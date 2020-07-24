https://ria.ru/20200724/1574845809.html
Совфед одобрил закон о воспитательной составляющей в образовании
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании. РИА Новости, 24.07.2020
2020-07-24T11:13
2020-07-24T11:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, образование - общество, общество