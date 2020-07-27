Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

"Наш президент и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров оценили шаги по укреплению российско-турецких отношений. Они также обсудили напряжённость между Азербайджаном и Арменией, а также события в регионе, прежде всего в Сирии и Ливии", - говорится в заявлении администрации Эрдогана.