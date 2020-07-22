Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574694542.html
Губернатор оценил разделение Ленинградской области при борьбе с COVID-19
Разделение Ленинградской области на красную, желтую и зеленую зоны и дифференцированный подход к ограничениям в целях предотвращения распространения... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр дрозденко
подпорожье
ленинградская область
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_a69dcaea5007fd380f8075aea7546b4c.jpg
подпорожье
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_0:176:3013:1871_1400x0_80_0_0_a69dcaea5007fd380f8075aea7546b4c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_815f9dbe1b21894852f1f7aff026843a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_483:0:2531:2048_1400x0_80_0_0_d2153d18403e7b9fc74c8b89fdec3823.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр дрозденко, подпорожье, ленинградская область, санкт-петербург, общество

Губернатор оценил разделение Ленинградской области при борьбе с COVID-19

10:04 22.07.2020 (обновлено: 11:16 22.07.2020)
75
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Разделение Ленинградской области на красную, желтую и зеленую зоны и дифференцированный подход к ограничениям в целях предотвращения распространения коронавируса полностью себя оправдали, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
"Считаю, что деление области на красную, желтую и зеленую зоны и, соответственно, дифференцированный подход к ограничениям — в зависимости от эпидемиологической ситуации - себя полностью оправдали. Регион большой, сопоставимый по территории с некоторыми европейскими государствами — и невозможно подходить с одной меркой к районам новостроек на границе с Санкт-Петербургом, где и плотность населения большая, и люди ежедневно ездят на работу в мегаполис, с Подпорожьем или Лодейным Полем, где плотность населения низкая, и люди трудятся там, где живут", - рассказал он.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Дрозденко отметил, что такой подход позволял быстрее снимать введенные из-за коронавируса ранее ограничения.
"Вводя зонирование, мы смогли быстрее снять ограничения с работы бизнеса, сферы услуг, общепита, туризма, развлечений там, где эпидемиологическая ситуация позволяла это сделать. На изменения этой ситуации мы реагируем оперативно: были у нас и ужесточения ограничений, перевод района из "желтой" в "красную" зону, было и наоборот, когда ограничения смягчались, поскольку снижалась заболеваемость. Среди районов это даже вызвало здоровую соревновательность: главы администраций предпринимали дополнительные усилия по контролю за соблюдением масочного режима, чтобы не допустить роста заболеваемости и не оказаться в "желтой" или "красной" зоне", - подчеркнул губернатор.
Читайте полный текст интервью >>>
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ДрозденкоПодпорожьеЛенинградская областьСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
В Ленинградской области заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор рассказал о системе здравоохранения в Ленинградской области
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 165 пациентов с коронавирусом
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
Во Владимирской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 930 пациентов с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин оценил принятые действия по борьбе с коронавирусом
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Воронежской области выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области рассказал о поддержке медиков
Здание Министерства здравоохранения РФ
Минздрав готовится выпустить вакцину от COVID-19 на особых условиях
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин и Жириновский обсудили защиту от коронавируса
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин надеется, что Россия получит надежную вакцину от COVID-19 осенью
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Власти Москвы опровергли сообщения о всплеске COVID-19 в июне
Губернатор Токио Юрико Коикэ
Губернатор Токио призвала горожан воздержаться от выхода
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
01:22В России за сутки потушили 82 природных пожара
01:21Минтруд хочет разрешить покупать одежду и товары школьникам на соцпомощь
01:17Трамп заявил, что не боится отправлять в школу сына, несмотря на пандемию
01:02Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальная жара на севере России
00:33Вильфанд: сезон смерчей на Черном море начался на месяц раньше обычного
00:31Экс-глава ФБР Коми выпустит вторую книгу мемуаров за три года
Лента новостейМолния