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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T21:22
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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турция
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

21:22 27.07.2020
2479
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
"Наш президент и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонных переговоров оценили шаги по укреплению российско-турецких отношений. Они также обсудили напряжённость между Азербайджаном и Арменией, а также события в регионе, прежде всего в Сирии и Ливии", - говорится в заявлении администрации Эрдогана.
Армянские военные в Тавушской области
Вчера, 10:20
Минобороны Армении заявило о гибели военного на границе с Азербайджаном
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Баку
Вчера, 12:47
Азербайджан объявил о проведении масштабных военных учений с Турцией
121036
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
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