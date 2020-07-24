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Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с 63-летием и пожелал ему благополучия и успеха, сообщает РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T12:37
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шавкат мирзиеев, владимир путин, москва, туркмения, узбекистан, таджикистан, в мире

Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

12:31 24.07.2020 (обновлено: 12:37 24.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 24 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с 63-летием и пожелал ему благополучия и успеха, сообщает в пятницу пресс-служба главы Узбекистана.
В пятницу Мирзиееву исполнилось 63 года.
"Владимир Путин сердечно поздравил главу нашего государства с днем рождения, искренне пожелав благополучия и успехов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, особое внимание в телефонном разговоре лидеры двух стран уделили практической реализации договоренностей рабочей встречи, прошедшей в конце июня в Москве.
Как добавили в пресс-службе Кремля, Путин и Мирзиеев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Также Мирзиеев получил поздравления по телефону от президента Казахстана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана, добавили в пресс-службе.
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Шавкат МирзиеевВладимир ПутинМоскваТуркменияУзбекистанТаджикистанВ мире
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