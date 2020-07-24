Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

В пятницу Мирзиееву исполнилось 63 года.

"Владимир Путин сердечно поздравил главу нашего государства с днем рождения, искренне пожелав благополучия и успехов", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе Кремля, Путин и Мирзиеев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.