Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

ТАШКЕНТ, 24 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева с 63-летием и пожелал ему благополучия и успеха, сообщает в пятницу пресс-служба главы Узбекистана.
В пятницу Мирзиееву исполнилось 63 года.
"Владимир Путин сердечно поздравил главу нашего государства с днем рождения, искренне пожелав благополучия и успехов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, особое внимание в телефонном разговоре лидеры двух стран уделили практической реализации договоренностей рабочей встречи, прошедшей в конце июня в Москве.
Как добавили в пресс-службе Кремля, Путин и Мирзиеев подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Также Мирзиеев получил поздравления по телефону от президента Казахстана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана, добавили в пресс-службе.