит замуж за баскетболиста Яниса Тимму
000000
КультураАрсений ШульгинНовости культурыШоу-бизнесВалерия (Алла Перфилова)Санкт-Петербург
Рекомендуем
Эд Ширан
Эд Ширан рассказал о зависимости, с которой столкнулся, когда прославился
Первый в мире роскошный эко-отель класса люкс Anthénea
На побережье Франции появился уникальный эко-отель
Махмуд Ахмадинежад
Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
Звездное небо, наблюдаемое во время метеорного потока
Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
Младенец в роддоме
Жительница Свердловской области родила двенадцатого ребенка
Подростки во Всероссийском детском центре Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края
Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваний в детских лагерях
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Самаре при взрыве пострадал полицейский
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд прослушиваний за первые сутки
Российская государственная детская библиотека
Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Заседания группы по реформированию опеки начались в регулярном режиме
Морской порт
Исследование: после пандемии COVID-19 повысится эффективность портов
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё
У рыжего из "Иванушек" появилась девушка на 30 лет младше него
Актер Джордж Клуни
СМИ: Джордж Клуни ведет переговоры, чтобы снять сериал для студии Amazon
Машина скорой помощи
В Подмосковье с начала года более 50 детей выпали из окон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Экс-президент Ирана призвал положить конец конфликту в Йемене
01:02На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Лента новостейМолния