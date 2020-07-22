https://ria.ru/20200722/1574726604.html
Зюганов обеспокоен появлением новых партий
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил лидерам думских фракций обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным появление большого числа маленьких оппозиционных... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T16:03
2020-07-22T16:03
лдпр
справедливая россия
единая россия
сергей неверов
геннадий зюганов
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200722/1574713155.html
Арсений Новиков
Боится конкуренции...
16
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568376112_0:0:2665:1500_1400x0_80_0_0_33661fe3ed2202f49e75e7e00f3d11d6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, справедливая россия, единая россия, сергей неверов, геннадий зюганов, владимир путин, политика