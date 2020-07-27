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В Узбекистане девять человек арестовали по делу о наводнении в мае
Девять человек заключены под стражу по делу о наводнении в мае в Сырдарьинской области Узбекистана, они обвиняются в хищениях, халатности и нарушении... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:35
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шавкат мирзиеев, узбекистан, казахстан, в мире

В Узбекистане девять человек арестовали по делу о наводнении в мае

15:35 27.07.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ТАШКЕНТ, 27 июл – РИА Новости. Девять человек заключены под стражу по делу о наводнении в мае в Сырдарьинской области Узбекистана, они обвиняются в хищениях, халатности и нарушении строительных работ, сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
Первого мая в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Генпрокуратура Узбекистана в связи с наводнением возбудила уголовное дело по статьям "должностная халатность" и "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. Следствие ведет Служба госбезопасности страны.
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"В настоящее время в рамках уголовного дела по факту прорыва дамбы к ответственности привлечены девять человек. Они заключены под стражу" - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. Задержанным помимо вышеназванных статей в ходе следствия также были предъявлены обвинения по статьям "хищение путем присвоения или растраты", "злоупотребление властью или должностными полномочиями", "должностная халатность", "должностной подлог".
По данным пресс-службы, среди задержанных сотрудники министерства водного хозяйства и управления эксплуатации дамбы, компании-заказчика, проектировщика и генерального подрядчика. "Учитывая сложность и объем уголовного дела, срок первоначального расследования продлен Генеральной прокуратурой на пять месяцев", - добавили в ведомстве.
По данным МЧС Узбекистана, в результате стихии 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы, погибли шесть человек. Кроме того, были эвакуированы около 90 тысяч жителей. Они были размещены в школах, колледжах, на предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов. В результате наводнения также был причинен ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана.
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Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявлял, что власти Узбекистана привлекут зарубежных экспертов, в том числе из России, для экспертизы причин наводнения в Сырдарьинской области. В настоящий момент комиссия по расследованию причин ЧП рассматривает три версии ЧС - недочеты в проектировании, нарушения при строительстве, а также ошибки при эксплуатации водохранилища.
Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды и предназначено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей.
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