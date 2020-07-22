Губернатор оценил разделение Ленинградской области при борьбе с COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Разделение Ленинградской области на красную, желтую и зеленую зоны и дифференцированный подход к ограничениям в целях предотвращения распространения коронавируса полностью себя оправдали, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
"Считаю, что деление области на красную, желтую и зеленую зоны и, соответственно, дифференцированный подход к ограничениям — в зависимости от эпидемиологической ситуации - себя полностью оправдали. Регион большой, сопоставимый по территории с некоторыми европейскими государствами — и невозможно подходить с одной меркой к районам новостроек на границе с Санкт-Петербургом, где и плотность населения большая, и люди ежедневно ездят на работу в мегаполис, с Подпорожьем или Лодейным Полем, где плотность населения низкая, и люди трудятся там, где живут", - рассказал он.
Дрозденко отметил, что такой подход позволял быстрее снимать введенные из-за коронавируса ранее ограничения.
"Вводя зонирование, мы смогли быстрее снять ограничения с работы бизнеса, сферы услуг, общепита, туризма, развлечений там, где эпидемиологическая ситуация позволяла это сделать. На изменения этой ситуации мы реагируем оперативно: были у нас и ужесточения ограничений, перевод района из "желтой" в "красную" зону, было и наоборот, когда ограничения смягчались, поскольку снижалась заболеваемость. Среди районов это даже вызвало здоровую соревновательность: главы администраций предпринимали дополнительные усилия по контролю за соблюдением масочного режима, чтобы не допустить роста заболеваемости и не оказаться в "желтой" или "красной" зоне", - подчеркнул губернатор.
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