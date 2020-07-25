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В Совфеде назвали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма смехотворной
Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал смехотворной стратегию Украины по "деоккупации" полуострова. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T09:16
сергей цеков
совет федерации рф
республика крым
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
сергей цеков, совет федерации рф, республика крым, украина, в мире

В Совфеде назвали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма смехотворной

08:22 25.07.2020 (обновлено: 09:16 25.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Максим Блинов
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал смехотворной стратегию Украины по "деоккупации" полуострова.
О том, что такая стратегия уже разработана, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Однако, по ее словам, пока что документ не предают огласке.
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"Убежден, что эта стратегия умещается в одно название. Вот и весь смысл этого стратегического смехотворного документа. Ничего реального в самом документе нет и не может быть. Именно поэтому документ украинские дипломаты и засекретили. На словах стратегия есть, а на деле — пустой выхлоп", — сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, киевским властям пора отказаться от намерений оккупировать Крым.
"Период уничтожения Крыма, период издевательства над крымчанами был во времена нахождения полуострова в составе Украины. Сейчас мы вернулись на свою родину, освободившись от многолетней оккупации Украиной", — сказал сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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Сергей ЦековСовет Федерации РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
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