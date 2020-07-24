https://ria.ru/20200724/1574888188.html
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T19:33
2020-07-24T21:44
владимир васенин
давид тоноян
москва
азербайджан
армения
происшествия
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https://ria.ru/20200724/1574845288.html
https://ria.ru/20200724/1574873953.html
Глас народа Глас народа
Тех кто нападает ( армяне или азербайджанцы - не важно ) депортировать из страны без права въезда на лет 20. Хотят воевать - есть общая граница между странами . Вперёд и с песней . Уважайте законы страны где живёте. Вы гости. Ведите себя соответственно. С уважением ко всем нормальным людям любой национальности .
177
Виктор А
Вот пожалуйста: союз Азербайджанцев в России заявляет кто кому первый причинил вред, вместо того что бы призвать к порядку своих подопечных и указать на законные методы выяснения обстоятельств!!!
106
82
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_91b905f8f8d2853c6c070d58771e90fd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир васенин, давид тоноян, москва, азербайджан, армения, происшествия
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости
. В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
Информацию о столкновении на юго-западе города у метро "Саларьево" возле ресторана "Армянский дом" подтвердил вице-президент Союза Азербайджанцев России Элунур Гусейнов.
"Была такая ситуация, мы пока не знаем конкретно, что произошло", — заявил он.
Гусейнов добавил, что сейчас представители общины выясняют детали случившегося.
Сообщение прокомментировали и представители армянской диаспоры.
"Информация пока есть только та, что в Сети: напали, минут десять это все длилось, разбили витрины и уехали", — приводит издание слова сопредседателя "Объединения армян России" Давида Тонояна
.
Минувшей ночью в столице произошли стычки между представителями двух диаспор. В ходе одной из них участнику конфликта нанесли ножевое ранение, ему оказали медицинскую помощь.
Всего в результате драки задержали более 25 человек, их подозревают в хулиганстве и разбое.
Посол Армении
Вардан Тогонян назвал случившееся организованной провокацией. В свою очередь, в Союзе Азербайджанцев России заявили, что именно представители армянской диаспоры разгромили ресторан "1001 ночь", принадлежащий азербайджанцу.
Конфликт между Арменией и Азербаджаном
обострился 12 июля. В Баку заявили о 12 убитых армянской стороной военных. В Ереване сообщали о гибели пяти военных, и ранении одиннадцати человек.