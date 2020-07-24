Совфед одобрил закон о воспитательной составляющей в образовании

Документом предлагается определить воспитание как деятельность, "направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации".

В пояснительной записке отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников отечества, старшему поколению и человеку труда.