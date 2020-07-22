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Развожаева зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора Севастополя
Севизбирком зарегистрировал кандидатом на должность губернатора Севастополя временно исполняющего обязанности главы города Михаила Развожаева, сообщила... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T12:36
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иван соловьев, михаил развожаев, лдпр, кпрф, единая россия, севастополь, патриоты россии, политика

Развожаева зарегистрировали кандидатом на выборы губернатора Севастополя

12:36 22.07.2020
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Михаил Развожаев . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Севизбирком зарегистрировал кандидатом на должность губернатора Севастополя временно исполняющего обязанности главы города Михаила Развожаева, сообщила пресс-служба комиссии.
"Принято постановление Севастопольской городской избирательной комиссии от 22.07.2020 №66/401-2 "О регистрации кандидата на должность губернатора города Севастополя Развожаева Михаила Владимировича", - сообщили в избиркоме в среду.
Голосование на выборах
11 июля, 11:17
На участие в выборах губернатора Севастополя претендуют восемь кандидатов
Избирательная комиссия Севастополя ранее завершила прием документов от восьми претендентов на кресло губернатора, выборы которого состоятся в сентябре. Документы, кроме Развожаева (от "Единой России"), представили вице-спикер законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев (от ЛДПР), Александр Романович (от "Справедливой России"), Роман Кияшко (от КПРФ), Иван Соловьев (от партии "Народ против коррупции"), Иван Ермаков (от партии "Патриоты России"), Анастасия Романенко (Демократическая партия России) и Ярослав Яковенко (от Партии прогресса).
На данный момент регистрацию прошли еще три кандидата – Журавлев, Романович и Кияшко.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
4 июля, 13:02
Единороссы выдвинули пензенского губернатора кандидатом на новые выборы
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Иван СоловьевМихаил РазвожаевЛДПРКПРФЕдиная РоссияСевастопольПатриоты РоссииПолитика
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