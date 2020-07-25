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В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве
В России нет почвы для развития армяно-азербайджанского противостояния, заявил в беседе с порталом "НСН" депутат Госдумы Валерий Рашкин. РИА Новости, 25.07.2020
2020-07-25T00:50
кпрф
россия
госдума рф
валерий рашкин
москва
ереван
баку
азербайджан
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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кпрф, россия, госдума рф, валерий рашкин, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве

00:50 25.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России нет почвы для развития армяно-азербайджанского противостояния, заявил в беседе с порталом "НСН" депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Накануне сообщалось, что на юго-западе Москвы у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор. Эту информацию подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев России Элунур Гусейнов. Представители общины выясняют детали случившегося.

"Это провокационные группки между собой разбираются на финансовой основе какой-то", — отметил Рашкин.

По его мнению, силовых воздействий будет достаточно, чтобы разобраться в причине столкновений и локализовать их в столице.

"Здесь не будет продолжения того, что находится на территории между Арменией и Азербайджаном", — считает парламентарий.

Минувшей ночью в Москве произошли стычки между представителями двух диаспор. В ходе одной из них участнику конфликта нанесли ножевое ранение, ему оказали медицинскую помощь. Всего в результате драки задержали более 25 человек, их подозревают в хулиганстве и разбое.
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Посол Армении Вардан Тогонян назвал случившееся организованной провокацией. В свою очередь, в Союзе Азербайджанцев России заявили, что именно представители армянской диаспоры разгромили ресторан "1001 ночь", принадлежащий азербайджанцу.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 12 июля. В Баку заявили о 12 убитых армянской стороной военных. В Ереване сообщали о гибели пяти военных, и ранении одиннадцати человек.
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ВАВалерий Адарчук
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