В Совфеде назвали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма смехотворной

О том, что такая стратегия уже разработана, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова . Однако, по ее словам, пока что документ не предают огласке.

"Убежден, что эта стратегия умещается в одно название. Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле — пустой выхлоп", — сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, киевским властям пора отказаться от намерений оккупировать Крым.

"Период уничтожения Крыма, период издевательства над крымчанами был во времена нахождения полуострова в составе Украины. Сейчас мы вернулись на свою родину, освободившись от многолетней оккупации Украиной", — сказал сенатор.