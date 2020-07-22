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Зюганов обеспокоен появлением новых партий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил лидерам думских фракций обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным появление большого числа маленьких оппозиционных... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:03
лдпр
справедливая россия
единая россия
сергей неверов
геннадий зюганов
владимир путин
политика
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Боится конкуренции...
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568376112_0:0:2665:1500_1400x0_80_0_0_33661fe3ed2202f49e75e7e00f3d11d6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, справедливая россия, единая россия, сергей неверов, геннадий зюганов, владимир путин, политика

Зюганов обеспокоен появлением новых партий

16:03 22.07.2020
1059
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил лидерам думских фракций обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным появление большого числа маленьких оппозиционных партий.
"Что касается партийного строительства, то я предлагаю своим коллегам, (лидеру ЛДПР Владимиру) Жириновскому, он авторитетный человек, (лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей) Миронов знает, (глава фракции ЕР Сергей) Неверов… - давайте встретимся с президентом и обсудим, к чему у него администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны?" - сказал Зюганов на пленарном заседании.
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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9482038
Обсудить 4
ЛДПРСправедливая РоссияЕдиная РоссияСергей НеверовГеннадий ЗюгановВладимир ПутинПолитика
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22 июля, 16:04
Арсений Новиков
1320001
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