В Узбекистане девять человек арестовали по делу о наводнении в мае

ТАШКЕНТ, 27 июл – РИА Новости. Девять человек заключены под стражу по делу о наводнении в мае в Сырдарьинской области Девять человек заключены под стражу по делу о наводнении в мае в Сырдарьинской области Узбекистана , они обвиняются в хищениях, халатности и нарушении строительных работ, сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Первого мая в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Генпрокуратура Узбекистана в связи с наводнением возбудила уголовное дело по статьям "должностная халатность" и "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. Следствие ведет Служба госбезопасности страны.

"В настоящее время в рамках уголовного дела по факту прорыва дамбы к ответственности привлечены девять человек. Они заключены под стражу" - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. Задержанным помимо вышеназванных статей в ходе следствия также были предъявлены обвинения по статьям "хищение путем присвоения или растраты", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность", "должностной подлог".

По данным пресс-службы, среди задержанных сотрудники министерства водного хозяйства и управления эксплуатации дамбы, компании-заказчика, проектировщика и генерального подрядчика. "Учитывая сложность и объем уголовного дела, срок первоначального расследования продлен Генеральной прокуратурой на пять месяцев", - добавили в ведомстве.

По данным МЧС Узбекистана, в результате стихии 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы, погибли шесть человек. Кроме того, были эвакуированы около 90 тысяч жителей. Они были размещены в школах, колледжах, на предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов. В результате наводнения также был причинен ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана

Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявлял, что власти Узбекистана привлекут зарубежных экспертов, в том числе из России, для экспертизы причин наводнения в Сырдарьинской области. В настоящий момент комиссия по расследованию причин ЧП рассматривает три версии ЧС - недочеты в проектировании, нарушения при строительстве, а также ошибки при эксплуатации водохранилища.