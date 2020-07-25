В Госдуме прокомментировали драки азербайджанцев и армян в Москве

По его мнению, силовых воздействий будет достаточно, чтобы разобраться в причине столкновений и локализовать их в столице.

"Здесь не будет продолжения того, что находится на территории между Арменией и Азербайджаном", — считает парламентарий.

Минувшей ночью в Москве произошли стычки между представителями двух диаспор. В ходе одной из них участнику конфликта нанесли ножевое ранение, ему оказали медицинскую помощь. Всего в результате драки задержали более 25 человек, их подозревают в хулиганстве и разбое.