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Совфед одобрил закон о воспитательной составляющей в образовании
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:14
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социальный навигатор, сн_образование, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, образование - общество, общество

Совфед одобрил закон о воспитательной составляющей в образовании

11:13 24.07.2020 (обновлено: 11:14 24.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании.
Законопроект внес в Госдуму в конце мая президент РФ Владимир Путин. Изменения вносятся в федеральный закон "Об образовании".
Документом предлагается определить воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации".
В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников отечества, старшему поколению и человеку труда.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2020 года.
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