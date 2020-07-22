Губернатор оценил разделение Ленинградской области при борьбе с COVID-19

"Вводя зонирование, мы смогли быстрее снять ограничения с работы бизнеса, сферы услуг, общепита, туризма, развлечений там, где эпидемиологическая ситуация позволяла это сделать. На изменения этой ситуации мы реагируем оперативно: были у нас и ужесточения ограничений, перевод района из "желтой" в "красную" зону, было и наоборот, когда ограничения смягчались, поскольку снижалась заболеваемость. Среди районов это даже вызвало здоровую соревновательность: главы администраций предпринимали дополнительные усилия по контролю за соблюдением масочного режима, чтобы не допустить роста заболеваемости и не оказаться в "желтой" или "красной" зоне", - подчеркнул губернатор.