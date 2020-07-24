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На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T21:44
владимир васенин
давид тоноян
москва
азербайджан
армения
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574873953.html
Тех кто нападает ( армяне или азербайджанцы - не важно ) депортировать из страны без права въезда на лет 20. Хотят воевать - есть общая граница между странами . Вперёд и с песней . Уважайте законы страны где живёте. Вы гости. Ведите себя соответственно. С уважением ко всем нормальным людям любой национальности .
177
Вот пожалуйста: союз Азербайджанцев в России заявляет кто кому первый причинил вред, вместо того что бы призвать к порядку своих подопечных и указать на законные методы выяснения обстоятельств!!!
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москва
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир васенин, давид тоноян, москва, азербайджан, армения, происшествия

На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

19:33 24.07.2020 (обновлено: 21:44 24.07.2020)
65646
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
Информацию о столкновении на юго-западе города у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев России Элунур Гусейнов.
Массовая драка в Москве
Вчера, 11:06
Массовую драку выходцев из Азербайджана и Армении в Москве сняли на видео
"Была такая ситуация, мы пока не знаем конкретно, что произошло", — заявил он.
Гусейнов добавил, что сейчас представители общины выясняют детали случившегося.
Сообщение прокомментировали и представители армянской диаспоры.
"Информация пока есть только та, что в Сети: напали, минут десять это все длилось, разбили витрины и уехали", — приводит издание слова сопредседателя "Объединения армян России" Давида Тонояна.
Минувшей ночью в столице произошли стычки между представителями двух диаспор. В ходе одной из них участнику конфликта нанесли ножевое ранение, ему оказали медицинскую помощь.
Эмблема на форме сотрудника полиции
Вчера, 16:06
Иностранцам-участникам драки в Москве могут ограничить въезд в Россию
Всего в результате драки задержали более 25 человек, их подозревают в хулиганстве и разбое.
Посол Армении Вардан Тогонян назвал случившееся организованной провокацией. В свою очередь, в Союзе Азербайджанцев России заявили, что именно представители армянской диаспоры разгромили ресторан "1001 ночь", принадлежащий азербайджанцу.
Конфликт между Арменией и Азербаджаном обострился 12 июля. В Баку заявили о 12 убитых армянской стороной военных. В Ереване сообщали о гибели пяти военных, и ранении одиннадцати человек.
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Обсудить 82
Владимир ВасенинДавид ТоноянМоскваАзербайджанАрменияПроисшествия
Популярные комментарии
Тех кто нападает ( армяне или азербайджанцы - не важно ) депортировать из страны без права въезда на лет 20. Хотят воевать - есть общая граница между странами . Вперёд и с песней . Уважайте законы страны где живёте. Вы гости. Ведите себя соответственно. С уважением ко всем нормальным людям любой национальности .
24 июля, 20:14
ГнГлас народа Глас народа
16950003
Вот пожалуйста: союз Азербайджанцев в России заявляет кто кому первый причинил вред, вместо того что бы призвать к порядку своих подопечных и указать на законные методы выяснения обстоятельств!!!
24 июля, 19:38
ВАВиктор А
9651103
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